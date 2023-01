Il a violé et tué 83 femmes et veut combattre pour Poutine

Notre Darius Rochebin, visiblement surpris, a voulu être bien certain d'avoir saisi, car le dossier est extrêmement sensible (lire ci-dessus ☝️). Il a relancé l'Allemande: «J'ai bien compris que vous disiez que si les Polonais exportaient ce char, vous ne le bloqueriez pas?» Baerbock lui a répondu: «Vous m'avez bien compris». (jah)

Le présentateur suisse lui avait demandé ce qu'il se passerait si la Pologne livrait les fameux chars Leopard que l'Ukraine réclame depuis des semaines à cor et à cri. Normalement, pour cela de telles livraisons, le pays a besoin d'une autorisation du gouvernement fédéral, car le char est de fabrication allemande. La Suisse connaît, pour rappel, un régime similaire en bloquant la réexportation vers l'Ukraine d'armes produites sur le sol helvétique.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré que l'Allemagne ne bloquerait pas l'exportation de chars Leopard de pays tiers vers l'Ukraine. «Pour l'instant, la question n'a pas encore été posée. Cependant, si on nous la posait, nous ne ferions pas obstacle», a déclaré la politicienne Verte à Darius Rochebin sur la chaîne française LCI.

Le célèbre présentateur suisse interrogeait la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, sur la sensible question des chars Leopard et visiblement, il ne s'attendait pas à la réponse obtenue.

