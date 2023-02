Ramzan Kadyrov. Image: sda

Kadyrov veut s'attaquer à la Pologne

Ramzan Kadyrov, dirigeant de la Tchétchénie, se fait régulièrement remarquer par sa rhétorique agressive. Il propose désormais de prolonger la guerre en Ukraine. La Pologne, membre de l'UE, serait la prochaine cible de la Russie.

Bien que Ramzan Kadyrov ne soit jamais à court de slogans et de déclarations incendiaires, les dernières semaines ont été relativement calmes pour le «chien sanguinaire» de Poutine, au pouvoir en Tchétchénie depuis 2007.

Aujourd'hui, Kadyrov refait une déclaration douteuse (et fracassante) sur son canal Telegram: l'homme de 46 ans prend pour cible la Pologne, voisine de l'Ukraine et membre de l'UE. Sur Telegram, Kadyrov a écrit qu'après la guerre en Ukraine, la Russie devrait s'occuper de la Pologne pour la «dénazifier et la désataniser», comme l'écrit la chaîne de télévision russophone currenttime.tv, basée en République tchèque.

Cette déclaration est motivée par le fait que la Pologne recevra prochainement des livraisons d'armes américaines destinées à remplacer les équipements livrés à l'Ukraine.

La déclaration qui a visiblement énervé Kadirov

Le représentant du gouvernement polonais Marcin Przydacz, cité par polsatnews.pl, a déclaré:

«Nous soutenons bien sûr l'Ukraine dans la défense de sa souveraineté et, en fait, dans la défense de toute la région. Mais pour nous, il est essentiel que la Pologne soit en sécurité, et elle le sera lorsque ces équipements seront arrivés.»

Il a ajouté que les Etats-Unis avaient assuré à son pays que les armes de remplacement arriveraient en Pologne le plus rapidement possible.

Déclaration de Kadyrov sur Telegram image: telegram

Pour Kadyrov, c'est une raison suffisante pour se moquer de la Pologne et la menacer de guerre. Il écrit sur Telegram:

«Varsovie a réussi à épuiser ses propres ressources militaires parce qu'ils soutiennent l'Ukraine»

Et il demande de façon rhétorique: «La Russie ne devrait-elle pas commencer à dénazifier et à démilitariser le prochain pays après l'achèvement réussi de l'opération spéciale?» La Pologne serait après tout le prochain pays sur la carte. Il ajoute:

«J'ai déclaré, à plusieurs reprises, que la lutte contre le satanisme devait se poursuivre dans toute l'Europe, et en particulier sur le territoire polonais.»

Dans son discours, Kadyrov a repris l'argument de la propagande russe selon lequel les valeurs s'effondrent à l'ouest et que seule la Russie vit encore selon la bonne foi qu'il faut défendre, en faisant référence à la «désatanisation». Au début de la guerre en Ukraine notamment, les dirigeants russes avaient justifié l'agression contre le pays voisin par la prétendue nécessité d'une «dénazification».

On peut se demander si les déclarations du Tchétchène sont à prendre au sérieux. Kadyrov, qui règne de manière autoritaire, a déjà fait parler de lui par le passé avec des déclarations extrêmes, appelant notamment à des frappes nucléaires russes contre l'Europe occidentale. En Pologne, mais aussi dans d'autres pays d'Europe de l'Est comme les pays baltes, la proximité géographique avec la Russie suscite de sérieuses inquiétudes en matière de sécurité, indépendamment de ce que l'extrémiste Kadyrov écrit sur Telegram. (con)

Traduit de l'allemand (nva)