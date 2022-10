Voici ce qui attend les Russes enrôlés de force dans la guerre en Ukraine

Un soldat ukrainien assis sur un char abandonné par les troupes russes dans la région d'Izyum. image: ap

L'arrivée de nombreux nouveaux combattants ne va pas résoudre tous les problèmes de l'armée russe. Au contraire, elle risque même d'empirer ses soucis logistiques. Voici quelques hypothèses concernant les forces fraîchement mobilisées sur le front.

Kurt Pelda, région de Mykolaïv / ch media

La mobilisation partielle de Moscou révèle les faiblesses de la Russie: une entreprise chaotique dont le seul objectif est de jeter le plus de chair à canon possible sur le front ukrainien. Que les soldats reçoivent du matériel fonctionnel ou même des biens de première nécessité (comme de l'équipement médical, un sac de couchage et un gilet de protection), ne semble pas être la première préoccupation de Moscou.

Grâce à l'omniprésence des smartphones, d'innombrables vidéos circulent depuis les centres de recrutement et les casernes. Si les images ne montrent pas toutes la même chose, la plupart font froid dans le dos.

Nulle trace de considération pour l'être humain, ni compassion pour les soldats mal équipés et frigorifiés, qui savent tous que l'automne a commencé et que l'hiver se profile déjà. Ce mépris pour les combattants est une raison importante de la baisse de moral des soldats russes sur le front.

Des conditions critiquées même en Russie

Ces vidéos horrifiantes qui circulent sur les médias sociaux ne relèvent pas seulement de la propagande de guerre ukrainienne. La preuve grâce aux talk-shows de la télévision russe, dont certains dénoncent vigoureusement la manière dont les Russes ont été mobilisés. Par exemple, Margarita Simonian, rédactrice en chef de la chaîne de propagande RT, s'est indignée du fait que des hommes beaucoup trop âgés étaient également enrôlés.

Quant à l'animateur Vladimir Soloviev, qui se plaît à menacer la Pologne et d'autres pays occidentaux avec la bombe atomique, il a critiqué le mauvais équipement fourni aux mobilisés. Il a en outre exigé que les recruteurs qui ne respectent pas les règles de mobilisation soient eux-mêmes envoyés immédiatement sur le front en Ukraine.

Les recrues russes près de Volgograd. image: ap

Plusieurs vagues

A l'instar de l'Ukraine, qui a commencé à enrôler des personnes aptes au service militaire dès la fin février, la «mobilisation partielle» russe comporte plusieurs vagues réparties sur les semaines à venir. Mais de nombreux éléments indiquent d'ores et déjà que le nombre d'hommes enrôlés sera supérieur aux 300 000 annoncés par Poutine.

L'armée russe manque depuis longtemps de combattants en Ukraine. Depuis le début de l'invasion, le corps expéditionnaire a eu à déplorer plusieurs dizaines de milliers de morts et de blessés. Des unités entières – y compris des troupes d'élite – ont été anéanties.

Pour de nombreux profanes en Occident, cela est incompréhensible, car ils ont toujours en tête l'image de l'Union soviétique et de l'Armée rouge. Pourtant, les forces armées russes actuelles ne comptent plus que 900 000 hommes environ - autant dire rien, comparé aux 3,5 millions de l'époque soviétique. Et sur ces 900 000 soldats, seuls 280 000 servent dans l'armée.

Où Moscou va-t-il chercher ses soldats?

La Russie recrute désormais en grande partie parmi ses minorités ethniques, souvent loin de Moscou, afin d'anticiper un mouvement de contestation dans les centres de population importants pour le maintien du pouvoir. Les premiers mobilisés sont déjà arrivés en Crimée et sur le front dans le nord du Donbass, où les Russes seraient sur le point de subir une nouvelle défaite près de l'importante ville de Lyman. Selon des informations non confirmées, des Russes tout juste mobilisés auraient déjà été faits prisonniers par les Ukrainiens.

Un char ukrainien traverse la ville d'Izioum tout juste libérée. A Lyman aussi, les forces russes sont confrontées à la défaite. ap

Les Russes essaient apparemment de remplir leurs unités de combat fortement décimées avec de nouveaux soldats. Comme tout doit aller très vite, il ne reste guère de temps pour un entraînement militaire, même rudimentaire. Mais ce sont les formations composées presque exclusivement de recrues fraîches et jetées sur le front dans cet état qui seront les plus touchées.

On peut ainsi formuler deux hypothèses: d'une part, certaines des nouvelles recrues se rendront à la première occasion, et d'autre part, il faut s'attendre à une augmentation des pertes du côté russe, car de plus en plus de soldats inexpérimentés et mal entraînés prennent désormais part aux combats.

La promesse de plus de morts

Bien sûr, Poutine et ses généraux espèrent que l'arrivée de cette nouvelle chair à canon stabilisera le front et que la Russie reprendra le dessus. Mais le déroulement de la guerre au cours des dernières semaines fait craindre que les nouveaux mobilisés ne s'épuisent dans des attaques frontales inutiles et coûteuses en pertes, comme c'est encore le cas dans le Donbass et notamment près de la ville de Bakhmout. Ancien chef militaire des Russes dans le Donbass, Igor Girkin, a évoqué des «défaillances mentales de haut niveau» des officiers responsables.

Cela souligne également ce qui ne changera certainement pas avec la mobilisation: les déficits massifs dans le commandement russe. L'afflux de centaines de milliers de nouveaux combattants va également aggraver les problèmes logistiques déjà existants du corps expéditionnaire russe. Reste à savoir si la mobilisation sera finalement décisive pour que la Russie ait à nouveau le dessus sur le champ de bataille. Ce qui est sûr, c'est que le sang coulera plus qu'auparavant.

Traduit de l'allemand par Tanja Maeder