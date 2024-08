Un soldat ukrainien transporte un drone dans la région de Zaporijjia, en Ukraine, le lundi 29 juillet 2024 (image prétexte). Keystone

Voici combien de missiles ont transpercé les défenses ukrainiennes

La Russie attaque quotidiennement l'Ukraine par les airs. L'armée ukrainienne a présenté, pour la première fois, des chiffres sur le nombre de missiles interceptés.

Thomas Wanhoff / t-online

Plus de «International»

Un article de

Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Olexandr Syrsky, a communiqué pour la première fois le nombre de missiles et de drones russes qui se sont abattus sur l'Ukraine depuis le début de la guerre. Au total, les missiles et les drones russes auraient touché 11 879 objets.

Parmi eux, 6203 étaient des cibles civiles et 5676 des cibles militaires, a déclaré le chef de l'armée lors d'un congrès relayé par les médias ukrainiens. Syrsky a, par ailleurs, précisé que Moscou avait utilisé 9590 missiles et 13 997 drones, dont respectivement 2429 et 5972 engins ont été contrés. L'efficacité des systèmes de défense varie fortement, a encore expliqué le responsable militaire. Le taux d'interception des missiles de croisière était par exemple de 67%, alors que celui des missiles guidés n'atteignait que 22%.

Pour les missiles balistiques et les drones, on n'a pu dévier efficacement qu'une fraction des attaques. D'après Syrsky, la différence s'explique par le fait que les missiles guidés sont généralement tirés par l'ennemi sur le front ou à la frontière, où il n'est pas possible de mettre en place des systèmes de défense aérienne. Ces derniers pourraient, en effet, être détectés et détruits par les troupes russes.

Six missiles Zircon

Selon la Pravda ukrainienne, le commandant a, en outre, précisé que la Russie avait tiré, depuis février 2023, un total de 111 missiles hypersoniques de type Kinjal, dont 28 ont été interceptés. Ils visaient principalement des infrastructures civiles. Au total, 83 objets civils et 15 objets militaires ont été touchés. Le missile hypersonique Zirkon aurait, lui, été utilisé à six reprises et aurait pu être stoppé deux fois.

Le nombre de drones est nettement plus élevé: 13 315 Shahed 136 de fabrication iranienne et Lancets russes ont été abattus, alors que 8836 ont été contrés. Le taux d'interception se monte donc à 63%.

Ces derniers mois, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a demandé à plusieurs reprises une aide supplémentaire en matière de défense aérienne. Le département d'Etat américain a récemment autorisé la vente de 600 missiles Patriot à l'Allemagne. Une partie de ceux-ci pourrait revenir à l'Ukraine. Au début de l'année, certains membres de l'Otan avaient passé commande de jusqu'à 1000 systèmes Patriot. Parmi eux figuraient, outre l'Allemagne, les Pays-Bas, la Roumanie et l'Espagne.

(Adaptation française: Valentine Zenker)