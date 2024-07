«Je sais comment battre Poutine»: ce général ukrainien est confiant

Pour le chef des armées ukrainiennes, c'est certain, il va gagner la guerre. Il évoque sa stratégie et ce qui manque à son armée pour faire la différence.

Laura Czypull

Oleksandr Syrsky est le nouveau commandant en chef des forces armées ukrainiennes. Il a succédé en février à Valeri Zaloujny, désormais ambassadeur d'Ukraine au Royaume-Uni.

Sa mission: vaincre l'armée russe, plus forte à ses yeux. Dans sa première interview à un journal étranger depuis sa prise de fonction, il a en effet reconnu que les Russes étaient bien mieux équipés.

Volodymyr Zelensky (à gauche) avec Oleksandr Syrsky, alors commandant des forces terrestres et actuel commandant en chef (en novembre 2023).

Même deux ans et demi après l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, Vladimir Poutine serait encore avantagé en nombre de chars, de véhicules de combat d'infanterie et de soldats. Ses effectifs seraient passés de 100 000 hommes à l'origine à 520 000 aujourd'hui. D'ici la fin de l'année 2024, cet effectif devrait atteindre 690 000 hommes. Les chiffres de l'Ukraine ne sont pas connus.

Dans une interview accordée au Guardian, Oleksandr Syrsky a confié: «En ce qui concerne l'équipement, il existe un rapport de 1:2 ou 1:3 en leur faveur». Depuis 2022, le nombre de chars russes aurait doublé, passant de 1 700 à 3 500. Les systèmes d'artillerie auraient triplé et les véhicules de transport blindés seraient passés de 4 500 à 8 900.

Oleksandr Syrsky (à droite) a été promu commandant en chef par Volodymyr Zelensky en février.

Oleksandr Syrsky a précisé:

«L'ennemi a un avantage considérable en termes de force et de ressources. C'est pourquoi la question de l'approvisionnement, de la qualité, est vraiment au premier plan pour nous.»

La Russie gagne du terrain dans l'est du Donbass. Elle s'est emparée de la région au nord-ouest d'Avdiïvka et a assiégé la région de Tchassiv Yar, à l'est. Depuis mai, les forces russes ont ouvert un nouveau front dans la région de Kharkiv et ont pris d'assaut la ville de Voltchansk. L'Ukraine a vu venir l'attaque, sans pouvoir l'empêcher.

Le commandant en chef a reconnu que la situation était «très difficile». Malgré tout, Oleksandr Syrsky est certain que son pays va gagner.

Des victoires «tactiques», pas des percées «opérationnelles»

Car une victoire de l'Ukraine n'est pas du tout exclue. Elle dépendrait de ses unités «résistantes et héroïques», qui ont toujours vaincu les troupes russes. Comme lorsque le Kremlin a voulu s'emparer de Kharkiv et de l'oblast voisin de Soumy.

Oleksandr Syrsky a qualifié les avancées mineures de la Russie de succès locaux. Des victoires «tactiques», pas des percées «opérationnelles»:

«Fondamentalement, l'ennemi n'a pas fait de progrès significatifs»

On sait peu de choses concrètes sur les pertes humaines des deux côtés. Dernièrement, Poutine a laissé échapper que les pertes russes étaient «cinq fois inférieures» à celles de l'Ukraine. Autre son de cloche: Oleksandr Syrsky a déclaré que les pertes du Kremlin étaient «trois fois» plus élevées que celles de l'Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré en février que 31 000 soldats ukrainiens étaient morts depuis 2022. Oleksandr Syrsky n'a pas voulu s'exprimer sur le sujet, évoquant la sensibilité des informations que la Russie pourrait utiliser à son avantage.

Comparaison des tactiques militaires d'Ukraine et de Russie

Oleksandr Syrsky décrit la tactique russe sur le champ de bataille: ils sont prêts à sacrifier de gros effectifs pour gagner «100 à 200 mètres» de terre. Ce n'est pas le cas de l'Ukraine:

«Pour nous, il est très important de sauver la vie de nos soldats. Nous ne défendons pas des ruines jusqu'à la mort.»

Il n'est pas prêt à «atteindre des objectifs à tout prix» ou à passer ses hommes au hachoir, comme on le dit de la Russie.

La Russie étant supérieure en termes de forces aériennes et disposant d'une défense aérienne «très puissante», l'Ukraine a de plus en plus recours à des systèmes aériens sans pilote, comme les drones ou les «systèmes terrestres robotisés», a expliqué le commandant en chef. Pour la première fois, un commandement spécifique a été mis en place à cet effet.

«Nous ne nous battons pas avec la quantité, mais avec la qualité» Oleksandr Syrsky

Les plans de reconquête de la Crimée

Selon le commandant en chef, Kiev aurait un plan pour reconquérir la Crimée. La péninsule a été annexée par Vladimir Poutine il y a plus d'une décennie, en violation du droit international. «C'est réaliste», a souligné le général au sujet d'une éventuelle reconquête. Bien entendu, les détails restent de l'ordre du secret militaire. Et de poursuivre:

«Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour atteindre les frontières internationalement reconnues de 1991 [lorsque l'Ukraine a gagné son indépendance de l'URSS]. Nous devons vaincre... pour libérer nos citoyens qui se trouvent dans les territoires occupés et qui souffrent.»

En ce qui concerne les combats en cours, Oleksandr Syrsky a souligné: «Je sais que nous allons gagner. Je sais comment m'y prendre. Et je suis sûr que nous allons y arriver.»