Corruption en Ukraine: le bras droit de Zelensky démissionne
Après des perquisitions ce vendredi au domicile d'Andriy Yermak, Zelensky annonce que son chef de cabinet a remis sa démission.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi que son puissant chef de cabinet, Andriy Yermak, avait remis sa démission après la perquisition de son logement par les enquêteurs de l'agence anticorruption.
«Le chef du cabinet, Andriy Yermak, a présenté sa démission», a annoncé Zelensky dans son message quotidien à la population diffusé sur les réseaux sociaux. Yermak est considéré par beaucoup comme le deuxième homme le plus influent d'Ukraine, après Volodymyr Zelensky.
Développement suit (jzs)
