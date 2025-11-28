en partie ensoleillé
DE | FR
burger
International
ukraine

Corruption en Ukraine: Andriy Yermak démissionne

epa11907658 A handout picture made available by the Presidential Press Service shows Ukraine&#039;s Head of the Presidential Office of Ukraine Andriy Yermak (R) and US Special Presidential Envoy for R ...
Andriy YermakKeystone

Corruption en Ukraine: le bras droit de Zelensky démissionne

Après des perquisitions ce vendredi au domicile d'Andriy Yermak, Zelensky annonce que son chef de cabinet a remis sa démission.
28.11.2025, 16:3428.11.2025, 16:48

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi que son puissant chef de cabinet, Andriy Yermak, avait remis sa démission après la perquisition de son logement par les enquêteurs de l'agence anticorruption.

«Le chef du cabinet, Andriy Yermak, a présenté sa démission», a annoncé Zelensky dans son message quotidien à la population diffusé sur les réseaux sociaux. Yermak est considéré par beaucoup comme le deuxième homme le plus influent d'Ukraine, après Volodymyr Zelensky.

Développement suit (jzs)

Toute l'actu' brûlante sur l'Ukraine...
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
1
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
Ces Bretons «sauvent des vies» en Ukraine avec leurs vieux filets de pêche
Ces Bretons «sauvent des vies» en Ukraine avec leurs vieux filets de pêche
de Antoine AGASSE
A bord du train qui a permis à des Russes de «s'évanouir dans la nature»
A bord du train qui a permis à des Russes de «s'évanouir dans la nature»
de Guillaume DECAMME, Kaliningrad, Russie
Zelensky pourrait briser une promesse cruciale après la guerre
Zelensky pourrait briser une promesse cruciale après la guerre
de Denis Trubetskoy, Kiev
A Pokrovsk, la guerre change de dimension
A Pokrovsk, la guerre change de dimension
de Daniel Huber
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
J'ai visité les lieux les plus glauques de Tchernobyl
de joel espi, tchernobyl
Thèmes
Comment l'Ukraine a capturé des soldats avec des drones terrestres
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les propriétaires de Miss Univers soupçonnés de fraude et de trafic
Le concours de beauté Miss Univers est à nouveau dans la tempête. Son copropriétaire mexicain est accusé de trafic de drogue et d'armes, tandis que la copropriétaire thaïlandaise fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour fraude.
Le concours Miss Univers 2025 s'est terminé la semaine dernière en Thaïlande sur la victoire de Miss Mexique, Fatima Bosch, une revanche pour celle qui avait été critiquée publiquement par un animateur de la compétition.
L’article