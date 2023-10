Zelensky a obtenu des missiles Patriot. Image: getty/keystone/watson

Zelensky réussit son coup lors d'une visite surprise

Le président ukrainien a demandé à l'Otan de l'aide pour «préparer l'hiver» de son pays en lui fournissant de nouvelles armes. Plusieurs pays ont ainsi annoncé de nouveaux paquets de soutien.

Remo Hess, Brüssel / ch media

Plus de «International»

Depuis le début du conflit israélo-palestinien, les Etats-Unis, plus gros membre de l'Otan, orientent désormais davantage leurs ressources vers le Proche-Orient et approvisionnent Israël en armes. Laissant une crainte pour Zelensky: l'Ukraine doit-elle désormais s'attendre à recevoir moins de soutien? Le président ukrainien a en tout cas mis en garde contre un tel scénario dont la Russie pourrait tirer profit, a-t-il déclaré mercredi en marge de la réunion des ministres de la Défense de l'Otan à Bruxelles.

Volodymyr Zelensky et Jens Stoltenberg en juillet le 12 juillet 2023. Keystone

👉 Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine 👈

A la surprise générale, Zelensky est venu dans le but d'identifier de nouvelles livraisons d'armes afin que l'Ukraine puisse passer l'hiver en toute sécurité. Pour cela, le président ukrainien a surtout besoin de défense aérienne. L'année dernière déjà, la Russie avait pris pour cible des infrastructures énergétiques critiques, exposant ainsi délibérément la population ukrainienne au froid de l'hiver.

Et l'Ukrainien peut désormais rentrer chez lui avec des promesses. Plusieurs pays ont annoncé de nouveaux paquets d'armes. Le plus important vient de l'Allemagne, d'une valeur d'environ un milliard d'euros. Il comprend:

Un système de défense antiaérienne Patriot supplémentaire avec plus de 60 missiles

Patriot supplémentaire avec plus de 60 missiles Deux systèmes Iris-T , l'un à moyenne portée et l'autre à courte portée. C'est un système antiaérien lance-missile de dernière génération.

, l'un à moyenne portée et l'autre à courte portée. C'est un système antiaérien lance-missile de dernière génération. Trois chars antiaériens Gepard supplémentaires.

supplémentaires. 10 chars de combat Leopard 1 et plus de 30 véhicules protégés de transport et sanitaires.

Les Etats-Unis ont également accordé une aide supplémentaire à Zelensky. Ainsi, ils fourniront de nouveaux missiles guidés AIM-9 pour la défense aérienne, des munitions guidées de précision, des armes antichars et des munitions d'artillerie pour une valeur totale de 200 millions de dollars. De son côté, le Royaume-Uni a ficelé un paquet hivernal de 100 millions de livres.

La Belgique dépense 1,7 milliard des revenus russes

Zelensky devrait également se réjouir de savoir quand il pourra compter sur les avions de combat F-16 de conception occidentale promis. Concrètement, au printemps 2024, plus précisément en mars ou avril prochain, comme l'a annoncé la ministre danoise de la Défense Troels Lound Poulsen. La Belgique s'engage elle aussi définitivement à céder plusieurs de ses F-16 à l'Ukraine, mais seulement à partir de 2025, lorsque les 45 jets belges seront successivement remplacés par les nouveaux F-35 américains.

Mais Zelensky a pu recevoir encore plus de la Belgique: à savoir 1,7 milliard d'euros. La Belgique finance cet argent par des impôts sur le revenu d'intérêts des actifs gelés de la banque centrale, qui s'élèvent à plus de 200 milliards d'euros et qui sont en grande partie déposés auprès de la banque de compensation Euroclear, située à Bruxelles. «J'espère que cette mesure pourra servir d'inspiration à d'autres pays de l'UE», a déclaré le premier ministre Alexander De Croo après une rencontre bilatérale avec Zelensky. A titre de comparaison, selon les données du Conseil fédéral, 7,4 milliards de francs de fonds de la banque centrale russe étaient stockés en Suisse en mai dernier.

(Traduit et adapté par Chiara Lecca)