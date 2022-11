Nouveau sur le front, ce drone russe peut-il arrêter les Ukrainiens?

L'armée russe dégaine un drone du groupe Kalachnikov de son artillerie. Il est petit et presque impossible à intercepter. La Russie le possède depuis 2019. Pourquoi le ressortir maintenant?

Zala Lancet, le drone suicide tactique russe. Image: wikimedia

Plus petits et plus lents que leurs cousins iraniens, les drones kamikazes de type Zala Lancet ne font pas moins de dégâts. La Russie les a présentés en 2019. Les Russes semblent avoir fréquemment recours au Zala Lancet sur les champs de bataille en Ukraine. Avec leurs bombes volantes, les troupes de Poutine visent surtout le précieux matériel de guerre ukrainien, comme les pièces d'artillerie et les systèmes de défense antiaérienne.

Sur le front, l'utilisation du drone a été rapportée pour la première fois en juillet. De nouvelles vidéos d'attaques de Lancet contre des unités ukrainiennes sont publiées pratiquement chaque jour sur les canaux prorusses. Les experts militaires prennent ces images très au sérieux, même si elles sont publiées à des fins de propagande. «Les dommages causés par Lancet sont significatifs, tweet l'expert en défense aérienne Markus Richter. Je vois un problème pointer à l'horizon si on devait en utiliser davantage.»

Véritable danger pour les troupes ukrainiennes

Les vidéos qui circulent montrent clairement à quel point cette arme est dangereuse pour les troupes ukrainiennes. Cet extrait illustre, par exemple, la destruction d'un système de défense antiaérienne ukrainien de type soviétique Buk-M1, vraisemblablement dans l'est de l'Ukraine:

Voici l'impact d'un drone sur un lanceur de missiles multiples ukrainien de type Grad, de conception soviétique:

Ici, l'arme atteint un système de défense antiaérienne ukrainien de type soviétique Strela-10, près de Bakhmout, dans la région de Donetsk:

Cette vidéo, publiée par l'agence de propagande russe Ria, est censée montrer l'attaque par un Lancet d'un obusier ukrainien de conception américaine de type M777, dans la région de Kherson:

Les Ukrainiens ont déjà perdu un obusier blindé de type AHS Krab fourni par la Pologne à cause d'un Zala Lancet, comme le montre cette vidéo:

Les attaques auraient été menées avec la version la plus récente, le Lancet-3, qui, par rapport au modèle précédent, est reconnaissable à la forme caractéristique en double X de ses ailes. Le Lancet-3 peut rester en l'air pendant 40 minutes, voler sur 40 kilomètres et embarquer une charge hautement explosive de trois kilos, capable de percer les blindages les plus légers.

A titre de comparaison, les Shahed-136 iraniens qui ont récemment frappé des villes ukrainiennes ont une portée de 2 500 kilomètres. Ces engins peuvent rester en l'air pendant plusieurs heures et transporter jusqu'à 60 kilos d'explosifs. Le Lancet-3 est surtout une menace pour des soldats et des véhicules isolés et ne se prête pas à des attaques terroristes sur des villes éloignées.

Une utilisation par paires

Le drone a été développé par le groupe Kalachnikov qui fabrique également le fameux fusil d'assaut AK-47. La Russie a testé le drone kamikaze pour la première fois lors de la guerre en Syrie en 2019. Il est lancé à l'aide d'un système de catapulte qui tient dans un petit camion. En vol, il atteint une vitesse de 110 km/h avant de plonger à 300 km/h sur une cible. On ne sait pas exactement comment fonctionne la tête chercheuse. Selon les informations russes, le Lancet-3 est capable de tourner au-dessus d'une zone et de chercher des cibles de manière autonome.

«Si les Lancets devaient être déployés en grand nombre, ce serait moche» Markus Richter, ancien commandant d'un char antiaérien

Le Lancet-3 dispose de bonnes caméras et de bons systèmes de contrôle. Contrairement au Shahed-136 iranien, il n'est pas conçu comme un simple drone kamikaze, mais aussi comme un drone de reconnaissance. Cela explique également les photos aériennes relativement nettes des attaques, pour lesquelles le Lancet-3 est apparemment utilisé par paires. «Les Russes ont mis en place un système efficace au combat. L'interaction entre le drone de reconnaissance et le Lancet fonctionne, tweete Markus Richter:

«Si les Lancets devaient être déployés en grand nombre, ce serait moche»

«L'arme miracle» aux yeux de la propagande

On ne sait pas combien de Lancet-3 l'armée russe a à sa disposition. La propagande célèbre déjà cette fabrication comme une sorte d'«arme miracle». «Il est presque impossible d'intercepter le Lancet, de le détruire ou de lui échapper. Grâce à la protection anti-laser intégrée, même avec les armes antidrones», affirmait récemment le fabricant d'armes Rostec.

La preuve de la «protection anti-laser» n'a pas encore été apportée. Les Ukrainiens ne disposent pas d'armes laser assez performantes.

Des systèmes comme l'Iris-T permettent certes de défendre des villes, mais pas des véhicules individuels sur le champ de bataille. L'expert Markus Richter ne voit pas «pour le moment» de solution appropriée pour contrer le Lancet-3. Les Ukrainiens ne semblent, toutefois, pas totalement démunis. Selon leurs indications, l'armée a tout de même pu intercepter cinq Lancets.

