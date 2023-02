Ce proche de Poutine s'enrichit malgré les sanctions

Un an après le début de la guerre en Ukraine, les oligarques russes ont perdu près de 67 milliards de dollars de leur fortune. Il y a néanmoins une exception, Alicher Ousmanov.

Les sanctions prises par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont durement touché les oligarques russes. Selon un rapport du magazine économique américain Bloomberg, les Russes les plus riches ont perdu au total environ 67 milliards de dollars de leur fortune.

Selon ce même rapport, les 23 milliardaires russes, classés parmi les 500 personnes les plus riches du monde, avaient encore une fortune nette de 339 milliards de dollars le 23 février 2022, veille de l'invasion de l'Ukraine par Poutine. Un an plus tard, la guerre n'est toujours pas terminée et on estime à environ 20% les pertes subies par les oligarques.

Selon Bloomberg, Alexey Mordashov, le principal propriétaire de Severstal PJSC, l'un des plus grands producteurs d'acier russes, fait partie des grands perdants. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il aurait ainsi perdu 6,7 milliards de dollars de sa fortune. Avec une fortune estimée à 19,8 milliards de dollars, il reste toutefois la quatrième personne la plus riche du pays. La deuxième perte la plus importante est celle du magnat de l'acier Vladimir Lisin. Le président de Novolipetsk Steel PJSC a perdu 5,8 milliards de dollars l'année dernière. Sa fortune actuelle est estimée à 20,5 milliards de dollars.

Alors que la plupart des oligarques enregistrent de lourdes pertes en raison de la guerre, certains ont vu leur fortune augmenter. C'est par exemple le cas de l'oligarque Alicher Ousmanov, dont la fortune a progressé de 1,2 milliard de dollars au cours de l'année dernière, comme le rapporte Bloomberg.

Selon Bloomberg, cela montre que les sanctions n'ont eu qu'un effet limité à long terme sur la fortune des super-riches russes. Alors que leurs avoirs se sont effondrés peu après le début de la guerre, ils se sont stabilisés et ont recommencé à augmenter au cours de l'année. Mais en plus des pertes financières, d'autres restrictions imposées par les sanctions font mal aux oligarques. Dernier exemple en date, Roman Abramovich qui a dû vendre le club de football de Chelsea.

Mikhaïl Fridman s'est dit «sous le choc» après que son avocat lui a annoncé que les sanctions signifiaient des interdictions de voyager et des comptes gelés, rapporte le magazine économique américain. Le yacht de Viktor Vekselberg, d'une valeur de 90 millions de dollars, a été saisi en avril dans un port espagnol.

Bien qu'Ousmanov fasse des bénéfices, il ressent lui aussi l'effet des sanctions. Lorsque ce natif d'Ouzbékistan a eu vent, après l'invasion de l'Ukraine, qu'il pourrait se retrouver sur la liste des sanctions de l'UE en tant que confident de Poutine, il a quitté son domicile allemand quatre jours plus tard. Son Airbus a décollé à destination de Tachkent en Ouzbékistan.

Un jour plus tard, la liste des sanctions de l'Union européenne a été publiée. Depuis, les autorités sont sur la piste de sa fortune. En septembre dernier, la police a fait irruption dans la propriété de l'oligarque au bord du lac Tegernsee en Allemagne.

(Traduit de l'allemand / nva)