Vidéo: watson

Cette tactique ukrainienne est très futée

L'Ukraine lutte toujours contre la machine de guerre russe. Pour tromper l'ennemi, les forces ukrainiennes utilisent des leurres vraiment bien faits.

L'utilisation de leurres est devenue cruciale dans la stratégie de défense ukrainienne contre la Russie. Cette technique, qui peut paraître saugrenue, s'avère pourtant extrêmement efficace: mieux vaut qu'un drone cible un avion gonflable plutôt qu'un véritable appareil.

Cependant, les drones de reconnaissance deviennent de plus en plus avancés, et il est désormais plus facile pour la Russie de distinguer les armes factices des véritables armes. L'Ukraine doit donc concevoir des leurres de plus en plus réalistes.

Un char gonflable qu'il serait facile de confondre depuis les airs. Image: Telegram

Ces leurres ne sont pas seulement visuels, car ils simulent également la signature thermique du matériel militaire existant. Les forces russes, ainsi induites en erreur, consacrent de précieuses ressources à de fausses cibles. Les armes factices modernes, comme celles utilisées en Ukraine, doivent être capables de tromper les systèmes de reconnaissance actuels. Souvent fabriqués en métal, ces leurres imitent aussi les signatures thermiques, radar et électroniques des armes qu'ils sont censés représenter.

Des leurres qui peuvent même tirer

Du simple leurre gonflable à l'illusion totale, il n'y a qu'un pas que l'Ukraine n'a pas hésité à franchir. En 2022, les Ukrainiens ont reçu environ 190 obusiers M777 de la part des Etats-Unis. L'organisation ukrainienne Apate a fabriqué des répliques de ces obusiers, mais totalement factices. Leurs pièces d'artillerie sont si réalistes qu'elles peuvent même «tirer»: une détonation se produit et de la fumée s'échappe de la bouche du canon.

Ces canons sont des vrais trompe-l'œil Image: telegram

Les volontaires qui œuvrent pour Apate construisent et développent depuis près d'un an des leurres pour l'armée ukrainienne et leurs imitations ne s'arrêtent pas à des obusiers. Après que l'Ukraine a reçu les premiers avions de combat F-16, des leurres ont également été construits à leur image, comme le montrent les photos publiées sur le canal Telegram de l'organisation.

Ceci est un F-16 gonflable. Image: telegram

Comment ces armes factices aident l'Ukraine

Selon le fabricant, les leurres attireraient jusqu'à 30% des tirs ennemis, sauvant ainsi la vie de nombreux soldats. Ils présentent également d’autres avantages: les missiles utilisés par la Russie pour attaquer ces fausses cibles sont souvent beaucoup plus coûteux à produire, ce qui représente une dépense bien plus importante pour l'armée de Vladimir Poutine que pour les forces ukrainiennes.

De plus, une attaque contre des armes factices peut également nuire directement à la Russie. Les troupes peuvent se placer dans des positions désavantageuses pour attaquer un leurre ou révéler leur propre position en tirant sur celui-ci, des manœuvres qui peuvent à leur tour les rendre vulnérables et susceptibles d'être attaquées par les Ukrainiens.

En outre, les leurres peuvent induire en erreur les services de renseignement du Kremlin quant aux effectifs et aux positions des troupes de Volodymyr Zelensky. Lors de la contre-offensive ukrainienne à Kharkiv en septembre 2023, des leurres ont été utilisés, parmi d'autres manœuvres de tromperie, pour convaincre la Russie qu'une attaque réelle à Kherson était imminente. Cela a conduit la Russie à concentrer ses forces au mauvais endroit.