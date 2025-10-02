Des proches et des amis pleurent devant les cercueils lors des funérailles d'Alyona, 26 ans, et d'Oleksandr Lesnichenko, 35 ans, ainsi que de leurs enfants Denys et Yegor, tués lors d'une frappe russe de drone. Image: YEVHEN ABRASIMOV / AFP

Ce village ukrainien est sous le choc: «Ils sont morts comme ça»

En Ukraine, les frappes de drones russes continuent de s'intensifier, et ne laissent plus aucun village en sécurité. Dans une zone rurale, au nord-est du pays, une petite localité est frappée par une terrible tragédie.

Chernechchyna, Ukraine / afp

La dernière fois que Natalya a vu sa voisine Alyona Lesnichenko, mère de deux enfants originaire du village de Tchernetchtchyna, dans le nord-est de l'Ukraine, celle-ci faisait des courses pour gâter sa famille.

Natalya se remémore ce récent souvenir à propos de cette jeune mère de 26 ans:

«Elle leur a acheté tout ce qu'ils voulaient. Des bonbons, de la limonade, des tartes, des saucisses, du fromage. Tout»

Un épouvantable drame

Alyona était aux petits soins pour ses enfants, souligne Natalya, mais elle n'a rien pu faire pour les protéger lorsqu'un drone russe a détruit leur maison dans la nuit de lundi à mardi. L'engin a tué Alyona, alors enceinte de jumeaux, son mari et leurs deux garçons âgés de quatre et six ans.

Lors des funérailles de la famille à Tchernetchtchyna mercredi, les habitants qui les connaissaient ont exprimé leur désarroi, incrédules face à la tragédie causée par un seul drone russe dans ce petit quartier tranquille.

Alina Lagoyda, une proche de la famille, souffle:

«Il n'y a eu aucune frappe ici pendant toute la guerre, aucune. A quoi cela servait-il?»

Le mari d'Alyona, Oleksandr, était un soldat qui avait combattu au front, précise sa voisine Lubov Panchenko:

«Il s'est battu encore et encore, puis il est venu ici. Et cela s'est produit»

Une intensification des attaques de drones

Selon les données de l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré en moyenne environ 188 drones par jour sur l'Ukraine en septembre, soit une hausse de plus d'un tiers par rapport au mois précédent.

Elle tire des drones sur l'Ukraine chaque nuit depuis le 10 mai, soit la date de fin d'une «trêve» de trois jours annoncée par le président russe Vladimir Poutine pour coïncider avec un grand défilé militaire à Moscou.

Kiev affirme que ces frappes, généralement menées à l'aide de drones bon marché de conception iranienne appelés «Shaheds», visent à terroriser sa population.

Le nombre de morts ne cesse d'augmenter en Ukraine. Ici, un homme touche la photo de son camarade décédé sur le Mur du souvenir des soldats tombés pour l'Ukraine à Kiev. Image: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

Un seul objectif: répandre la peur partout

Même si l'armée de l'air assure en abattre la plupart, l'ampleur apparemment croissante des attaques et l'augmentation du nombre de victimes civiles commencent à effrayer jusqu'aux habitants des zones rurales comme Tchernetchtchyna.

Des dizaines d'habitants se sont rassemblés le long de la route pour assister au cortège funèbre, composé d'un mélange hétéroclite de camionnettes et de voitures, tandis que certains jetaient des fleurs sur la route. Des participants portaient des bouquets de fleurs bleues et jaunes, les couleurs du drapeau ukrainien.

La conseillère municipale Oksana Chernova s'est quant à elle émue:

«La famille, la mère, le père, ils étaient toujours ensemble»

Les enfants n'ont probablement même pas eu le temps de sortir de leur lit lorsque le drone a frappé dans la nuit, ajoute-t-elle.

La cérémonie funéraire de la famille Lesnichenko. Image: YEVHEN ABRASIMOV / AFP

Natalya décrit les fils d'Alyona comme de «bons enfants» qui l'appelaient «mamie». Elle se désole:

«C'étaient de bonnes personnes. Mais ils sont morts comme ça»

(ysc/str-cad-lpa/ms)