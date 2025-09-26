Cette stratégie permet aux soldats russes de «déclarer leur présence» (image d'archives). Image: www.imago-images.de

La Russie a une nouvelle tactique pour «conquérir des territoires»

L'armée russe utilise une nouvelle stratégie d'assaut par petits groupes sur le front ukrainien. Celle-ci lui permet de «paralyser» la logistique ukrainienne et revendiquer des avancées en utilisant peu de soldats.

Les troupes russes utilisent une nouvelle stratégie consistant à mener de nombreux assauts avec de très petits groupes de soldats afin de pénétrer les défenses ukrainiennes en utilisant moins d'hommes, a affirmé le commandant en chef des armées ukrainiennes, Oleksandre Syrsky.

«Depuis le début de l'été, les tactiques de l'ennemi ont changé», a-t-il dit à un groupe de journalistes jeudi. Leur nouvelle stratégie, utilisée sur le front Est, consiste à utiliser «un grand nombre de petits groupes d'assaut» de 4 à 6 soldats chargés d'avancer aussi loin que possible sans être repérés, a-t-il expliqué.

Oleksandre Syrsky Image: twitter @finkenbein1

Objectif: «paralyser» la logistique ukrainienne et «conquérir des territoires sans utiliser un grand nombre de soldats», a estimé le général Syrsky. Cette stratégie sert aussi, selon lui, à «déclarer leur présence» et planter leur drapeau, revendiquant ainsi des avancées même si elles ne sont le fait que d'un petit groupe.

Il a comparé cette tactique à celle des «mille coupures», forme de torture infligeant de multiples petites entailles.

Selon Syrsky, l'armée russe a opéré de cette manière près de la ville de Dobropillia, dans la région de Donetsk, et dans la région de Dnipropetrovsk en y pénétrant cet été pour la première fois depuis le début de son invasion de l'Ukraine en 2022. Syrsky a reconnu que la situation était «difficile» sur le front, et que l'armée russe continuait d'avancer dans des secteurs importants, comme ceux des villes de Pokrovsk et Dobropillia.

Le front s'est allongé

La Russie s'est emparé d'environ 1% du territoire ukrainien en un an, selon une analyse des données fournies par l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW), qui travaille avec le Critical Threats Project (CTP). Le ministère russe de la Défense a revendiqué vendredi la conquête d'un village de la région de Soumy (nord-est), Iounakivka.

Selon Oleksandre Syrsky, le front s'est aussi allongé de 200 kilomètres en un an pour atteindre désormais 1250 kilomètres, davantage que la distance du nord au sud de la France. Le commandant en chef a aussi évoqué la défense antiaérienne face aux frappes aériennes russes contre les villes ukrainiennes qui se sont intensifiées ces derniers mois.

Pour contrer les drones d'attaque russes, l'Ukraine compte mobiliser davantage d'hélicoptères et d'aviation légère, ces deux méthodes s'étant révélées «efficaces», a-t-il dit. (jzs/afp)