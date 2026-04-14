Un véhicule chenillé ukrainien sans pilote équipé d'un canon embarqué. Image: PD

L’Ukraine aurait réalisé une percée majeure inédite

Les forces ukrainiennes auraient pris le contrôle d’une position russe en utilisant exclusivement des drones et des systèmes robotisés terrestres, sans aucune intervention de combattants humains. Une première.

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Pour la première fois depuis le début de la guerre en Ukraine, une position ennemie aurait été conquise uniquement à l’aide de systèmes de combat sans pilote. Cette évolution constitue un tournant majeur dans la conduite de la guerre moderne, a souligné le président ukrainien lundi soir

«Les occupants se sont rendus et cette opération a été menée sans participation de l’infanterie et sans pertes de notre côté». Volodymyr Zelensky

Le nombre d’unités militaires utilisant de tels systèmes robotisés est passé de 67 à la fin de 2025 à 167 unités au printemps 2026.

Une innovation née de la contrainte

Depuis l’invasion russe en 2022, l’Ukraine a été contrainte d’investir dans le développement de nouvelles armes, la seule aide militaire occidentale n'étant pas suffisante. A Kiev, les responsables misent principalement sur des systèmes de combat autonomes afin de préserver leurs soldats et de compenser le manque de personnel au front.

Parmi les applications les plus connues figurent notamment de petits drones kamikazes chargés d’explosifs.

Dans une allocution vidéo adressée aux employés de l’industrie de l’armement ukrainienne, Zelensky a évoqué les différents développements nationaux en matière de systèmes d’armement.

«Je remercie tous ceux qui y participent – dans les ateliers, les bureaux d’études, les laboratoires, les terrains d’essai, les unités de production et de réparation – tous ceux qui travaillent chaque jour pour l’Ukraine»

Au cours des trois derniers mois, les robots terrestres ukrainiens ont ainsi effectué pas moins de 22 000 missions.

«Autrement dit, plus de 22 000 vies ont été sauvées – un robot s’est rendu dans les zones les plus dangereuses à la place d’un soldat. Il s’agit de technologies de pointe au service de ce qu’il y a de plus précieux: la vie humaine»

Il convient toutefois de préciser que la plupart de ces robots ne sont pas utilisés pour des missions de combat, mais principalement pour des tâches de soutien logistique, comme l’acheminement de munitions vers les lignes de front ou l’évacuation de soldats blessés.

L’Ukraine veut contribuer à la défense européenne

Selon certaines sources, Zelensky a également déclaré que des négociations avec les partenaires européens en vue de la création d'un système de défense aérienne commun auraient lieu cette semaine.

«Soit l’Ukraine devient une partie indissociable du système de sécurité européen, soit certains en Europe risquent de devenir une partie du monde russe» Volodymyr Zelensky

(dsc/trad.jzs)