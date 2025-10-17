Un drone intercepteur rose fait son apparition en Ukraine

Des soldats et soldates ukrainiens portant un béret rose. (Photo d'archive) Image: instagram

Pourquoi l'Ukraine lance «Sting», le drone intercepteur rose

L'armée ukrainienne découvre la couleur rose. Après le missile rose «Flamingo», c'est un drone «Sting» de la même couleur qui fait son apparition.

Plus de «International»

Un article de

La guerre anti-drones de l'Ukraine devient colorée. Le fabricant ukrainien Wild Hornets a livré les premiers exemplaires de son drone intercepteur Sting en rose.

Auparavant, l'armée ukrainienne avait déjà mis en service le missile défensif Flamingo, lui aussi rose. L'initiative vise à exprimer une plus grande reconnaissance envers les femmes de l'armée ukrainienne.

Un appui féminin qui s'accentue

L'armée ukrainienne compte actuellement, selon ses propres chiffres, près d'un million de personnes. Parmi elles, environ 70 000 femmes, dont environ 5500 servent en première ligne.

La poétesse Iaryna Tchornohous, 30 ans, a déclaré, au début du mois, au journal Kyiv Independent:

«Il y a une soldate en chaque femme»

Tchornohous est issue d'une famille d'écrivains. Elle avait rejoint l'armée dès 2020, après que son compagnon, Mykola Sorotchouk, fut tombé dans le Donbass lors de combats contre des milices soutenues par la Russie.

La poétesse Jaryna Tchornohus. (Photo d'archive) Image: Imago

Dans les médias ukrainiens, les unités exclusivement féminines sont récemment mises à l'honneur. C'est le cas des «sorcières de Boutcha», une unité de défense anti-aérienne composée de volontaires. Leur nom fait référence à la ville de Boutcha, près de Kiev, où des troupes russes sont accusées de crimes de guerre peu après le début de l'invasion.

Depuis avril, il existe également une unité féminine de lutte anti-drones baptisée «Harpies», du nom d'un puissant oiseau de proie.

Le drone intercepteur rose Sting. Image: @drone_wars_ / instagram

Endiguer la pénurie de personnel

Le soutien à l'égalité entre hommes et femmes a fortement augmenté en Ukraine au cours des trois dernières années. Alors qu'en 2022, 56% de la population adhérait encore à l'idée de l'égalité des sexes, ils sont 80% à y être aujourd'hui favorables.

Mais derrière l'opération Sting, le nouveau drone rose, se cachent aussi de sérieux problèmes de personnel, comme le notait déjà le Kyiv Independent en juin:

«Alors que l'Ukraine continue de faire face à une grave pénurie de soldats pour combattre la Russie, l'armée a besoin de toute l'aide possible pour attirer de nouvelles recrues.»

Souvent, les femmes sont doublement sollicitées: la nuit comme soldates dans des unités de défense anti-aérienne, et le jour dans un métier civil, par exemple comme enseignantes. La soldate Alina Andreïeva l'a résumé ainsi dans le Kyiv Independent:

«Les femmes motivées font toujours mieux leur travail que les hommes démotivés»

Traduit et adapté par Noëline Flippe