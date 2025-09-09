De mystérieuses affiches ont interloqué les Moscovites ce week-end. Image: Kyiv Independent

Les espions ukrainiens mènent une étrange action au cœur de Moscou

Dimanche dernier, le renseignement militaire ukrainien a célébré son anniversaire par une étonnante opération au cœur de la capitale russe, Moscou.

Plus de «International»

Le 7 septembre, des messages du renseignement militaire ukrainien (HUR) sont apparus dans plusieurs quartiers de Moscou.

Ces «cartes de vœux», portant l’inscription «Ответственность неизбежна» («La responsabilité est inévitable»), ainsi que le logo et l’acronyme du HUR (ГУР МО), ont été collées sur des clôtures, des poteaux, des murs et sur des abris d'arrêts de transports publics au cœur de la capitale russe, rapporte le journal ukrainien The Kyiv Independent.

Ces affiches, dont le message renvoie à la guerre en Ukraine, n’ont pas été placées au hasard. Le 7 septembre, le HUR célébrait son 33ᵉ anniversaire.

Le service de renseignement ukrainien a été fondé le 7 septembre 1992, un peu plus d’un an après la proclamation de l’indépendance de l’Ukraine vis-à-vis de l’Union soviétique. Il constitue, aux côtés du Service de sécurité d’Ukraine et du Service de renseignement extérieur, l’un des trois services secrets du pays.

L’emblème du HUR, adopté en 2016, représente une chouette planant au-dessus d’une mappemonde et frappant de son épée la silhouette noire de la Russie. Image: Wikimedia

D'autres actions en vue?

Une source anonyme du HUR a confié au Kyiv Independent:

«Les habitants de la capitale russe peuvent s’attendre bientôt à des félicitations spéciales du renseignement militaire ukrainien»

Une formule qui laisse entrevoir d’autres actions en préparation, sans qu’il soit possible de savoir s’il s’agira d’attaques militaires à Moscou ou de nouvelles campagnes d’affichage.

Selon ses propres déclarations, le HUR a déjà mené plusieurs opérations sur le territoire russe, dont une attaque de drones contre la logistique militaire dans la région de Voronej (sud de Moscou). En mai 2025, un drone naval du service aurait en outre abattu un avion de chasse russe; une première, selon le renseignement ukrainien.

L’action menée à Moscou est intervenue seulement un jour après une attaque aérienne massive de la Russie contre l’Ukraine. Dans la nuit du 7 septembre, Moscou a lancé le plus grand assaut de drones depuis le début de la guerre, mobilisant 810 drones Shahed ainsi que 13 missiles de croisière et balistiques. Au moins quatre civils ont été tués et 44 autres blessés. Pour la première fois depuis février 2022, un bâtiment gouvernemental à Kyiv a également été touché. (dhr)