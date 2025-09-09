assez ensoleillé20°
DE | FR
burger
International
ukraine

D'étranges «cartes de vœux» ont fait leur apparition à Moscou

Grusskarte des ukrainischen militärischen Geheimdienstes HUR in Moskau. https://kyivindependent.com/responsibility-is-inevitable-ukraines-military-intelligence-honors-anniversary-by-plastering-moscow- ...
De mystérieuses affiches ont interloqué les Moscovites ce week-end.Image: Kyiv Independent

Les espions ukrainiens mènent une étrange action au cœur de Moscou

Dimanche dernier, le renseignement militaire ukrainien a célébré son anniversaire par une étonnante opération au cœur de la capitale russe, Moscou.
09.09.2025, 16:5909.09.2025, 16:59
Plus de «International»

Le 7 septembre, des messages du renseignement militaire ukrainien (HUR) sont apparus dans plusieurs quartiers de Moscou.

La Russie se prépare pour «une percée décisive»

Ces «cartes de vœux», portant l’inscription «Ответственность неизбежна» («La responsabilité est inévitable»), ainsi que le logo et l’acronyme du HUR (ГУР МО), ont été collées sur des clôtures, des poteaux, des murs et sur des abris d'arrêts de transports publics au cœur de la capitale russe, rapporte le journal ukrainien The Kyiv Independent.

Ces affiches, dont le message renvoie à la guerre en Ukraine, n’ont pas été placées au hasard. Le 7 septembre, le HUR célébrait son 33ᵉ anniversaire.

Le service de renseignement ukrainien a été fondé le 7 septembre 1992, un peu plus d’un an après la proclamation de l’indépendance de l’Ukraine vis-à-vis de l’Union soviétique. Il constitue, aux côtés du Service de sécurité d’Ukraine et du Service de renseignement extérieur, l’un des trois services secrets du pays.

Emblem des ukrainischen militärischen Geheimdienstes (HUR). https://de.wikipedia.org/wiki/Holowne_uprawlinnja_roswidky_Ministerstwa_oborony_Ukrajiny#/media/Datei:Emblem_of_the_Defense_Intelligence_of ...
L’emblème du HUR, adopté en 2016, représente une chouette planant au-dessus d’une mappemonde et frappant de son épée la silhouette noire de la Russie.Image: Wikimedia

D'autres actions en vue?

Une source anonyme du HUR a confié au Kyiv Independent:

«Les habitants de la capitale russe peuvent s’attendre bientôt à des félicitations spéciales du renseignement militaire ukrainien»

Une formule qui laisse entrevoir d’autres actions en préparation, sans qu’il soit possible de savoir s’il s’agira d’attaques militaires à Moscou ou de nouvelles campagnes d’affichage.

Avec les Ukrainiens qui tuent des Russes pour gagner des points

Selon ses propres déclarations, le HUR a déjà mené plusieurs opérations sur le territoire russe, dont une attaque de drones contre la logistique militaire dans la région de Voronej (sud de Moscou). En mai 2025, un drone naval du service aurait en outre abattu un avion de chasse russe; une première, selon le renseignement ukrainien.

L’action menée à Moscou est intervenue seulement un jour après une attaque aérienne massive de la Russie contre l’Ukraine. Dans la nuit du 7 septembre, Moscou a lancé le plus grand assaut de drones depuis le début de la guerre, mobilisant 810 drones Shahed ainsi que 13 missiles de croisière et balistiques. Au moins quatre civils ont été tués et 44 autres blessés. Pour la première fois depuis février 2022, un bâtiment gouvernemental à Kyiv a également été touché. (dhr)

Encouragé à intensifier les frappes aériennes: le bâtiment gouvernemental en feu dimanche à Kiev après avoir été touché par un drone.
Le siège du gouvernement touché par une explosion de drone à Kiev.Image: State Emergency Service of Ukraine
Plus d'articles concernant la Russie
La Russie a un nouveau missile «impressionnant» (et un peu suisse)
La Russie a un nouveau missile «impressionnant» (et un peu suisse)
de Thomas Wanhoff
Pourquoi une guerre nucléaire est (presque) impossible en Europe
2
Pourquoi une guerre nucléaire est (presque) impossible en Europe
de Laurent Vilaine
«La Russie n'a plus de limite» et recruterait des enfants kamikazes
1
«La Russie n'a plus de limite» et recruterait des enfants kamikazes
de Julian Alexander Fischer
Ce général sait comment «montrer à Poutine qu'il n'a plus aucune chance»
1
Ce général sait comment «montrer à Poutine qu'il n'a plus aucune chance»
de Jürg Ackermann
Thèmes
Les gosses russes aiment les flingues (à blanc)
1 / 9
Les gosses russes aiment les flingues (à blanc)
Il y a l'enthousiaste...
source: ap / dmitri lovetsky
partager sur Facebookpartager sur X
L'Ukraine attaque une ville russe située à 1300 km de ses frontières
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
2
Un radar inhabituel et très efficace débarque en Suisse romande
3
Easyjet supprime la moitié de ses vols dans cet aéroport suisse
Voici la curieuse lettre que Trump aurait écrite à Epstein
Une missive aux formes de buste féminin qui lierait Donald Trump à Jeffrey Epstein a été rendue publique par des élus démocrates.
Une lettre d’anniversaire que Donald Trump aurait adressée à Jeffrey Epstein en 2003 a été rendue publique lundi par des élus démocrates. Le président américain en avait pourtant nié l’existence en juillet, en pleine controverse sur leurs liens.
L’article