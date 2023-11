Volodymyr Zelensky s'est entretenu avec le général Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil de souveraineté de transition du Soudan. Image: Twitter

Pourquoi l'Ukraine et la Russie se battent pour le Soudan

Une autre guerre silencieuse se déroule entre les troupes russes et ukrainiennes sur le sol soudanais. La nation du président Zelensky prête main-forte au Soudan pour repousser la menace russe.

Plus de «International»

Que vient faire l'Ukraine au Soudan et quels sont ses objectifs? Sont-ils politiques ou militaires? Rien n'est inscrit dans le marbre, mais l'Ukraine est, semble-t-il, bien présente dans le pays, selon les médias locaux.

Pour comprendre les enjeux de cette présence, il faut savoir que l'Ukraine exporte beaucoup de ses récoltes de céréales au Soudan. Kiev est dépendante financièrement de ses exportations dans les pays africains.

Image: statista

Mais l'aide ukrainienne est surtout militaire, notamment dans la fabrication de drones kamikazes. Des vidéos montrent des frappes de FPV (des drones avec des caméras à bord) et d'obus lancés par l'armée soudanaise avec l'appui d'une faction ukrainienne.

L'Ukraine a aussi participé à de nombreuses missions de paix dans les pays en Afrique et surtout au Soudan, là où une guerre civile dure depuis bientôt six mois.

«Guerre des généraux»

Surnommée «guerre des généraux», cette guerre oppose le général Abdel Fattah al-Burhane, au pouvoir depuis le coup d’Etat d'octobre 2021, et le numéro deux du régime Mohamed Hamdane Daglo, dit «Hemedti», meneur des Forces de soutien rapide (FSR). Les affrontements font rage à Khartoum, au Darfour et dans les provinces du Kordofan.

Une lueur d'espoir est née le jour où, à Djeddah, en Arabie saoudite, les deux parties ont accepté de s'assoir à la même table pour apaiser la situation. Des pourparlers qui ont pour but de créer une coalition anti-guerre et pour faire pression sur les deux camps, rapportent le quotidien Sudan Tribune et le site sudanwarmonitor.com.

Et au milieu des conflits sanglants et des négociations, la Russie et l'Ukraine ont chacune leurs intérêts à défendre. Le Kiyv Post a diffusé des images exclusives (même si elles n'ont pas été vérifiées indépendamment) montrant des soldats ukrainiens croiser le fer avec un détachement de soldats Wagner.

Une source proche de la sécurité et de la défense ukrainienne, citée par le quotidien ukrainien, explique que les troupes de Zelensky nettoyaient «le secteur des Wagner, de ses terroristes locaux et des services spéciaux de la Fédération de Russie».

Kirill Budanov, chef du renseignement ukrainien, même s'il ne confirme pas la présence des forces ukrainiennes sur le sol soudanais, assure au média ukrainien Babel que l'ennemi russe sera détruit.

«L'Ukraine détruira les criminels de guerre russes partout dans le monde, où qu'ils se trouvent» Kirill Budanov

La Russie et le groupe paramilitaire Wagner exploitent des mines d'or au Soudan illégalement avec l'aide des hommes d'«Hemedti». Le Monde avait diffusé une enquête sur les partitions mafieuses des «musiciens» dans un pays déchiré par les conflits.

Et Poutine et ses troupes Wagner ne s'arrêtent pas en si bon chemin. A Port Soudan, la Russie s'attelle à ouvrir une base navale dite cruciale pour développer sa présence en mer Rouge. Par conséquent, le Soudan est donc au cœur du projet de Poutine sur le continent africain.

Une alliance débutée en avril

L'ombre du tsar en Afrique n'est pas du goût de Zelensky. En rembobinant, l'histoire de l'Ukraine au Soudan a commencé en avril dernier, lorsque les Forces spéciales ukrainiennes ont évacué 138 personnes vers l'Egypte, dont 87 ressortissants ukrainiens. «87 Ukrainiens, pour la plupart des spécialistes de l’aviation - pilotes, techniciens et membres de leurs familles», annonçaient les autorités ukrainiennes. Les membres du GUR (le service de renseignement militaire ukrainien) présents à Khartoum sont, semble-t-il, restés sur place pour contrer les opérations russes.

Selon des experts et des vidéos visibles sur Internet, les Ukrainiens seraient bel et bien présents au Soudan, où ils prêtent main-forte à l'armée régulière soudanaise aux prises avec les FSR et le groupe Wagner.

Zelensky rencontre Al Burhan de manière «imprévue»

Sur le terrain diplomatique, Zelensky et Al Burhan, président du Conseil de souveraineté de transition du Soudan, se sont vus il y a quelques jours, révèle Sudan Tribune. Une réunion s'est déroulée dans l'enceinte de l'aéroport de Shannon en Irlande. Une entrevue qualifiée «d'imprévue», selon le média. Les discussions auraient porté sur les activités de groupes armés illégaux qui seraient financées par la Russie et des défis sécuritaires communs.

L'ombre des Wagner en Afrique se nomme Dmitri Sytyi Dmitri Sytyi, l'ombre des Wagner en Afrique

Un autre sujet est arrivé sur la table et portait sur le programme lancé par Volodymyr Zelensky: l'initiative «Grain From Ukraine», inaugurée le 26 novembre 2022. Le projet alimentaire humanitaire vise à fournir des céréales aux pays les plus pauvres d'Afrique et d'Asie.

Une initiative chiffrée à plus de 200 millions de dollars, que les Etats membres de l’UE, le Royaume-Uni, les Etats-Unis et le Qatar soutiendraient.

Outre ces nombreux éléments compilés, et les images qui tournent sur les différentes plateformes. CNN a enquêté et repéré des drones ukrainiens, à l'instar du site d'investigation Bellingcat. Les deux penchent pour une présence des troupes ukrainiennes au Soudan, comme le rapporte également le compte X Clash Report - les images ont principalement été localisées à Omdourman.

Or, même si rien n'est confirmé, l'Ukraine va continuer de déstabiliser la Russie partout, sur le plan militaire et diplomatique, et cela passerait selon toute vraisemblance par le Soudan.