«Nous comptions sur ces 20 000 missiles»: Trump déçoit Zelensky

Le président ukrainien ne cache pas sa déception face à l'attitude de Washington. Des missiles américains sur lesquels il comptait pour repousser les drones russes iront finalement au Proche-Orient.

Selon Volodymyr Zelensky, le gouvernement américain a détourné vers le Proche-Orient une livraison de 20 000 missiles anti-drones destinée à l'origine à Kiev.

Ces projectiles permettent notamment d'intercepter les engins iraniens kamikazes de type Shahed, a précisé le président ukrainien à la chaîne américaine ABC News. La Russie attaque régulièrement les villes ennemies avec des centaines de ces armes.

Faux-espoir du gouvernement américain

«Nous comptions sur ces 20 000 missiles», a pointé Zelensky à la chaîne dimanche.

«Ce n'était pas une question d'argent, mais leur développement requiert une technologie spéciale. Ce matin, le ministre de la Défense m'a informé que ces missiles iraient finalement au Proche-Orient»

Il n'a pas précisé le ou les pays qui recevront les missiles américains. Leur livraison avait été convenue alors que Joe Biden était encore au pouvoir.

Réel danger en Ukraine

Zelensky a souligné le danger que représentent les drones Shahed pour les civils. Il a en outre rappelé à quel point son armée avait besoin de missiles antiaériens Patriot.

On considère ces derniers comme étant les plus efficaces contre les missiles et les missiles de croisière russes. Depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, les Etats-Unis n'ont plus fourni à l'Ukraine de nouvelles munitions pour ses canons Patriot. La dernière livraison de 90 missiles reçue par Kiev au début de l'année provenait d'Israël.

