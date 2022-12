Voici Bradley, celui que Joe Biden a choisi pour sauver l'Ukraine

«Rapide», «maniable» et «léger», Bradley pourrait jouer un rôle décisif dans le cours de la guerre.

Il est celui que le gouvernement américain envisage d'envoyer sur le terrain, dans le cadre d'un nouveau programme de soutien militaire. Celui qui pourrait faire la différence pour les capacités de combat ukrainiennes au sol. Lui, c'est Bradley.

Et non, désolé, rien à voir avec l'acteur. 👇

Nous parlons bien de ce Bradley. image: wikipedia.org

Entre habileté et puissance

Tout-terrain et légèrement blindé, Bradley est pourvu d'innombrables atouts: à la fois léger et lourdement armé, il est muni d'un puissant canon de 25 mm, mais aussi de missiles antichars «TOW». Excitant, n'est-ce pas?

«Bradley est rapide et maniable» Michael Allen, directeur général de la société de conseil Beacon Global Strategies, à Bloomberg

C'est sans oublier ses capacités de «reconnaissance, de tir et de manœuvre» et ses engagements de type «chasseur-tueur», comme l'indique ce site Web de l'armée américaine.

Capable de venir à bout des redoutables véhicules de combat d'infanterie et des chars T-72 de la Russie, Bradley représenterait un avantage flagrant en comparaison avec les véhicules de combat ukrainiens actuels.

Les Etats-Unis possèdent de nombreux Bradley. Même si certains, plus anciens, nécessitent des mises à niveau, les stocks ne constituent pas un problème. Image: Digital

En particulier avec le type de combats qui se profilent pour ces prochains mois, où la guerre consistera davantage en un travail de rectification et de progression, que de percée et de de reconquête de centaines de kilomètres carrés, selon la plupart des experts.

Quand Bradley prendra-t-il la route de l'Ukraine?

Nul ne le sait. L'envoi de ce type de véhicule de combat ultra-performant ne relève pour l'instant que de la rumeur. Un secret bien gardé.

Selon un porte-parole de la Maison Blanche, qui s'est confié à Bloomberg sous couvert d'anonymat, les Etats-Unis sont «en communication constante» avec l'Ukraine au sujet de ses besoins en matériel militaire. Mais il n'a pas voulu donner plus de détails quant à l'intervention potentielle de Bradley.

On ignore même dans quel délai Bradley et ses semblables pourraient être opérationnels. Dans l'hypothèse de leur envoi vers le continent européen, il faudra probablement attendre des mois avant que l'Ukraine ne puisse les mettre en service, en raison du temps nécessaire pour former les troupes ukrainiennes sur le système.

A l'instar des missiles Patriot promis par Joe Biden à Volodymyr Zelensky, il est peu probable que Bradley soit prêt à être utilisé avant le printemps. Avant de venir en aide à l'Ukraine, Bradley va devoir prendre son mal en patience. (mbr)