Des Jak-52 en Ukraine: l'armée utilise ces avions pour lutter contre les drones. (Photo d'archive) Image: Imago

L'Ukraine combat les drones russes avec «Maestro» et «Ninja»

L'armée ukrainienne fait preuve d'inventivité dans sa lutte contre les drones russes. Elle ressort des hangars un avion datant de l'époque soviétique.

David Schafbuch / t-online

Un article de

Avant la guerre, ils étaient pilotes amateurs et mécaniciens automobiles. Désormais, ceux que l'on surnomme Maestro et Ninja, ont pour mission d'abattre les drones russes.

Cependant, les deux soldats ukrainiens ne sont pas assis dans un avion de combat moderne, mais dans un Yakovlev Yak-52. Un avion à hélices de l'ère soviétique, plus fabriqué depuis des décennies.

Chasser les drones russes à l'ancienne

Membres de la 11e brigade aérienne, ils ont récemment donné un aperçu de leur travail au Wall Street Journal: Maestro et Ninja visent principalement des drones russes de type Shahed, Orlan et Zala. Le premier est un drone de combat, les deux autres servent pour de la reconnaissance.

Dès que les soldats ukrainiens repèrent l'un des missiles, le Yak-52 peut être dans les airs en moins de quinze minutes. Il atteint une vitesse de 300 km/h, ce qui est nettement supérieur à celle des drones. En raison de sa conception simple, le Yak-52 ne dispose par contre pas d'un radar. Les deux pilotes ne volent donc que de jour et dépendent des communications radio depuis le sol pour déterminer la position exacte des cibles.

Lorsque l'avion n'est plus qu'entre 60 à 90 mètres d'un drone, Ninja tente de l'abattre à l'aide d'une mitrailleuse ou d'un fusil de chasse. Il doit, pour ce faire, se pencher hors du cockpit. Pour le soldat, cela revient à tirer à cheval:

«Il existe aujourd'hui des technologies si formidables, et moi, je suis toujours suspendu hors du cockpit, à tirer avec un fusil de chasse»

Une technique de la Seconde Grande Guerre

L'unité Jak a aussi recours à une autre tactique: en plus de les abattre, elle tente également de retourner les drones avec l'aile pour leur faire perdre le contrôle. L'armée de l'air britannique faisait pareil pendant la Seconde Guerre mondiale contre les missiles de croisière V1 de la Wehrmacht.

Cette technique fait partie d'une stratégie à plusieurs niveaux mise en place par l'Ukraine pour se défendre contre les frappes aériennes. D'une part, le pays utilise des armes dernier cri, notamment des avions F-16. D'autre part, il se sert principalement de missiles sol-air, tirés à l'aide du système américain Patriot, par exemple.

Mais, comme ni les avions de combat ni les systèmes de défense aérienne ne sont disponibles en grande quantité, il faut mobiliser d'anciennes armes soviétiques. En outre, des équipes mobiles sont déployées au sol pour traquer les drones avec des armes à feu portatives et des projecteurs. Dans certains cas, les soldats utilisent des mitrailleuses montées sur pick-up.

La mitrailleuse montée sert également à abattre les drones. (Photo d'archive) Image: Imago

Une stratégie qui fonctionne

Malgré sa technologie obsolète, l'utilisation des avions Yak-52 serait payante. Selon le colonel Mykola Lykhatsky, 10 à 12% de tous les drones russes seraient abattus chaque jour par les pilotes de Yak. De son côté, Moscou prévoit de continuer à développer sa production de drones dans les mois à venir.

Les services secrets militaires ukrainiens (HUR) estiment que la Russie souhaite produire 79 000 drones Shahed rien que cette année. Une augmentation significative de l'utilisation de ces engins volants a été enregistrée: alors qu'en juillet 2024, on recensait 423 attaques en Ukraine, un an plus tard, ce chiffre était passé à 5337 par mois.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)

