International
ukraine

Les missiles Tomahawk pourraient faire des ravages en Russie

Lancement d&#039;un missile de croisière de type Tomahawk.
Lancement d'un missile de croisière de type Tomahawk.Image: Mc1(sw/Aw) Leah Stiles / dpa

Avec ces missiles américains, Kiev pourrait faire des ravages en Russie

Les missiles Tomahawk font partie de l'arsenal classique de la marine américaine. Ils pourraient devenir une option pour l'Ukraine. Mais que peut faire cette arme?
03.10.2025, 18:5403.10.2025, 18:54
Thomas Wanhoff / t-online
Un article de
t-online

Il se pourrait que l'Ukraine obtienne bientôt la capacité de mener des frappes beaucoup plus en profondeur sur le territoire russe. Déjà à la fin de la semaine dernière, le site Axios rapportait que le président américain Donald Trump serait disposé à autoriser l'Ukraine à frapper la Russie avec des armes américaines à longue portée.

Le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier, a toutefois indiqué que Trump n'avait rien promis lors de sa rencontre mardi avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Axios affirme que Zelensky aurait demandé des missiles Tomahawk au cours de cet entretien.

De potentielles nouvelles perspectives

Selon un article du Wall Street Journal, l'administration américaine envisagerait de fournir à l'Ukraine des renseignements supplémentaires pouvant préparer des frappes de longue portée contre des infrastructures russes. Trump aurait auparavant autorisé le Pentagone et les services de renseignement à transmettre ces informations.

Ukraine: cette idée de l'UE pourrait mettre la Belgique en danger

Le même article précise que la livraison d'armes de longue portée, comme des missiles Tomahawk, serait également une option. Mais que signifierait réellement pour l'Ukraine la possibilité d'employer un tel missile de croisière?

Frapper la Russie loin dans ses terres

Le Tomahawk, dans sa variante BGM‑109, dispose d'une portée de 2500 km. Selon le Wall Street Journal, une option actuellement envisagée serait de livrer à l'Ukraine une version réduite à 800 km de portée. De tels missiles rendraient accessibles de nouveaux objectifs à l'intérieur du territoire russe. Le missile de croisière est armé de têtes explosibles conventionnelles, bien qu'il ait également existé une version capable d'emporter des ogives nucléaires.

Les missiles de croisière Tomahawk, nommés d'après la hache de guerre des peuples amérindiens, sont, comme le système d'armes allemand Taurus (portée: plus de 500 kilomètres), capables de pénétrer en profondeur dans le territoire ennemi à très basse altitude et de détruire des objectifs importants. Il peut s'agir de postes de commandement, de bunkers ou d'installations radar. Le Tomahawk est lancé depuis des navires ou des sous‑marins, tandis que le Taurus est largué depuis des avions.

Poutine a déjà perdu une bataille décisive

Le Tomahawk a été utilisé pour la première fois au combat par les forces américaines en 1991, lors de la guerre du Golfe. Il est fabriqué par l'entreprise Raytheon.

De nouvelles cibles atteignables

La version actuelle est le Block IV Tactical Tomahawk, qui peut être reprogrammé en vol via un système de communication en temps réel. Sa grande portée lui permet de rester des heures en l'air et de changer de cap à plusieurs reprises. C'est un avantage majeur par rapport aux missiles balistiques, qui suivent une trajectoire fixe une fois le carburant brûlé. De plus, les caméras du missile peuvent capturer des images de la situation et les transmettre au centre de commandement.

D'après le fabricant Raytheon, les missiles équipés de GPS ont été testés 550 fois par les Etats‑Unis et utilisés à 2300 reprises en opération. Parmi leurs emplois, des Tomahawk ont été tirés depuis des navires de guerre de la marine américaine pour frapper des positions des Houthis au Yémen. Les Tomahawk furent les premiers missiles de croisière volant à basse altitude à rester en grande partie indétectables par les radars ennemis.

Les conseils de ce général ukrainien vont intéresser l'armée suisse

Selon le Center for Strategic and International Studies (CSIS), ils ont notamment été tirés plus de 800 fois lors de l'invasion de l'Irak en 2003, et ont aussi été employés en Afghanistan, en Somalie, en Libye et en Syrie.

Traduit et adapté par Noëline Flippe

