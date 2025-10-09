Un lanceur tirant un missile américain d'attaque terrestre Tomahawk, lors d'un exercice. Image: Imago

L'Ukraine veut frapper la Russie «à la source de la douleur»

La fin de la guerre en Ukraine étant toujours hors d'atteinte, les discussions entre dirigeants tournent autour de l'approvisionnement de Kiev en armes américaines, et de quel budget allouer à de telles livraisons.

Olivier BAUBE et Max DELANY, Bruxelles / AFP

Plus de «International»

L'Europe doit financer davantage d'achats d'armes américaines en faveur de l'Ukraine faute de pouvoir les fournir elle-même en nombre suffisant, a affirmé mercredi l'ambassadrice ukrainienne auprès de l'Otan.

Interrogée avant une réunion des ministres de la Défense de l'Otan et du Groupe de contact avec l'Ukraine, Alyona Getmanchuk a affirmé:

«Les pays européens de l'Otan ne peuvent pas remplacer en modèle, en volume ou en rapidité de livraison les armes américaines. Ces dernières restent cruciales, notamment pour la défense aérienne.»

Un besoin constant d'équipements américains

Une grande partie de ces équipements est fournie via l'initiative PURL, un fonds multinational piloté par les Etats-Unis, qui permet aux pays européens de financer le transfert d'armes américaines vers l'Ukraine.

Et nombre d'armes essentielles, comme les batteries de défense antiaérienne Patriot, «sont livrées presque exclusivement via ce mécanisme», a expliqué l'ambassadrice, en poste depuis août 2025.

Kiev a déjà reçu deux tranches d'aide pour environ deux milliards de dollars, financés par les Pays-Bas, et plusieurs pays scandinaves, a indiqué fin septembre le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur X.

L'Allemagne et le Canada se sont engagés à en financer deux autres, à hauteur de 500 millions de dollars chacun, toujours selon le président ukrainien. Comme l'a souligné Getmanchuk mercredi à Bruxelles:

«Ce serait bien de finaliser les "paquets" cinq et six avant la réunion du Groupe de contact»

Un milliard par mois

L'objectif est de disposer d'environ un milliard de dollars par mois de la part des pays européens pour que cette initiative atteigne pleinement son potentiel, selon Zelensky.

Pour autant, a souligné l'ambassadrice ukrainienne, Kiev ne privilégie pas les armes américaines par rapport aux armes européennes:

«Ce n'est pas que nous préférons les armes américaines aux armes françaises ou allemandes. Le problème, c'est que nous demandons aux Etats-Unis des armes que les Européens ne peuvent pas fournir.»

Face à l'intensification des frappes russes, notamment contre ses infrastructures énergétiques, l'Ukraine plaide depuis longtemps pour être aussi en mesure de frapper en profondeur le territoire russe. Pour Getmanchuk:

«La défense aérienne est cruciale, mais au bout du compte, ce sont des antidouleurs. Pour frapper à la source de la douleur, il nous faut des frappes en profondeur, à l'intérieur de la Russie.»

«Ce qui est important, c'est de faire comprendre aux Russes que tout est possible, que toutes les options sont sur la table»

Un technicien travaille sur un drone dans un atelier situé dans un lieu tenu secret en Ukraine, le 7 octobre 2025. Pour se défendre contre la Russie, toutes les idées sont bonnes à être exploitées. Image: ED JONES / AFP

Une meilleure puissance de frappe

Les Etats-Unis ont longtemps hésité à fournir des capacités de frappes à longue portée, comme des missiles, redoutant une escalade. L'administration américaine a toutefois récemment indiqué être prête à fournir à l'Ukraine des missiles de croisière Tomahawk à longue portée.

Des frappes en profondeur de l'Ukraine contre la Russie avec des armes américaines ne sont pas à exclure, avait ainsi affirmé fin septembre l'émissaire américain pour l'Ukraine Keith Kellogg, après des propos similaires du vice-président JD Vance.