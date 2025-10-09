L'Ukraine veut frapper la Russie «à la source de la douleur»
L'Europe doit financer davantage d'achats d'armes américaines en faveur de l'Ukraine faute de pouvoir les fournir elle-même en nombre suffisant, a affirmé mercredi l'ambassadrice ukrainienne auprès de l'Otan.
Interrogée avant une réunion des ministres de la Défense de l'Otan et du Groupe de contact avec l'Ukraine, Alyona Getmanchuk a affirmé:
Un besoin constant d'équipements américains
Une grande partie de ces équipements est fournie via l'initiative PURL, un fonds multinational piloté par les Etats-Unis, qui permet aux pays européens de financer le transfert d'armes américaines vers l'Ukraine.
Et nombre d'armes essentielles, comme les batteries de défense antiaérienne Patriot, «sont livrées presque exclusivement via ce mécanisme», a expliqué l'ambassadrice, en poste depuis août 2025.
Kiev a déjà reçu deux tranches d'aide pour environ deux milliards de dollars, financés par les Pays-Bas, et plusieurs pays scandinaves, a indiqué fin septembre le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur X.
L'Allemagne et le Canada se sont engagés à en financer deux autres, à hauteur de 500 millions de dollars chacun, toujours selon le président ukrainien. Comme l'a souligné Getmanchuk mercredi à Bruxelles:
Un milliard par mois
L'objectif est de disposer d'environ un milliard de dollars par mois de la part des pays européens pour que cette initiative atteigne pleinement son potentiel, selon Zelensky.
Pour autant, a souligné l'ambassadrice ukrainienne, Kiev ne privilégie pas les armes américaines par rapport aux armes européennes:
Face à l'intensification des frappes russes, notamment contre ses infrastructures énergétiques, l'Ukraine plaide depuis longtemps pour être aussi en mesure de frapper en profondeur le territoire russe. Pour Getmanchuk:
Une meilleure puissance de frappe
Les Etats-Unis ont longtemps hésité à fournir des capacités de frappes à longue portée, comme des missiles, redoutant une escalade. L'administration américaine a toutefois récemment indiqué être prête à fournir à l'Ukraine des missiles de croisière Tomahawk à longue portée.
Des frappes en profondeur de l'Ukraine contre la Russie avec des armes américaines ne sont pas à exclure, avait ainsi affirmé fin septembre l'émissaire américain pour l'Ukraine Keith Kellogg, après des propos similaires du vice-président JD Vance.