«Il y avait des tonnes de cadavres»: Poutine accusé de crime de guerre

Faces of war pour le New York Times.

de Par Anuj Chopra avec Johanna Lehn à Berlin et Bozhidar Angueloff à Sofia

Juste au-dessus était accroché le portrait d'un ancien élève de l'école tué à la guerre. «Je ne comprends pas», regrette Iryna, «c'est très dur et difficile d'en parler, et maintenant, je vais à l'enterrement».

Devant l'entrée de l'école, un mémorial a été établi, noyé sous les fleurs et une photo en noir et blanc de Maryna souriante.

«C'est un week-end, un jour férié, les gens vont à l'église, ils vont prier, bénir des branches de saule, et c'est le centre-ville.»

Une telle frappe constituerait un crime de guerre, car elle vise principalement les civils et les secours. Les autorités russes de leur côté ont affirmé avoir visé un rassemblement militaire et reproché à Kiev d'organiser de tels événements «dans le centre d'une ville densément peuplée».

La Russie est accusée d'avoir utilisé la tactique de la double frappe: un second projectile est lancé au même endroit après le premier impact, à quelques minutes d'écart, dans le but de créer des dégâts parmi les personnes sur place, aidant les premières victimes.

Le deuxième missile est tombé alors qu'il s'occupait des blessés. Il se souvient avoir «couru ici et là, c'était le chaos. Il y avait des tonnes de cadavres, des civils».

«Je rentre à la maison, m'assois et pleure. J'ouvre mon téléphone, regarde les photos et pleure. Tout le monde m'envoie leurs condoléances, je pleure», confie la femme de 41 ans.

L'attaque, la plus meurtrière de 2025, est l'une des pires depuis le début de l'invasion lancée par la Russie il y a plus de trois ans, selon la police nationale.

Sa mère Tetiana Kvacha, 65 ans, avait décidé de prendre le bus ce jour-là, ce qu'elle faisait «rarement», pour se rendre au centre-ville pour le dimanche des Rameaux, une semaine avant Pâques. Le bus a été touché dans la rue et «ça a fini par être un dimanche sanglant», regrette Lioudmyla, en larmes.

«Demain, ce sont les funérailles, peut-être qu'elle pourrait me donner quelques conseils»

Deux missiles balistiques lancés en plein centre de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, ont tué 35 personnes et blessé plus d'une centaine dimanche, dans cette ville située à 30 kilomètres de la frontière russe. «J'attends qu'elle vienne à moi la nuit, dans mes rêves», glisse Lioudmyla.

Debout devant les portes d'un funérarium de Soumy, Lioudmyla Mossounova se sent perdue en préparant l'enterrement de sa mère, tuée deux jours plus tôt dans une frappe russe dévastatrice.

Deux missiles russes ont dévasté le centre-ville, faisant de nombreuses victimes civiles. Sur place, les survivants racontent l’horreur et l’incompréhension, tandis que les accusations de crime de guerre se multiplient.

Kateryna Sitak, 23 ans, enseignante, pleure après avoir déposé des fleurs et des jouets sur le site d'une frappe de missile russe à Soumy, en Ukraine, le lundi 14 avril 2025.

Kateryna Sitak, 23 ans, enseignante, pleure après avoir déposé des fleurs et des jouets sur le site d'une frappe de missile russe à Soumy, en Ukraine, le lundi 14 avril 2025. keystone

