Le «cannibale de Poutine» prépare la contre-attaque russe

La nomination du général d'armée Sergueï Sourovikine alias «le cannibale» au poste de commandant en chef semble porter ses fruits du point de vue russe. Image: sda

Les analystes occidentaux sont alarmés. Grâce à ses méthodes impitoyables, couplées à d'habiles ajustements tactiques, le commandant en chef russe Sergueï Sourovikine pourrait bientôt infliger de lourdes défaites à l'Ukraine.

Bojan Stula / ch media

Après la reprise de Kherson, les espoirs de nouvelles victoires ukrainiennes sont presque devenus démesurés. La magistrale propagande de guerre ukrainienne, notamment sur les réseaux sociaux, a largement contribué à cette euphorie en Occident.

Les violents combats qui se déroulent actuellement autour de Bakhmout le prouvent: rien ne serait plus désastreux que d'abandonner prématurément la puissance militaire russe. Là où les forces russes sont engagées de manière concentrée, elles sont non seulement en mesure de s'imposer face aux Ukrainiens, mais aussi de gagner à nouveau du terrain.

La bataille fait rage à Bakhmout 1 / 12 La bataille fait rage à Bakhmout source: sda / libkos

Peu après l'invasion russe de l'Ukraine et les premiers revers importants devant Kiev, l'historien militaire et directeur du musée allemand des blindés, Ralf Raths, avait déjà prévenu que l'histoire avait prouvé à maintes reprises à quel point les armées russes pouvaient apprendre et s'adapter après des défaites initialement catastrophiques.

Raths faisait notamment allusion à la guerre d'hiver de 1939 contre la Finlande, où l'Union soviétique, après des batailles dévastatrices, a retourné le cours de la guerre en sa faveur au printemps 1940 et a contraint la Finlande à céder de vastes territoires.

Une retraite magistrale sur le Dniepr

En Ukraine, l'armée russe s'est entre-temps retirée de Kherson par le fleuve Dniepr sans subir les pertes humaines et matérielles considérables qu'on lui prédisait face à cette opération militaire des plus difficiles. Cette opération de désengagement s'est apparemment déroulée de manière si ordonnée que des rumeurs ont immédiatement suivi, selon lesquelles la Russie aurait conclu un accord secret avec l'Ukraine pour l'évacuation de Kherson.

Il n'y a probablement rien de vrai dans tout cela. Au contraire, la nomination du général d'armée Sergueï Sourovikine au poste de commandant en chef semble porter ses fruits du point de vue russe. Cet officier de carrière de 56 ans, réputé pour sa brutalité, a fait de Kherson une zone quasiment inhabitable en tirant à l'artillerie sur les Ukrainiens, qui progressaient, et utilise les unités d'élite qui en ont été retirées, plus au nord dans le Donbass, pour contre-attaquer.

Sergueï Sourovikine, surnommé le «cannibale de Poutine», est connu pour sa brutalité. Image: sda

Auparavant, celui qui est également connu sous les noms peu flatteurs de «cannibale de Poutine» et «général Armageddon», donnait l'avantage à la Russie sur le plan stratégique en procédant à des tirs massifs de missiles et de drones sur les infrastructures civiles par vagues successives. Les attaques terroristes incessantes contre la population civile étaient déjà la marque de fabrique de Sourovikine à l'époque où il commandait en Syrie. En Ukraine, il poursuit cette stratégie avec une brutalité encore plus grande.

Deux jours seulement après sa nomination par Poutine, Sourovikine a donné l'ordre de tirer les premiers grands essaims de missiles sur les agglomérations ukrainiennes.

Vidéo: watson

Cette semaine, Kiev attend avec impatience d'autres vagues de ce type, qui mobilisent d'importantes ressources de la défense antiaérienne, de l'armée de l'air et de la reconnaissance. Comme le fait remarquer l'analyste militaire américain Lawrence Freedman,

«Les Ukrainiens sont certes victorieux sur les champs de bataille, mais ils ne peuvent pas riposter contre les Russes au niveau stratégique»

Un autre expert militaire, l'ex-général-major australien Mick Ryan, prédit que la mobilisation russe de recrues et de matériel supplémentaires, qui se déroule dans l'ombre de l'offensive de missiles stratégiques, permettra à Sourovikine de lancer des opérations offensives massives au printemps 2023. Avec cet objectif en tête, des ajustements ont également lieu au niveau tactique subordonné, ce qui, là encore, est sans aucun doute dû à l'influence du général.

La tactique de l'infanterie russe est adaptée

Les services de renseignement britanniques affirment actuellement que la Russie s'éloigne de son concept de base en vigueur jusqu'à présent, à savoir l'utilisation de groupes de bataillons tactiques (GTB). Comme l'écrit le ministère de la Défense à Londres mardi dans son rapport quotidien sur l'Ukraine, «l'attribution relativement faible d'infanterie aux BTG s'est souvent révélée insuffisante».

De plus, selon cette doctrine d'engagement, l'artillerie avait été déployée de manière trop dispersée, ce qui a annulé l'avantage quantitatif russe pour cette arme décisive.

Un homme se tient près de déchets en feu devant un immeuble d'habitation lors d'une coupure de courant programmée à Kiev, en Ukraine, le 28 novembre 2022. Image: sda

Avec l'insouciance qui le caractérise, les milieux militaires occidentaux croient le général Sourovikine capable de remettre la Russie sur la voie de la victoire grâce à l'utilisation massive et familière de vagues d'infanterie après une préparation d'artillerie massive. Ni ses propres pertes, et encore moins les pertes ukrainiennes, n'empêcheraient le «cannibale de Poutine» de le faire dès que l'arsenal russe serait suffisamment réapprovisionné.

Dans ces conditions, il est conseillé à l'Ukraine de ne pas sous-estimer les qualités de leader de Sourovikine, malgré toute sa brutalité, précise l'ex-général Ryan. Selon Ryan, les futurs succès militaires des Ukrainiens dépendront fortement de leur capacité à comprendre Sourovikine et à déjouer ses tactiques («out-think»). Parallèlement, l'Occident ne doit pas relâcher ses livraisons d'armes et doit enfin livrer des chars de combat et des véhicules de combat d'infanterie à l'Ukraine.