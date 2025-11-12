L'Ukraine redoute une catastrophe: «Il faudra alors évacuer Kiev»

Coupures de courant, attaques contre les centrales thermiques: face à la dégradation de la situation énergétique, des experts ukrainiens préparent la population au scénario catastrophe.

L'hiver arrive, et comme chaque année désormais, la Russie cible les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Cette fois, les conséquences pourraient être particulièrement graves, selon Oleksandr Khartchenko, directeur du Centre ukrainien pour la recherche et les politiques énergétiques.

Chaque jour, de nouvelles centrales doivent être arrêtées à cause de frappes. Le week-end dernier, le producteur d’électricité Zentroenergo a annoncé ne plus pouvoir fournir de courant en raison d’attaques aériennes massives. Les dernières installations encore en service dans les régions de Kiev et de Kharkiv ont été détruites. «Notre production est désormais nulle», a indiqué l’entreprise, qui assurait encore récemment près de 8% de l’électricité du pays.

Panne d'électricité majeure à Kiev suite aux frappes russes contre l'infrastructure énergétique ukrainienne. Kiev, le 10 novembre 2025. Image: www.imago-images.de

La capitale ukrainienne est une cible privilégiée pour les frappes de drones et de missiles russes. De nombreuses attaques visent directement les centrales qui alimentent Kiev en électricité et en chaleur. Pour économiser de l’énergie, des coupures planifiées ont lieu plusieurs fois par jour dans la région, parfois pendant plusieurs heures, selon le site d'information ukrainien Telegraf.

L'Ukraine s'attend à une catastrophe

Oleksandr Khartchenko dresse un tableau alarmant en cas de nouvelles frappes:

«Si les centrales électriques et thermiques urbaines doivent être mises à l’arrêt et que la température chute à -10 degrés en trois jours, il n’y aura plus aucun moyen de rétablir le système.»

Des dizaines de rues et de quartiers sont privés d'électricité suite aux bombardements russes contre les infrastructures énergétiques de Kharkiv. Ici, ce 8 novembre 2025. Image: www.imago-images.de

Dans ce scénario, les habitants devraient être invités à vider les canalisations de leurs maisons pour éviter qu’elles n’éclatent sous l’effet du gel.

«Soyons réalistes, Kiev devrait alors ordonner l'évacuation. Ce serait une catastrophe»

L’expert souligne toutefois que, pour l’instant, l’approvisionnement en gaz reste suffisant pour assurer la production de chaleur. Le gaz est pompé en quantité et les réserves se maintiennent. Selon lui, le vrai danger réside ailleurs: dans la destruction répétée des infrastructures thermiques et électriques. Dans une interview à Telegraf, Oleksandr Khartchenko se montre clair:

«Les attaques contre les installations de chauffage représentent un risque bien plus grave et vont continuer.»

Des centrales de chauffage mobiles

Après la pluie de bombardements sur Kiev samedi dernier, le ministère ukrainien de l’Energie cherche des solutions pour maintenir un minimum de chauffage dans les logements. La ministre de l’Energie, Svitlana Grintchouk, propose d’installer des centrales modulaires de chauffage, des systèmes compacts et préfabriqués, regroupant tous les éléments nécessaires à la production de chaleur dans un conteneur. Ces unités peuvent être déployées rapidement sur le terrain et raccordées au réseau.

Une proposition soutenue par Oleksandr Khartchenko:

«Là où c’est possible, il faut prévoir des stations mobiles de chauffage. L’essentiel est qu'on puisse les connecter.»

Ces installations pourraient apporter un répit temporaire, mais les habitants de Kiev, comme ceux d’autres régions, devront malgré tout passer de longues heures dans le froid et le noir. «Il est crucial que les Ukrainiens comprennent que, même pour effectuer les réparations nécessaires à la stabilisation du réseau, des coupures planifiées sont indispensables. Sans elles, le système ne peut pas fonctionner», explique Svitlana Grintchouk,la ministre de l'Energie. Et malgré tous les efforts déployés pour réparer les infrastructures, la dirigeante avertit:

«Vu le nombre de missiles tirés contre le secteur énergétique ukrainien, les conséquences vont se faire sentir encore longtemps.»

