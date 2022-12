Le soutien à l'Ukraine s'effrite-t-il? «Poutine ne s'attendait pas à ça»

Le soutien de l'Occident tient encore, mais des fissures apparaissent. En Amérique, la critique de la ligne pro-ukrainienne du président se fait de plus en plus forte. Aperçu des enjeux géopolitiques aujourd'hui.

Renzo Ruf, Remo Hess, Hansjörg Friedrich Müller, Stefan Brändle, Paul Flückiger / ch media

Etats-Unis : le scepticisme des républicains grandit

Candidats des républicains pour reprendre la tête de la Chambre des représentants en janvier: Kevin McCarthy est confronté à deux défis pour gérer la politique ukrainienne de son pays.

D'une part, il y a les politiciens traditionnels qui veulent soutenir Kiev dans sa lutte contre l'armée d'invasion russe, continuer à fournir des armes et de l'argent liquide. En effet, la Maison Blanche prépare actuellement le prochain paquet d'aide d'un montant d'environ 38 milliards de dollars. Cette mesure doit encore être approuvée par la Chambre des représentants et le Sénat.

Et d'autre part, la base du parti républicain est de plus en plus critique envers l'orientation actuelle du gouvernement du président Joe Biden.

Le Congrès américain doit à l'avenir remettre les intérêts nationaux «au premier plan» lors de l'élaboration de la politique étrangère américaine, c'est ce qu'a exigé en novembre une coalition informelle de groupes de réflexion conservateurs dans une lettre publique adressée à Kevin McCarthy.

Le politicien américain veut apaiser ces critiques en promettant que les Etats-Unis tiendront à l'avenir un meilleur compte des livraisons d'armes et que Kiev devra rendre des comptes sur les subventions.

Sous son mandat, Washington ne signera plus de chèque en blanc à l'Ukraine, a déclaré le représentant de la Californie au Congrès.

Avec cette annonce, le président du groupe espère freiner l'érosion du soutien républicain au gouvernement de Kiev. Selon un récent sondage, 43% des électeurs républicains sont favorables à une réduction des subventions versées à l'Ukraine. Seuls 19% des démocrates soutiennent cette revendication. (Renzo Ruf, Washington)

Union européenne : le front tient bon

Poutine ne s'attendait probablement pas à ça. Pourtant, même après 300 jours de guerre, une explosion des prix de l'énergie et un nombre élevé de réfugiés, le front uni de l'UE tient bon. Mieux encore: la communauté internationale a pris des mesures impensables avant la guerre.

Un jour seulement après l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, l'UE a adopté des sanctions sévères contre la Russie. Vendredi dernier, le neuvième paquet de sanctions a été appliqué. La fin de la dépendance aux matières premières russes a été décidée et, dans un geste historique, l'Ukraine a obtenu le statut de candidat à l'adhésion à l'UE.

Pour la première fois dans l'histoire de l'UE, le statut de protection temporaire a été activé, sous lequel plus de 4,7 millions d'Ukrainiens ont trouvé refuge dans l'UE.

Seul un pays sort régulièrement du rang: la Hongrie. Le Premier ministre Viktor Orban continue d'importer du gaz de Russie et a récemment tenté de bloquer les 18 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine pour 2023 pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la guerre. Les 26 autres Etats membres de l'UE ont toutefois trouvé un moyen de contourner le veto de Viktor Orban.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, assure régulièrement que l'UE soutiendra l'Ukraine aussi longtemps que cela sera nécessaire. Mais en réalité, l'économie de l'UE souffre de plus en plus de la guerre.

Pour remplacer le gaz russe acheminé par gazoduc, les pays de l'UE ont dû importer du gaz liquide des Etats-Unis et du Proche-Orient: un processus très coûteux.

L'inflation dans la zone euro a augmenté en octobre pour atteindre 10,6% par rapport au même mois de l'année précédente. C'est le niveau le plus élevé depuis la création de l'union monétaire. Ursula von der Leyen a prévenu que le budget commun de l'UE adopté avant la guerre pourrait bientôt être épuisé. Pour faire face aux défis financiers, de nouvelles dettes de l'UE pourraient donc être nécessaires, comme lors de la pandémie de coronavirus. Cette situation pourrait mettre les Etats membres de l'UE à l'épreuve. (Remo Hess, Bruxelles)

Allemagne : les prochaines semaines décisives

«Mieux vaut avoir froid que le gaz de Poutine», pouvait-on lire au printemps sur les banderoles des manifestants allemands. Maintenant que l'hiver est là, on peut se demander à quel point ces propos étaient sérieux. D'autant plus que l'Allemagne a longtemps été considérée comme un maillon faible de l'alliance occidentale: parmi les grands pays d'Europe, l'Allemagne était devenu le pays le plus dépendant de la Russie pour son approvisionnement énergétique.

Aujourd'hui, les appels à la fin des sanctions émanent surtout des extrémités politiques, c'est-à-dire du parti de gauche et du parti AfD de droite. Il y a toutefois des exceptions. Par exemple, le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer de l'Union chrétienne-démocrate (CDU), a récemment réitéré sa demande d'approvisionnement en gaz russe.

Le gouvernement allemand tente de contrer un éventuel mécontentement avec des mesures coûteuses comme le «frein au prix du gaz», mais il ne fait probablement que de gagner du temps. Selon les sondages, plus de la moitié des Allemands demandent déjà des négociations avec la Russie; ils étaient encore nettement moins nombreux l'été dernier.

En Allemagne de l'Est, où la position est traditionnellement favorable à la Russie, seul un tiers de la population veut continuer à soutenir l'Ukraine; plus d'un tiers des personnes interrogées voient une responsabilité partielle de l'OTAN dans la guerre.

Tout dépend désormais de la manière dont l'Europe gérera l'arrivée des réfugiés ukrainiens dans les semaines et les mois à venir: Les districts et communes allemands sont déjà débordés par cet afflux. Si l'on ne parvient pas à répartir plus ou moins équitablement les Ukrainiens qui arrivent en Europe, la volonté d'aide des Allemands pourrait bientôt atteindre ses limites. (Hansjörg Friedrich Müller, Berlin)

France : l'ambivalence de Macron

Une question étonnante a récemment fait le tour de Paris et de Bruxelles: où se situe exactement Emmanuel Macron dans la guerre en Ukraine? Après sa récente visite aux Etats-Unis, le chef de l'Etat français s'est exprimé à mots couverts dans la position de la Russie. Moscou a justement «peur que l'OTAN vienne jusqu'à ses portes», a-t-il déclaré. Le déploiement d'armes occidentales pourrait «menacer la Russie».

Il en a déduit par lui-même la question suivante: «Qu’est-ce qu’on est prêt à faire pour donner des garanties pour sa propre sécurité à la Russie le jour où elle reviendra à la table des négociations».

Des politiciens polonais et baltes ont alors demandé avec colère, parfois même en jurant, ce qui avait bien pu arriver à Macron. Le journal parisien Le Figaro a lui aussi parlé d'une «erreur qui isole la France».

L'Elysée a dû préciser que la position de la France n'avait pas changé. Macron tente de maintenir le dialogue en ayant des contacts réguliers avec Poutine.

Malgré tout, ses dernières déclarations ont un effet dévastateur: elles donnent l'impression, du côté de la France, d'une certaine lassitude face à la guerre et d'un désaccord entre partenaires de l'OTAN.

Heureusement, Macron avait récemment organisé une conférence de soutien pour l'Ukraine à Paris. Elle a donné l'impression que la France était toujours sans réserve du côté de Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est donc abstenu de toute critique à l'égard de Paris et n'a pas demandé pourquoi son homologue français avait l'idée d'exiger soudainement des garanties de sécurité pour le camp qui est clairement l'agresseur dans la guerre.

A Kiev et en Europe de l'Est, on se rassure en disant que les déclarations ambivalentes, voire changeantes, de Macron ne doivent pas être prises au premier degré; après tout, Paris continue à fournir des armes à l'armée ukrainienne.

Toutefois, des opinions allemandes prennent leurs distances vis-à-vis de Macron. Le Parti social-démocrate allemand (SPD) qui ne cachait auparavant pas ses critiques à l'égard de Poutine a fait savoir que des négociations sur un ordre de paix européen, comme l'a évoqué Macron «ne sont pas possibles tant que la Russie poursuit une politique étrangère impérialiste». (Stefan Brändle, Paris)

Pologne : grande solidarité

L'invasion russe venait à peine de commencer que Varsovie prenait déjà les devants. Fin février, le gouvernement polonais a annoncé vouloir céder à l'Ukraine une trentaine d'avions de chasse MIG-29 de conception soviétique. L'accord n'a pas été conclu à ce moment-là, car l'OTAN et les Etats-Unis ont coupé court aux ardeurs de Varsovie par crainte d'une aggravation du conflit avec Vladimir Poutine.

La Pologne n'a pas lâché le morceau: peu de membres de l'UE ont livré autant d'armes à l'Ukraine que la Pologne.

Des armes d'une valeur équivalente à 1,8 milliard de francs ont entre-temps été transférées en Ukraine, dont 200 chars soviétiques T-72 modernisés, 18 obusiers blindés de type «Krab», des lance-roquettes mobiles et de très nombreuses munitions.

Parallèlement, la société civile polonaise a aidé des centaines de milliers de réfugiés de guerre. Il reste encore environ 1,3 million d'Ukrainiens dans le pays, principalement des femmes et des enfants. Le gouvernement a jusqu'à présent accordé une aide d'environ 1,2 milliard de francs pour ces réfugiés de guerre. La plupart d'entre eux sont toujours logés dans le privé.

Le gouvernement se prépare à une éventuelle deuxième vague de réfugiés. Plus de 100'000 places de couchage doivent être mises à disposition dans des gymnases et des hôtels. Mais selon les données des gardes-frontières, il y a davantage d'Ukrainiens qui rentrent dans leur pays que d'Ukrainiens qui fuient vers la Pologne. Mardi, on comptait 18'700 entrées et 19'200 sorties. (Paul Flückiger, Varsovie)

Pays baltes : davantage d'armes pour l'Ukraine

Les trois Etats baltes, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, ont été encore plus entreprenants que les Polonais pour soutenir Kiev depuis le début de la guerre. Aujourd'hui, ils viennent de reconnaître à Kiev non seulement le droit de se défendre contre la Russie, mais aussi celui de l'attaquer.

L'Ukraine n'a pas seulement besoin d'un «bouclier» mais aussi d'une «épée», dit-on à ce sujet dans les petits Etats occupés par les Soviétiques pendant près de 50 ans

Ils ont chacun accueilli entre 40'000 et 70'000 réfugiés ukrainiens. Jusqu'à présent, c'est la petite Estonie qui a fourni la plus grande aide en armes à l'Ukraine par habitant.

L'Estonie a immédiatement envoyé des armes modernes achetées aux États-Unis pour son armée, en Ukraine. La Lettonie a également rapidement aidé l'Ukraine. La Lituanie a acheté des drones à l'Ukraine grâce au crowdfunding. Le ministre lituanien des Affaires étrangères, Gabrielius Landsbergis, a désormais demandé que l'Occident fournisse de nouvelles armes à l'Ukraine, comme «des chars de combat occidentaux, comme le Leopard allemand ou l'Abrams américain». Ceci permettrait de livrer plus rapidement des munitions.

Les pays Baltes ont compris ce qui ne se répand que lentement en Europe de l'Ouest: «Il ne s'agit pas seulement de la souveraineté et de la liberté d'un pays en Europe, mais aussi de la sécurité de toute l'Europe», déclare la Première ministre estonienne Kaja Kallas. (Paul Flückiger, Varsovie)