Vidéo: watson

Ce que révèlent ces images de l'attaque ukrainienne des bases russes

Kiev a mené une mission surprise en attaquant des bases stratégiques russes. De nouvelles vidéos montrent des détails sur cette l'opération «Toile d'araignée».

Ce fut une action clandestine de longue haleine pour l'armée ukrainienne. L'opération «Toile d'araignée» a marqué un succès majeur pour l'Ukraine. Le 1er juin dernier, des drones ukrainiens, lancés depuis la Russie, ont simultanément frappé quatre bases aériennes militaires russes.

Plus de 40 aéronefs ont été touchés, notamment les A-50, Tu-95 et Tu-22 M3, causant des dommages d'une valeur totale de plus de 6 milliards de francs.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que l'opération a été menée à l'aide de 117 drones FPV (pour first person view, soit des drones équipés de caméras qui permettent au pilote de voir en temps réel ce que le drone «voit»). Chacun d'entre eux avait donc son propre pilote. Bien que le service de sécurité ukrainien (SBU) n'ait pas révélé plus de détails à ce stade, des médias ukrainiens rapportent comment l'opération a été exécutée.

ces drones ont été clandestinement déployés depuis des camions civils piégés, stationnés discrètement à proximité des bases. Des médias russes ont également rapporté que des attaques avaient été lancées avec des drones émergeant de l'arrière de camions.

De nouvelles vidéos publiées sur les réseaux sociaux montreraient l'un de ces camions en mouvement. Une autre séquence montrerait l'un de ces véhicules exploser après l'opération, grâce à un mécanisme d'autodestruction intégré. (sbo)