Entre Zelensky et Klitschko, le torchon brûle

Zelensky s'est engagé dans la lutte contre la corruption et cible particulièrement les gouvernements locaux. Les maires sont régulièrement arrêtés. Image: watson / dr

Le conflit entre Zelensky et Klitschko fait mal à l'Ukraine

Vitali Klitschko est l'un des critiques les plus virulents du gouvernement de Volodymyr Zelensky. Dans un nouveau documentaire, l'ex-champion du monde de boxe porte à nouveau de graves accusations contre le président ukrainien.

Simon Cleven / t-online

Vitali Klitschko a beaucoup de choses à faire. Le maire de Kiev dirige la capitale ukrainienne en pleine guerre. Et avec l'arrivée de l'hiver, la Russie s'en prend à l'infrastructure énergétique de la capitale et les habitants de Kiev ont froid parce que leurs appartements ne peuvent pas être chauffés.

Pourtant, en février 2023, Klitschko a accepté de parcourir plus de 500 kilomètres jusqu'à Lviv, à la frontière polonaise, pour un procès devant la cour d'appel.

«Nous sommes venus ici pour défendre le gouvernement décentralisé» Vitali Klitschko, maire de Kiev

Il parle d'un cas «sans précédent» dans l'histoire de l'Ukraine. «Les gens du gouvernement central veulent un pouvoir absolu», dira-t-il plus tard à propos de cette affaire.



Quel est le fond du problème? Le gouvernement du président Volodymyr Zelensky s'est engagé dans la lutte contre la corruption et cible particulièrement les gouvernements locaux. Les maires et autres représentants du peuple sont régulièrement arrêtés. Nombre d'entre eux n'y voient qu'une tentative de Zelensky d'étendre son pouvoir. En pleine guerre, les clivages politiques semblent se creuser - et Zelensky n'est pas le seul à y contribuer, le maire de Kiev Vitali Klitschko y participe également.

Zelensky s'en prend-il vraiment aux maires ?

Ces scènes sont tirées du nouveau documentaire Klitschko - Le combat le plus dur du réalisateur Kevin Macdonald. Elles mettent en évidence le conflit central de la politique intérieure ukrainienne. Quelle part de pouvoir le gouvernement central d'un pays déchiré par la guerre doit-il s'attribuer? Quel degré d'autonomie locale est nécessaire - et peut-être même approprié - dans de telles circonstances? Et où les fonds de l'Etat ukrainien devraient-ils plutôt aller pendant cette guerre: à l'armée ou à la reconstruction du pays? Autant de questions oubliées face à la guerre et que le film aborde.

Pour illustrer cela, les réalisateurs ont accompagné Klitschko à Lviv en ce mois de février 2023: le maire de l'époque de la ville de Tchernihiv, au nord de l'Ukraine, Vladyslav Atroshenko, avait fait appel dans un procès pour corruption. Deux mois plus tôt, il avait été suspendu par un tribunal et s'était vu infliger une amende. Atroschenko avait fait sortir sa famille du pays avec sa voiture de fonction au début de l'invasion russe et l'Autorité nationale de prévention de la corruption y avait vu un conflit d'intérêts. Atrochenko ne voulait pas se laisser faire. Mais la cour d'appel ne lui a donné que partiellement raison, seule l'amende a été annulée - la suspension est restée.

Avec Vitali Klitschko, Atroschenko a trouvé un compagnon de lutte bruyant. Le maire de Kiev est aussi le chef de l'Union des villes ukrainiennes. Le politicien a beaucoup de pouvoir et de visibilité. Et il semble vouloir en profiter pour mettre en lumière le conflit entre le gouvernement central et les administrations locales.

L'Ukraine et la corruption

«La politique en Ukraine est une eau profonde et trouble», explique Klitschko dans le documentaire. Certes, la nouvelle génération a grandi dans l'Ukraine indépendante...

«... mais le système reste aujourd'hui encore soviétique» Vitali Klitschko, maire de Kiev

L'Ukraine a obtenu son indépendance en 1991 après l'effondrement de l'Union soviétique. Klitschko, qui avait alors 20 ans, décrit la période qui a suivi comme «compliquée» et marquée par une «grande misère». A l'époque, la criminalité et la corruption se sont répandues.

L'année dernière, l'Ukraine s'est classée 104e dans l'indice de perception de la corruption de Transparency International. Des pays comme la Biélorussie, la Chine, la Jamaïque ou la Colombie sont considérés comme moins corrompus. En tant que président, Zelensky a entrepris de changer cela. Avec la proclamation de la loi martiale, le gouvernement central a obtenu des pouvoirs étendus, les gouvernements locaux ont été remplacés par des administrations militaires. De plus, les élections n'ont pas pu avoir lieu cette année, la loi martiale l'interdisant.

Graves accusations contre le président

Les critiques à l'encontre de Zelensky et de sa supposée soif de pouvoir augmentent et la lutte contre la corruption semble parfois passer au second plan. Klitschko a déclaré en décembre dernier dans un entretien avec le magazine Der Spiegel qu'il voyait son pays sur la voie de l'autoritarisme.

«Nous finirons par ne plus être différents de la Russie, où tout dépend de l'humeur d'un seul homme» Vitali Klitschko, maire de Kiev

Ses paroles ont fait des vagues, elles ont jeté une lumière crue sur le conflit entre Zelensky et la légende de la boxe.

Mais dans le documentaire sur Klitschko, le journaliste et conseiller présidentiel Mykhaïlo Podoliak tempère: on accorde trop d'attention à Klitschko. «Son opinion sur certains grands problèmes est erronée». En principe, l'Ukraine ne peut pas devenir un Etat autoritaire. «Beaucoup de gens qui accèdent ici à certaines positions de pouvoir surestiment leur importance». Il est «clair» que Klitschko nourrit des ambitions pour la présidence. Volodymyr Zelensky n'a pas souhaité s'exprimer dans le cadre du film.

Klitschko rejette toute ambition supérieure. «Je n'ai jamais considéré comme un objectif d'occuper un poste particulier», explique le maire de Kiev. «Le changement» reste son objectif principal.

«Pas digne de confiance » selon un sondage

Klitschko se fait l'avocat d'un gouvernement d'unité nationale, c'est-à-dire incluant l'opposition. C'est également une demande de l'ancien président et oligarque Petro Porochenko. Les deux hommes sont étroitement liés politiquement: en 2019, Klitschko a retiré sa candidature à la présidence pour soutenir Porochenko. Zelensky a remporté les élections avec environ 73% des votes.

Les critiques de Klitschko à l'encontre du président pourraient avoir contribué à la baisse de la cote de popularité du maire. En décembre dernier encore, 52% le considéraient comme digne de confiance dans un sondage de l'Institut international de sociologie de Kiev (KIIS). Il se trouvait à la troisième place des hommes politiques actifs, Zelensky occupant la première place avec 77%. Mais en février, le bilan de confiance de Klitschko a soudainement chuté.

Dans un autre sondage KIIS, seules 45% des personnes interrogées lui accordaient encore leur confiance, tandis que 51% déclaraient ne pas le considérer comme digne de confiance. Zelensky ne recueillait quant à lui plus que 64% d'opinions favorables en février. La dispute entre les deux hommes et les fissures évidentes entre des personnages clés du pays ont probablement contribué à la perte de confiance générale.

«Pour quoi nous battons-nous ?»

Ce n'est pas le seul problème de Klitschko. Les citoyens de Kiev ne sont plus unis derrière leur maire depuis longtemps. Ce sont surtout les projets de construction controversés qui suscitent régulièrement le mécontentement et des manifestations ont lieu contre la municipalité. Certains critiques reprochent à Klitschko de laisser le champ libre aux entreprises de construction à Kiev. Cela conduit d'une part à la démolition de nombreux bâtiments historiques et d'autre part à la négligence d'importants projets d'infrastructure.

«Il est facile de dire qu'en tant que maire, je porte la responsabilité de tout ce qui se passe dans la ville», a confié Klitschko au journal américain Politico. D'un côté, c'est vrai, «mais il y a des nuances». En effet, selon lui, la ville de Kiev ne délivre pas de permis de construire et n'a aucune influence sur les promoteurs immobiliers qui possèdent des bâtiments historiques. Il sait à quel point il est important de préserver le patrimoine culturel et il fait tout pour cela. Mais c'est la faute du gouvernement central, qui empêche la mise en œuvre d'un projet de loi de Kiev visant à protéger les bâtiments historiques d'une mauvaise gestion. Les accusations réciproques continuent donc.

«Le maire croit simplement que le budget de la ville est son propre porte-monnaie», accuse une manifestante qui s'exprime dans le documentaire. Toutes les ressources disponibles devraient toutefois, selon elle, aller aux forces armées.

Klitschko affirme également que tout doit être fait pour les défenseurs du pays. «Mais pourquoi nous battons-nous à la fin de la journée? Nous nous battons pour pouvoir mener des vies heureuses et normales». Mais la société ukrainienne est démocratique, selon Klitschko:

«Chacun a le droit d'exprimer le fond de sa pensée»

Le documentaire original de Sky Klitschko - Le combat le plus dur du réalisateur Kevin Macdonald sera disponible sur Sky à partir du 13 septembre 2024.