L'Occident est le plus grand obstacle à la paix en Ukraine

Commentaire

Comment l'Occident risque de provoquer une guerre en Europe

Moscou provoque et l'Europe ne réagit pas. L'Occident pousse ainsi le Kremlin à aller toujours plus loin.

Kurt Pelda / ch media

Plus de «International»

Depuis des mois, des missiles et des drones russes détruisent des hôpitaux, des écoles, des magasins ou des installations électriques ukrainiens. Parfois, les Russes tirent un second projectile sur une cible déjà touchée peu de temps auparavant, une stratégie pour tuer les pompiers et les secouristes venus sauver des vies.

👉Suivez en direct la guerre contre l'Ukraine👈

Moscou ne saurait afficher plus clairement sa volonté de toucher des civils, et pas uniquement des militaires. Les attaques terroristes de ce type finiront par démoraliser la population ukrainienne et l'inciter à se rendre.

Et que fait l'Occident? A part quelques condamnations molles, presque rien. Seule la petite Roumanie, dans le nord de laquelle des drones de combat explosent régulièrement, veut désormais offrir à Kiev l'un de ses systèmes Patriot de défense antiaérienne et antimissile.

Dans le même temps, les Etats-Unis continuent de rejeter toute autorisation de déployer des missiles américains dans l'arrière-pays russe. Et ce faisant, d'attaquer les bases aériennes qui lancent leurs missiles meurtriers sur l'Ukraine.

Alors que Moscou utilise pratiquement tout ce qui est à sa disposition, les Ukrainiens doivent se battre avec une main dans le dos

La peur de provoquer Poutine et d'envenimer le conflit continue de prévaloir à l'Ouest. Pourtant, l'invasion ukrainienne de la région russe de Koursk montre justement que les lignes rouges du Kremlin et les menaces de ses laquais contre l'Occident sont des paroles en l'air.

A propos de Koursk 👇 «L’Ukraine risque de se disperser» et perdre le Donbass

L'Europe n'a toujours pas compris que l'acceptation des crimes de guerre russes équivaut à une invitation pour Poutine à commettre de nouvelles infamies, peut-être encore plus graves. L'absence de réaction signale au Kremlin la faiblesse de l'Occident.

Des pompiers à pied-d'oeuvre après une attaque sur Pavlograd Keystone

Il y a par exemple le débat en Pologne sur la réaction à adopter face aux missiles russes qui survolent parfois la frontière. Varsovie veut désormais abattre les drones et les missiles qui s'approchent de son territoire dès qu'ils passent au-dessus du sol ukrainien. L'Otan n'approuve pas.

Et dans le cas de la Roumanie, où des drones atterrissent régulièrement, l'Otan ne voit pas non plus d'attaque délibérée.

En réfléchissant ainsi, il ne faut pas s'étonner si Moscou se sent finalement encouragée à faire voler des drones espions au-dessus du nord de l'Allemagne, comme cela s'est produit récemment

Que va-t-il se passer ensuite?

Laisser de telles provocations impunies, c'est inviter le Kremlin à étendre sa guerre hybride contre l'Europe. De nombreux éléments indiquent que cette extension est déjà en cours. L'attitude lâche des Européens met ainsi la paix en danger.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker