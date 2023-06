Un char Leopard 2 de l'armée ukrainienne sur le front près de Zaporijia. telegram

Les Russes résistent farouchement

Les Ukrainiens se sont heurtés à une forte résistance lors de leur grande attaque sur le front sud. Pendant ce temps, le barrage de Nova Kakhovka continue de se vider, inondant de vastes zones en aval du Dniepr.

Kurt Pelda / ch media

Compte tenu de l'embargo ukrainien sur les informations, les nouvelles en provenance de la zone de guerre proviennent actuellement principalement de sources russes. Selon ces dernières, la plus grande attaque ukrainienne à ce jour sur le front sud a eu lieu dans la région située au nord de Tokmak, une plaque tournante importante du transport.

Les troupes russes s'y étaient soigneusement retranchées et préparées en prévision de l'arrivée des Ukrainiens. Pour la première fois, les Ukrainiens ont déployé des chars de combat allemands de type Leopard-2 entre la localité qu'ils contrôlent et celle occupée par les Russes.

Bien que les violents combats se soient poursuivis vendredi, les Ukrainiens ont pu gagner des petits bouts de terrain, mais n'ont pas réussi à réaliser une véritable percée, selon des sources russes. Une colonne de chars aurait été repérée par un drone russe et aurait été visée par des tirs d'artillerie, comme le montrent des vidéos russes. Au moins un Leopard 2 a pris feu, sans que l'on sache pour l'instant s'il a finalement été complètement détruit.

Une colonne de chars de l'armée ukrainienne près d'Orichiv dans le collimateur d'un drone russe, un char a été touché. twitter

Le plus embarrassant dans cette attaque était la manière de procéder des Ukrainiens: une partie des chars se tenaient extrêmement proches les uns des autres et se présentaient en colonne comme sur un plateau d'argent. Cette erreur a déjà été commise plusieurs fois au cours de la guerre. Les unités ukrainiennes, équipées de matériel occidental moderne, ont pourtant été entraînées à l'Ouest. Il est difficile de comprendre comment de telles erreurs peuvent encore se produire.

Les occupants ont eu le temps de se préparer

Il était clair dès le début que la contre-offensive des Ukrainiens se déroulerait différemment de la blitzkrieg de l'automne dernier. Cette fois-ci, les Russes ont eu des mois pour se préparer et construire des fortifications échelonnées en profondeur. Et le commandement militaire russe était bien entendu conscient que les Ukrainiens souhaitaient couper le pont terrestre de Tokmak, qui relie la Russie à la péninsule de Crimée sur les rives de la mer d'Azov.

L'ampleur de la ligne de défense russe, en rouge. Image: Google maps

Après un premier contretemps, les Ukrainiens ont intensifié leurs attaques et utilisent massivement l'artillerie. L'issue de la bataille reste ouverte. On ne sait pas non plus si l'attaque en direction de Tokmak est déjà la principale frappe de la contre-offensive.

Sur le front est, les attaques ukrainiennes se sont concentrées sur les flancs russes près de la ville détruite de Bakhmout. Ici, les Ukrainiens ont conquis la colline dominant le nord-ouest de la ville, ce qui représente une victoire partielle mais importante. S'ils parviennent à s'enfoncer davantage dans la vallée, ils pourraient couper Bakhmout des mines de sel voisines de Soledar. D'importantes formations russes risqueraient alors d'être encerclées. Mais nous n'en sommes pas encore là.

L'éternelle désinformation russe

Pendant ce temps, l'eau du réservoir de Kakhovka continue de s'écouler dans les zones inondées du cours inférieur du Dniepr. Les inondations touchent en grande partie les régions de la rive est du fleuve qui sont sous contrôle russe. L'agence de presse publique Tass à Moscou continue d'attribuer la rupture des digues aux tirs d'artillerie ukrainiens, bien que cela ne soit pas techniquement possible.

La tendance au mensonge de Tass est également illustrée par de simples informations comme celle concernant le zoo situé près du barrage de Kakhovka: il y a deux jours encore, l'agence de presse démentait les informations ukrainiennes selon lesquelles d'innombrables animaux y auraient péri. Il n'y a pas de zoo à Nova Kakhovka, écrit Tass en se référant à des sources locales, alors même que le parc animalier dispose d'un profil Facebook. Il y a un jour, le média a soudainement annoncé que des milliers d'animaux s'étaient noyés dans un «parc national» de Nova Kakhovka.

A Kherson, ville située sur la rive occidentale du Dniepr, les secouristes ukrainiens ont évacué de nombreuses personnes par bateau des îles inondées et des quartiers situés en contrebas. Le président Zelensky ayant effectué une visite non annoncée à Kherson, l'artillerie russe a bombardé la rive contrôlée par les Ukrainiens.

Même si certaines positions russes sur la rive est ont été inondées, il semble que les Russes aient pu retirer des troupes de cette zone, afin de renforcer leurs positions dans la région de Tokmak, plus à l'est.

Traduit et adapté de l'allemand par Léa Krejci

