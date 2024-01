Terminus Vinnitsa: les vieux Mirages et les tramways 2000 de Zurich assurent toujours un bon service en Ukraine.

Pourquoi un tram suisse a été bombardé par les Russes

Plus de 100 trams acheminés depuis la Suisse sillonnent les rues de la ville ukrainienne de Vinnitsa. L'un d'eux a été endommagé par des missiles russes à l'été 2022, lors d'une attaque qui a fait 28 morts.

Kurt Pelda, Vinnitsa / ch media

En se rendant à Vinnitsa, on a l'impression de débarquer à Zurich. Pas à cause de l’architecture soviétique terne des banlieues, mais plutôt en observant le paysage urbain. Des voies longent la chaussée et on se retrouve ainsi à rouler en voiture à côté d'un tram 2000 aux couleurs de Zurich. Seuls les armoiries de la ville et l'emblème de la société de transport zurichoise (VBZ) ont été effacés.

Alors que le tram s'arrête, un Mirage plus ancien, également teinté de bleu «Züri», arrive en face. La ville ukrainienne regorge de matériel roulant qui circulait autrefois le long de la Limmat.

Heureux hasard technique

Un fleuve divise Vinnitsa en deux. Pour le traverser, les a tramways passent devant la cathédrale de la Transfiguration du Sauveur et empruntent le pont central en trombe. Vient ensuite l'arrêt de la place de la Victoire, où trois missiles de croisière russes ont explosé à l’été 2022, tuant 28 personnes. L'un des trams venus de Suisse a aussi été victime des bombes de Poutine. Nous y reviendrons.

Même si les nouvelles du front ne sont pas bonnes en ce moment, la vie continue. Les gens doivent aller au travail, à l’école, faire les courses, rendre visite à des parents et des amis. Et les moins bien lotis qui ne possèdent pas de voiture utilisent les wagons bleus et blancs venus de Suisse.

Des Ukrainiens dans un tramway zurichois construit en 1978.

Mais comment ces convois se sont-ils retrouvés en Ukraine? Berne et Kiev ont signé un accord de projet en 2006, bien avant l'invasion russe. Le Secrétariat d'État à l'économie (Seco) a alors pris les devants et les transports zurichois ont mis à disposition leur ancienne flotte et leur expertise technique. Par chance, Vinnitsa est l'une des rares grandes villes ukrainiennes à ne pas utiliser les larges rails soviétiques, mais des voies à écartement de 1000 millimètres – courantes en Europe occidentale.

En semi-remorque à travers les Carpates

Depuis 2007, 88 véhicules à moteur et 28 side-cars des types Mirage et Karpfen ont été expédiés à Vinnitsa. Les Karpfen étaient encore produits à la fin des années 1950, alors que les Mirage datent des années 1960. Les deux modèles ont été fabriqués en Suisse. Aujourd'hui, les Mirage, âgés de 60 ans, constituent la colonne vertébrale de la flotte de tramway de Vinnitsa. La compagnie zurichoise avait affirmé en 2007 que le coût pour envoyer ces véhicules à la casse était à peu près similaire à celui pour les transporter vers l'Ukraine.

En 2021 ensuite, l'entreprise a décidé d'y expédier son tram 2000, déclaré hors d'usage. Ce modèle est, lui aussi, sorti d'usine en Suisse entre 1976 et 1992 et certains exemplaires circulent encore aujourd'hui à Zurich. Mais l’invasion russe en février 2022 a temporairement bloqué le projet. Ce n'est finalement qu'en mars 2023 que les premiers tramways 2000 sont arrivés à Vinnitsa.

Ils ont effectué une partie du trajet par le rail, puis sur des semi-remorques spéciaux pour franchir les contreforts des Carpates. 28 véhicules ont désormais été livrés. Huit autres devraient suivre. Comme pour les Mirages et les Karpfen, les collaborateurs de la société de transport de Vinnitsa ont été formés à l'entretien des machines lors d'un stage de plusieurs semaines en Suisse.

Ma première tentative de monter à bord d'un tramway zurichois à Vinnitsa échoue. Le chauffeur ferme la porte sous mon nez. Ça me rappelle Zurich. Autre grande différence par contre: l'absence de distributeurs de billets aux arrêts.

Le point de paiement numérique comme innovation.

Le paiement s'effectue uniquement de manière numérique, aux lecteurs de cartes jaunes du véhicule. Les abonnement des sociétés de transports en commun et les cartes de crédit sont acceptées. La structure tarifaire est ici beaucoup moins compliquée qu'à Zurich, où les touristes étrangers perdent régulièrement les pédales en tentant de comprendre le système. Le tarif standard équivaut à environ 20 centimes. Même prix pour les bagages volumineux.

Itinéraire plutôt que ligne de tram

Les lecteurs de cartes crachent également un billet. Sur le mien, je peux lire «Marschroute 4» en lettres cyrilliques. Le mot ukrainien pour «ligne de tramway» vient du français. Il est également utilisé en Russie, souvent pour les minibus et les taxis partagés, avec leur itinéraire spécifique.

Un autre mot allemand met en garde contre la fraude tarifaire sur des autocollants à l'intérieur des tramways: la «Straf», aussi en cyrillique, vaut quatre francs, si vous n'avez pas acheté de ticket pour une valise, par exemple. Lors de mon deuxième voyage, j'ai en effet été scruté sévèrement du regard par une employée de l'entreprise de transport.

Le bruit des moteurs et la cloche que l'on entend parfois depuis les wagons Mirage réveillent des souvenirs enfouis depuis longtemps. Les Mirage ont fait partie du paysage urbain de Zurich pendant 44 ans. Les sièges baquets en bois sont froids et il n'y a de radiateurs que sous quelques sièges. Insuffisants pour contrer le froid humide de Vinnitsa.

Vitres embuées et sièges baquets en bois dans le Mirage.

Les vitres sont complètement embuées. La plupart des passagers portent d'épais vêtements d'hiver et des bonnets. Pour voir dehors, certains essuient la condensation sur les fenêtres avec les manches de leur manteau.

«Vinnitsa remercie la Suisse»

A l'ouest de Vinnitsa plusieurs Mirage s'alignent à un terminus, à côté d'un tram 2000. Ce dernier est bien chauffé, et les vitres offrent une vue dégagée sur l'extérieur. Pendant le trajet du retour, peu après la cathédrale de la Transfiguration, on croise un autre Mirage dont la poupe est colorée en rouge, avec une grande croix suisse au milieu. Sur les côtés, il est écrit en ukrainien et en allemand:

«Vinnitsa remercie la Suisse pour son soutien à l'Ukraine»

Ce tramway a été endommagé lors de l’attaque de missiles de croisière russes à l’été 2022.

La Place de la Victoire.

En traversant la place de la Victoire, où 28 personnes ont perdu la vie ce jour-là, les traces du drame sont encore visibles. La Maison des officiers, cible de l'attaque, est fermée et entourée d'une barrière haute. Les fenêtres partiellement incendiées sont couvertes par des panneaux d'aggloméré. Le bâtiment néoclassique et ses quatre colonnes tape-à-l'œil à l'entrée remontent à l'époque de Staline.

La Maison des officiers n’a cependant plus servi à l’armée ces dernières années, mais pour des événements culturels. Un imposant immeuble situé à quelques pas de là a également été en grande partie détruit. Le monument composé d'un vieux chasseur Mig-21 et commémorant la création de l'armée de l'air ukrainienne est, lui, demeuré intact.

Une plaque zurichoise a été apposée sur la paroi de la cabine de conduite du tramway 2000. On peut y lire que le véhicule a été mis en service en mars 1978 et que sa dernière révision a eu lieu en octobre 2012 à Zurich. Les trois entreprises manufacturières suisses, Schindler, BBC et SIG figurent également sur l'écriteau.

Autre vestige du passé: derrière le dernier siège en bois à l'arrière d'un Mirage il y a une boîte vide dans laquelle on plaçait autrefois le 20 Minutes. La boîte est très rayée, mais on peut encore lire clairement l'inscription «Du lundi au vendredi, votre lecture disponible ici».

Désormais, les cases « 20 minutes » restent vides.

La livraison des derniers tramways 2000 n'est pas encore totalement achevée. Le don fait partie de l'aide au développement du Seco. Celui-ci espère que les habitants de Vinnitsa pourront circuler à bord des tramways pendant encore douze à quinze ans. Aux yeux de la Confédération, il aurait été dommage de se débarrasser d'un matériel encore en bon état, alors que les transports manquent partout en Ukraine.

On trouve aussi des véhicules d'occasion donnés par des particuliers, tels que des ambulances, des camionnettes et des 4x4 un peu partout en Ukraine. Beaucoup d’entre eux portent encore des plaques d’immatriculation étrangères – y compris suisses.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker