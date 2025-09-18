«Ils enlèvent leurs uniformes»: Poutine a une nouvelle tactique

La Russie n'a toujours pas réussi à prendre la ville stratégique Pokrovsk. Pour y parvenir, Moscou envoie de plus en plus d'espions dans la région.

Thomas Wanhoff / t-online

Les soldats russes semblent adopter une nouvelle tactique dans la bataille pour la ville de Pokrovsk. Au lieu de mener une offensive à grande échelle, des unités légèrement armées pénètrent dans la région et dans la ville, là où la défense ukrainienne présente des failles. Mais ces soldats russes ne combattent pas. C'est ce qu'ont rapporté des officiers ukrainiens au Bild allemand.

A la place, ils observent les mouvements de l'ennemi. Selon le journal, des centaines de soldats russes équipés de radios et d'un peu de ravitaillement se cachent jusqu'à 20 kilomètres derrière la ligne de front. Leur mission: signaler les mouvements des troupes ukrainiennes, faire remonter leurs positions et suivre la logistique. Ensuite, Moscou peut envoyer ses drones et ses missiles et mener des frappes ciblées.

Pokrovsk occupe une position stratégique dans la région de Donetsk, en tant que nœud routier et ferroviaire. Elle permet l'approvisionnement des troupes ukrainiennes dans l'est du pays. La Russie tente depuis des mois de s'emparer de cette ville, sans succès jusqu'à présent. Des unités d'élite de la marine russe ont été déployées dans la région pour soutenir les attaques.

Des soldats russes sans uniforme en Ukraine

Un officier ukrainien a décrit leurs agissements à un reporter:

«Ils enlèvent leurs uniformes, portent des vêtements civils, se mêlent à la population ou se tiennent simplement au bord de la route et font profil bas au passage de nos véhicules».

Les commandants de Poutine se soucieraient peu de leurs propres hommes: selon les déclarations d'officiers ukrainiens, ils bombardent des zones étendues, y compris là où se trouvent leurs espions.

Les soldats russes tentent principalement d'entrer dans la ville par le sud et le sud-ouest, selon l'agence de presse Ukrinform. Ils arrivent en petits groupes, le plus souvent par deux. «Les assaillants recherchent activement les points faibles dans la défense de l'agglomération Pokrovsk-Myrnohrad. Non seulement ils ne parviennent pas à percer, mais ils subissent également nos attaques», a déclaré un porte-parole militaire ukrainien.

Actes de sabotage et attentats en Ukraine

Selon le média allemand, Kiev dispose depuis août d'une unité spéciale pour localiser les Russes qui ont franchi les lignes ukrainiennes. Cette unité et d'autres auraient fait plus de prisonniers en un mois que précédemment. On ne peut toutefois pas confirmer ces informations de manière indépendante.

Même si les Ukrainiens peuvent intercepter certaines des communications radio des adversaires, la tactique de Moscou porte ses fruits. De nombreux actes de sabotage, des attaques et même des attentats contre des soldats auraient été perpétrés.

La tactique d'infiltration russe pourrait également signifier que les attaques conventionnelles avec des chars et l'infanterie ne permettent pas d'avancer. Le travail des infiltrés pourrait créer d'autres brèches dans la défense ukrainienne, facilitant ensuite l'invasion russe.

Voici l'état de la ville de Pokrovsk. Ici, en avril 2025. Keystone

Mais la situation du front autour de la ville demeure incertaine pour l'heure. Selon les agences russes, le chef d'état-major, Valery Gerasimov a annoncé mercredi des gains de terrain autour de Pokrovsk, théâtre de combats acharnés depuis des mois. En revanche, des sources militaires ukrainiennes ont fait état de l'encerclement de grandes unités russes dans les environs de la ville, dont la capitulation est attendue prochainement. Une situation, là encore, difficile à évaluer de façon indépendante.

Traduit et adapté par Valentine Zenker