Une Ukrainienne suit une formation au maniement des armes : en raison des coûts élevés, le pays recherche des alternatives pour se défendre contre les drones. Image: Imago

Face aux drones russes, l'Ukraine mise sur des solutions créatives

Nuit après nuit, la Russie envoie des centaines de drones en Ukraine. Les coûts de leur neutralisation augmentent, alors l'Ukraine cherche des alternatives bon marché.

Tobias Schibilla / t-online

Un article de

Dans la lutte contre les attaques de drones russes, l'Ukraine mise de plus en plus sur des méthodes de défense peu coûteuses et non conventionnelles. Une nouvelle loi autorise les civils à participer activement à la neutralisation des drones, avec une rémunération pouvant atteindre 2400 dollars par mois.

Selon un article de Business Insider, un projet de loi récemment adopté au Parlement permettrait aux volontaires d'utiliser leurs fusils de chasse personnels et d'autres armes. L'objectif est de renforcer la défense aérienne et, face à la pénurie de matériel, d'augmenter le nombre de défenseurs.

En effet, la Russie envoie parfois plusieurs centaines de drones par nuit vers les villes ukrainiennes. Cela oblige le pays attaqué à trouver des solutions économiques. Les systèmes de défense classiques, comme les missiles ou les canons antiaériens, sont coûteux et pas toujours efficaces. Les nouvelles solutions visent donc à allier faible coût de production et forte efficacité.

Des drones bon marché pour changer la guerre

L'entreprise ukrainienne Wild Hornets a ainsi présenté le drone jetable «Sting». Selon le Financial Times, il ne coûterait qu'environ 2100 dollars. En moins de cinq mois, il aurait permis d'abattre 600 drones russes. Le fabricant parle d'une «solution asymétrique».

Le modèle «Shahed Hunter», développé pour neutraliser les drones iraniens Shahed, mise lui aussi sur des coûts réduits. Selon Defense Express, le prix total d'un système d'interception, station au sol, catapulte de lancement et logiciel, s'élève à environ 35 000 dollars, le drone proprement dit ne représentant qu'environ 4500 dollars.

Une photo d'un drone de combat vraisemblablement de type Shahed 136 de fabrication iranienne: la Russie utilise souvent ces drones pour bombarder des cibles en Ukraine. Image: Efrem Lukatsky / AP / dpa / dpa-bilder

Brouilleurs et nouvelles munitions

Outre les systèmes mécaniques, la guerre électronique est de plus en plus utilisée. Comme l'a déclaré un soldat ukrainien au Guardian, le taux de réussite pour le brouillage des drones russes est d'environ 70%. Les brouilleurs de fréquences employés sont mobiles ou cachés sur le terrain.

Une unité ukrainienne de drones lors d'un exercice (photo d'archive): dans la guerre contre la Russie, les drones font désormais partie du quotidien. Image: Imago

Parallèlement, l'Ukraine développe de nouvelles munitions, notamment une cartouche spéciale au calibre Otan 5,56mm. Celle‑ci se fragmente en plusieurs plombs au moment du tir et devrait être efficace contre les drones à courte distance. Selon Forbes, la munition convient aux fusils d'assaut standards, tels que le M4 ou le CZ Bren. Une solution simple, mais audacieuse, car son emploi comporte des risques importants.

La multiplicité des systèmes employés met en lumière un problème central: le grand nombre d'attaques russes oblige l'Ukraine à améliorer en permanence le rapport coût‑efficacité de sa défense. Selon l'Australian Strategic Policy Institute, les systèmes de défense doivent être déployés de manière à couvrir chaque portion de la ligne de front sur deux kilomètres, ce qui augmente massivement les besoins en matériel.

Traduit et adapté par Noëline Flippe