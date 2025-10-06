ciel couvert11°
DE | FR
burger
International
Russie

Avec ces Russes qui craignent les drones ukrainiens

Un militaire ukrainien pilote un drone lors d&#039;une compétition qui simule des conditions de combat.
Un militaire ukrainien pilote un drone lors d'une compétition qui simule des conditions de combat.Image: YURIY DYACHYSHYN / AFP

«Les derniers mois ont été difficiles»: l'Ukraine cible cette ville russe

Après bientôt quatre années de guerre en Ukraine, certaines villes russes sont impactées par la menace des drones ukrainiens. C'est le cas de Sotchi, au bord de la mer Noire. Mais cette réalité ne décourage pas tous les vacanciers.
06.10.2025, 18:5206.10.2025, 18:52
team afp, sotchi

Les coupures d'Internet sont devenues monnaie courante dans la ville russe de Sotchi, de plus en plus menacée par des frappes de drones ukrainiens en représailles.

Les autorités russes ont tenté de protéger leurs citoyens des retombées de l'offensive lancée contre l'Ukraine en 2022, mais à mesure que Kiev intensifie ses propres attaques de drones à longue portée sur le territoire russe, les perturbations de la vie quotidienne sont devenues de plus en plus fréquentes.

Frapper le secteur de l'énergie russe

Nadezhda Gorshanova, une entraîneuse sportive de 23 ans originaire de la ville, a déclaré:

«Les derniers mois ont été difficiles. Nous sommes constamment déconnectés. Généralement, la nuit et le matin, il y a des alertes concernant des drones.»
Munich ferme à nouveau son aéroport après une alerte aux drones

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est engagé à intensifier les frappes contre les sites énergétiques et militaires russes, en représailles aux bombardements quotidiens menés depuis plus de trois ans par l'armée russe et dans le but de priver Moscou de ses réserves énergétiques vitales.

Sous le feu quasi constant, des millions d'Ukrainiens ont été contraints de quitter leurs foyers dans le sud et l'est du pays, et des dizaines de milliers de personnes ont été tuées.

Des raids aériens retentissent quotidiennement dans tout le pays, y compris dans la capitale Kiev, obligeant les habitants épuisés à se précipiter vers la station de métro ou l'abri anti-aérien le plus proche pour se mettre à l'abri, ou à risquer d'être touchés par un drone ou un missile, ce qui est de plus en plus probable.

Des conséquences qui rattrapent les Russes

Pendant la majeure partie de ces trois années de guerre, les Russes n'ont pas eu à faire face à ce genre de réalité quotidienne. Au-delà des régions frontalières, les alertes aériennes sont rares.

Mais, alors que la guerre entre dans sa quatrième année et que l'Ukraine a lancé plusieurs frappes réussies loin derrière le front, la situation est en train de changer.

Kiev redoute l'hiver, mais menace de «plonger Moscou dans le noir»

Les fermetures temporaires d'aéroports sont fréquentes, perturbant les vols et provoquant parfois des perturbations dans les transports. L'internet mobile est également souvent coupé, afin de perturber les trajectoires de vol des drones. Gorshanova explique:

«En général, Internet est coupé entre 22H00 et 7H00, mais en cas de menace importante de drones, il reste coupé plus longtemps. Cela pose alors des problèmes pour se rendre au travail le matin, en taxi ou en transports en commun.»

Des perturbations qui ne font pas peur à tous

Située sur la côte russe de la mer Noire, la station balnéaire de Sotchi est depuis longtemps une destination estivale prisée par l'élite russe, y compris le président Vladimir Poutine.

La ville et les montagnes environnantes ont accueilli les Jeux olympiques d'hiver de 2014 et des matchs de la Coupe du monde de football de 2018. Dans le hall des arrivées de l'aéroport, une peinture représente désormais un avion militaire survolant un champ de fleurs.

Lorsque Poutine s'est rendu dans la ville en début de semaine, Internet a été coupé pendant presque toute la durée de son séjour, alors que des drones ukrainiens auraient été aperçus dans la région.

Ce village ukrainien est sous le choc: «Ils sont morts comme ça»

Si certains touristes ont été «effrayés» et ont préféré ne pas venir, selon Gorshanova, les Russes ont pour la plupart continué à affluer dans la région. Allongé sur la plage avec sa femme et sa belle-mère, Sergei Kamenyuk assure que cette perturbation ne le dérange pas. Le jeune homme de 28 ans, portant une grande croix orthodoxe en or et un maillot de bain aux couleurs vives, raconte:

«Oui, Internet est coupé. Mais au contraire, c'est bien, personne ne peut vous joindre et vous ne pouvez joindre personne non plus, donc vous vous détendez tout simplement.»
«La seule chose qui nous inquiète un peu, ce sont les hélicoptères qui survolent la région et les différents drones. C'est un peu inhabituel»
Plus d'articles concernant la Russie
La Russie a un nouveau missile «impressionnant» (et un peu suisse)
La Russie a un nouveau missile «impressionnant» (et un peu suisse)
de Thomas Wanhoff
Pourquoi une guerre nucléaire est (presque) impossible en Europe
2
Pourquoi une guerre nucléaire est (presque) impossible en Europe
de Laurent Vilaine
«La Russie n'a plus de limite» et recruterait des enfants kamikazes
1
«La Russie n'a plus de limite» et recruterait des enfants kamikazes
de Julian Alexander Fischer
Ce général sait comment «montrer à Poutine qu'il n'a plus aucune chance»
1
Ce général sait comment «montrer à Poutine qu'il n'a plus aucune chance»
de Jürg Ackermann
Thèmes
Les effets néfastes des drones à fibre optique en Ukraine
1 / 8
Les effets néfastes des drones à fibre optique en Ukraine
partager sur Facebookpartager sur X
Les drones tueurs russes vole grâce à une technologie suisse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Odermatt a trouvé comment déjouer le nouveau règlement
2
Le meilleur petit pâté vaudois n'est pas vaudois: voici où le trouver
3
La Nati veut piquer un joyau au Portugal
Lecornu, la chute éclair d'un soldat de Macron
Présent dans tous les gouvernements français depuis 2017, Sébastien Lecornu va devenir le premier ministre le plus éphémère de la Ve République. Réputé bon négociateur, il ne sera pas parvenu à sortir la France de l'impasse. Portrait.
Discret et réputé habile négociateur, Sébastien Lecornu, fidèle soldat d'Emmanuel Macron, devient lundi le premier ministre le plus éphémère de la Ve République, qui aura échoué à cimenter sa fragile coalition, enfonçant un peu plus la France dans l'impasse politique. Quatorze heures après l'annonce de son gouvernement, Sébastien Lecornu, 39 ans, a remis lundi matin sa démission au président de la République, qui l'a acceptée.
L’article