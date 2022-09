Le fameux lance-missiles HIMARS a changé le visage de la guerre. Image: sda

Qui fournit quelles armes et dans quelle quantité à l'Ukraine? Inventaire

Pour tenir face aux Russes, les Ukrainiens se battent avec l'énergie du désespoir... et les armes occidentales. Et celles-ci sont parfois décisives. Petit tour d'horizon des principales armes occidentales qui doivent encore être fournies à Kiev.

Patrick Toggweiler

Lorsque les troupes de Vladimir Poutine se sont élancées depuis la Biélorussie en direction de Kiev, fin février 2022, la confiance était grande parmi les dirigeants militaires russes.

Le revers ne pouvait être que d'autant plus cinglant et amer pour l'autocrate russe. Si l'invasion éclair de l'Ukraine s'est révélé être un échec, c'est à la résistance acharnée de l'armée et de la population civile qu'on le doit, mais aussi grâce aux livraisons d'armes occidentales.

Chars russes fumants sur le bas-côté de la route, camions-citernes en morceaux, bateaux coulés, dépôts de munitions détruits à longue distance... la liste s'allonge de jour en jour et cela ne plaît pas du tout à Poutine.

HIMARS & Co

Dans sa dernière interview accordée à une radio allemande, Andriy Melnyk, l'ancien ambassadeur ukrainien à Berlin, a souligné l'importante des armes occidentales au sein du conflit:

«Les lance-roquettes multiples HIMARS et leur portée de 80 kilomètres nous ont beaucoup aidé» Andriy Melnyk, ex-ambassadeur ukrainien en Allemagne

L'utilisation de ces systèmes d'armes de haute précision ont permis de contribuer de manière décisive à la défense de l'Ukraine.

«Les Russes se rendent compte qu'ils ne peuvent pas marcher aussi facilement sur notre pays, et nous en sommes très reconnaissants» Andriy Melnyk, ex-ambassadeur ukrainien en Allemagne

Plus de 25 pays ont soutenu activement l'Ukraine en lui livrant du matériel de guerre, et plus de 40 États, dont la Suisse, ont promis une aide financière ou humanitaire. Mais qui livre quoi? Et combien?

La Pologne et les pays baltes en tête

Montant de l'aide accordée par chaque pays par rapport à son produit intérieur brut. Situation au 14.9.2022 Institute for the World Economy kiel

L'«Ukraine Support Tracker» de l'Institut pour l'économie mondiale de Kiel, en Allemagne, dresse la liste de toutes les aides apportées.

On remarque que, par rapport à leur PIB (produit intérieur brut), ce sont les États baltes et la Pologne qui ont apporté le plus grand soutien

Mais la Norvège, le Royaume-Uni, la Slovaquie et la République tchèque soutiennent également l'Ukraine de manière active.

La France, l'Espagne, l'Italie et l'Autriche ont apporté une aide un peu moins importante par rapport à leurs possibilités financières.

L'Oncle Sam arme en masse les Ukrainiens

En chiffres absolus, ce sont Etats-Unis qui livrent le plus d'armes, d'équipement humanitaires et de soutien financier à l'Ukraine. Et ce plus que tous les autres pays réunis.

En orange: l'équipement militaire

En bleu ciel: l'équipement humanitaire

En bleu foncé: le soutien financier

Les sommes sont en milliards d'euros

Institute of the world economy IFW Kiel

Ce sont surtout les HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System), les lance-roquettes multiples légers qui ont fait la une des journaux ces dernières semaines et ont semé la terreur parmi les Russes, pour le plus grand plaisir des soutiens aux Ukrainiens.

Des chiffres parfois variables

Mais quels sont les systèmes d'armes livrés par les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et autres? Cela est aussi répertorié par le «Forum on the Arms Trade». Toutes les livraisons d'armes y sont résumées.

Et les chiffres et les données fournies diffèrent en partie des rapports officiels. L'Allemagne, par exemple, n'indique que les «prestations de soutien». Les achats officiels d'armes et les commandes de l'Ukraine (comme par exemple la commande de 100 obusiers blindés Howitzer 2000) n'apparaissent pas dans le rapport allemand.

Par ailleurs, il est difficile de savoir si certains systèmes d'armes ont déjà été livrés ou s'ils ont été promis. L'état des livraisons est généralement tenu secret — ce qui est compréhensible.

USA

250 obusiers avec munitions

Drones Switchblade, Puma et Phoenix Ghost

Au moins 16 HIMARS, avec ses munitions

8 systèmes de missiles sol-air (NASAMS)

Missiles antiradar (HARM)

1400 missiles antiaériens portatifs Stinger

8500 missiles antichars portatifs Javelin

1500 missiles sol-sol guidés TOW

20 hélicoptères Mi-17

Plus de 60 millions de cartouches pour fusils et pistolets

Des centaines de véhicules militaires multifonctionnels (HMMWV pour High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles)

Royaume-Uni

6 systèmes de défense antiaérienne Stormer

10'000 lance-missiles antichars portatifs (NLAWs & Javelins)

Transporteurs blindés Saxon

120 véhicules blindés Mastiff

Systèmes de défense aérienne Starstreak

Radars

Drones pour grandes charges utiles (Malloy T150)

Au moins 6 lance-roquettes multiples (M270) avec des roquettes de précision

50'000 obus d'artillerie

Drones

Des centaines de missiles anti-navires et antichars Brimstone 1

Allemagne

Les livraisons d'armes de l'Allemagne sont communiquées en détail par Berlin. La liste, consultable en ligne, est constamment renouvelée.

24 chars antiaériens Guépard (6 autres en attente) avec plus de 50 000 munitions

54 véhicules blindés de transport de troupes M113

7944 Armes à feu antichars RGW 90 Matador

280 véhicules à moteur (camions, minibus, véhicules tout-terrain)

3000 missiles de Panzerfaust 3

500 missiles antiaériens Stinger

30 véhicules à protection spéciale

10 véhicules HMMWV (dont 8 porteurs de radars au sol et 2 porteurs de brouilleurs ou de drones)

3 systèmes de missiles d'artillerie M270 (MARS II) avec munitions GMLRS (missiles guidés de précision)

20 camions lance-roquettes 70mml, fournis avec 2000 roquettes

Système de défense aérienne IRIS-T SLM

10 obusiers blindés Howitzer 2000 de la Bundeswehr

16 chars pontonniers Biber

Radar de localisation d'artillerie COBRA

Pologne

La Pologne a surtout livré des chars T-72. keystone

Plus de 200 chars T-72

Système de missiles antiaériens Piorun

La Pologne a aussi promis de vendre à l'Ukraine trois batteries d'obusiers pour un montant de 700 millions d'euros