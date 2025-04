Le Panzerhaubitze 2000 est un des systèmes d'artillerie envoyés par Berlin. Image: Shutterstock

Les armes allemandes seraient «inaptes au combat» en Ukraine

L’Allemagne a livré à l’Ukraine une quantité importante de matériel de guerre. Mais la plupart des systèmes modernes s’avèrent manifestement source de graves difficultés.

Martin Küper / t-online

Un rapport confidentiel rédigé par l’attaché militaire de l’ambassade d’Allemagne à Kiev dresse un constat sévère concernant les équipements fournis par Berlin. De nombreux systèmes seraient confrontés à des problèmes si importants qu’ils ne pourraient quasiment pas être déployés en première ligne. C’est ce que rapportent plusieurs médias allemands, qui ont pu consulter le document confidentiel.

Ainsi, la Panzerhaubitze 2000 présenterait une «telle vulnérabilité technique que sa capacité à être utilisée en situation de guerre est fortement remise en question». Le char de combat Leopard 1A5 serait certes considéré comme fiable, mais «utilisé fréquemment comme artillerie de secours en raison d’un blindage insuffisant». Quant au Leopard 2A6, plus récent, il nécessiterait des efforts de maintenance considérables, si bien qu’une réparation sur le front serait souvent impossible.

«Un matériel complexe reste inutilisé»

Même dans le domaine de la guerre aérienne, l’efficacité des armes allemandes semble limitée. Le système de défense antiaérienne Iris-T serait très performant, mais son coût prohibitif et le manque de munitions disponibles dans les quantités requises en réduiraient fortement l’impact, selon un article de tagesschau.de. Le système Patriot, bien qu’étant «une arme exceptionnelle en soi», serait «inapte au combat, car les véhicules porteurs sont trop anciens et le fabricant ne fournit plus de pièces de rechange».

Des soldats allemands et ukrainiens devant des systèmes de missiles antiaériens «Patriot». Keystone

Selon le rapport confidentiel d’une conférence tenue récemment par l’attaché militaire à l’école des sous-officiers de l’armée de terre à Delitzsch, en Saxe, «pratiquement aucun grand équipement allemand n’est pleinement opérationnel pour la guerre». Le constat du militaire est sans appel:

«Le matériel complexe reste inutilisé. La valeur opérationnelle d’équipements lourds, ultramodernes et sophistiqués reste faible si les troupes sur place ne peuvent pas assurer elles-mêmes la maintenance.»

A l’inverse, ce serait l’ancien matériel de guerre, déjà retiré du service actif par la Bundeswehr, qui aurait fait ses preuves. Le char antiaérien Gepard, utilisé contre les drones russes et les missiles de croisière, serait ainsi considéré comme «le système d’arme le plus apprécié, le plus efficace et le plus fiable», indique le rapport. Le véhicule de combat d’infanterie Marder, lui aussi, serait «un véhicule de combat très apprécié, sans restriction d’utilisation».

Un porte-parole du ministère allemand de la Défense n’a pas souhaité commenter ce document interne ni les retours d’expérience ukrainiens qu’il relate. Il s’est contenté de déclarer que des échanges permanents avaient lieu avec les autorités ukrainiennes concernant tous les systèmes d’armement livrés, leurs possibilités de maintenance, l’approvisionnement en pièces détachées et en munitions.

Pour Sara Nanni, la porte-parole du groupe parlementaire des Verts au Bundestag pour les questions de politique de sécurité:

«Il faut instaurer un dialogue étroit et partenarial avec l’Ukraine, examiner de près ces insuffisances, et en tirer les conséquences pour les futurs achats de matériel.»

Elle appelle à ce que les leçons de la guerre en Ukraine soient rapidement intégrées à la formation, à la planification et aux procédures d’approvisionnement.

Traduit et adapté de l'allemand par cgt