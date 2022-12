Vadim Vorochilov. Image: twitter

Pourquoi la propagande russe affirme que ce célèbre pilote ukrainien est nazi

Le président Volodymyr Zelensky vient de nommer le pilote de chasse Vadim Vorochilov «Héros de l'Ukraine» et de le décorer de la plus haute distinction. L'indicatif de vol de ce dernier s'avère toutefois problématique.

Bojan Stula / ch media

C'est l'une des images les plus emblématiques que la guerre en Ukraine ait produites jusqu'à présent: le visage ensanglanté du pilote ukrainien Vadim Vorochilov, lèvant le pouce pour montrer que tout va bien.

On vous le racontait ici 👇 Ce selfie d'un pilote ukrainien est devenu viral: voici son histoire de Alberto Silini

Selon les données officielles, ce pilote de chasse vient de survivre à l'éjection par siège éjectable de son MiG-29. Il avait abattu deux missiles russes et cinq drones iraniens Shahed 136, l'un d'eux avait abîmé son appareil. Avant d'être éjecté, il a réussi à diriger son avion en feu à distance de la ville de Vinnyzja afin d'éviter que la carcasse ne tombe sur des civils.

L'aviateur est le major Vadim Vorochilov. Il a réalisé cet exploit le 12 octobre. Ses admirateurs le surnomment avec reconnaissance le «tueur de Shahed», le «franc-tireur ukrainien» ou le «fantôme de Vinnyzja». Cette semaine, le président Volodimir Zelensky l'a décoré de l'Etoile d'or, la plus haute médaille ukrainienne pour acte de bravoure. C'est ce qu'a annoncé, jeudi, le ministère ukrainien de la Défense.

Il est dans la nature de la guerre que Vadim Vorochilov soit autant détesté par les Russes ennemis qu'admiré par ses compatriotes. Sur les réseaux sociaux, il est traité de «pilote ukronazi» par des sympathisants de la Russie, ce qui est encore une des qualifications les plus légères. Mais pourquoi? La faute à son indicatif d'aviation «Karaya», que l'aviateur porte bien en évidence sur son casque.

Le plus grand pilote de chasse de tous les temps

Dans les milieux familiers à l'histoire militaire, on sait que cet indicatif a un passé lié à l'Allemagne nazie. C'est sous le nom de «Karaya-1» que le pilote de chasse allemand Erich Hartmann est devenu mondialement célèbre pendant la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui encore, celui-ci est en tête de la liste des pilotes de chasse les plus performants de tous les temps.

Erich «Bubi» Hartmann (1922-1993) a survécu à la guerre en ayant abattu 352 avions, alors que les meilleurs pilotes alliés n'ont réussi à abattre plus de 40 avions ennemis que dans de très rares cas. Il a remporté la plupart de ses succès militaires sur le front de l'Est contre les pilotes soviétiques.

En référence à une chanson populaire de l'époque, «le conte exotique de Karaya», l'escadrille de Erich Hartmann a repris le titre de la chanson comme indicatif d'appel. Il avait même fait peindre cette inscription sur son avion de chasse.

Livré à l'Union soviétique par les troupes américaines en 1945, Erich Hartmann a été jugé comme prisonnier de guerre par un tribunal spécial et condamné à 25 ans de travaux forcés pour crimes de guerre et agissements anti-soviétiques. Il s'est opposé à sa condamnation en entamant une grève de la faim et en parlant d'une accusation fabriquée de toutes pièces: en tant que pilote de chasse, il n'aurait jamais enfreint les lois de la guerre.

Gracié précocement en 1955, il fait partie des derniers soldats allemands à avoir été autorisés par les Soviétiques à retourner dans leur pays, après la mort de Staline. Dans l'armée allemande, qu'il a ensuite rejointe, Hartmann est devenu colonel d'aviation.

Selon des biographes américains (bienveillants) Raymond Toliver et Trevor Constable, ce pilote plutôt chétif était considéré comme un soldat désagréable et extrêmement critique, qui a pris sa retraite suite à la série de crashs du Starfighter en 1970, déçu par l'administration générale. Les mises en garde de Hartmann vis-à-vis du jet américain suréquipé et inadapté à l'armée allemande n'avaient pas été entendues.

Les Ukrainiens font partie de ses victimes

Dans le monde des pilotes de chasse, il y aurait certainement eu de pires modèles que Erich Hartmann. Contrairement aux anciens nazis incorrigibles de l'aviation, comme le colonel Hans-Ulrich Rudel, Erich Hartmann a toujours été considéré comme politiquement irréprochable et uniquement obsédé par l'aviation. La référence à Karaya n'en est pas moins une aubaine pour la propagande russe, comme on le voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux.

Les propagandistes du Kremlin rappellent ainsi avec délectation que parmi les pilotes soviétiques abattus par Hartmann pendant la Seconde Guerre mondiale se trouvaient de nombreux Ukrainiens.

De son côté, Vadim Vorochilov, qui devrait reprendre les vols après sa blessure, ne s'est pas encore exprimé sur Karaya ou Erich Hartmann. L'un de ses admirateurs exprime toutefois sa compréhension à son égard sur Twitter: il est logique qu'un as de l'aviation veuille se comparer au meilleur des meilleurs de sa branche et lui rendre hommage. (aargauerzeitung.ch)

