Des soldats ukrainiens à Bakhmout. Image: sda

Vous dormiez? Voici ce qu'il s'est passé sur le front de l'actu ukrainienne

Le débat sur la livraison de chars de combat lourds de l'Ouest à l'Ukraine dans sa lutte défensive contre les envahisseurs russes se concrétise.

Pressions pour les livraisons de chars

Après une première avancée de la Pologne, la Finlande a également laissé entendre jeudi qu'elle était prudemment prête à céder des chars Leopard 2 à l'Ukraine. La pression augmente ainsi sur le chancelier allemand Olaf Scholz et le gouvernement Ampel pour qu'ils répondent aux demandes et aux requêtes de Kiev depuis des mois concernant des armes lourdes.

S'il devait y avoir une action européenne commune pour soutenir l'Ukraine avec des chars de combat, une contribution de la Finlande serait également nécessaire, a déclaré jeudi le président finlandais Sauli Niinistö à l'agence de presse STT. La Finlande se trouve, toutefois, dans une position particulière puisqu'elle n'est pas encore membre de l'Otan et qu'elle est directement limitrophe de la Russie. Si des chars sont remis à l'Ukraine, la contribution finlandaise ne pourra donc pas être très importante.

Selon les informations de STT, la Finlande dispose de plus de 200 chars Leopard 2 fabriqués en Allemagne. En règle générale, Berlin doit approuver la transmission à des tiers d'armements de fabrication allemande.

Mercredi, la Pologne avait augmenté la pression sur l'Allemagne dans le débat sur la livraison de chars de combat Leopard à l'Ukraine en prenant les devants. Selon le président Andrzej Duda, le pays a déjà pris la décision de céder aux Ukrainiens, dans le cadre d'une coalition, 14 chars de combat Leopard pour une compagnie.

L'ambassadeur polonais à Berlin, Dariusz Pawlos, a laissé entrevoir que Varsovie devrait s'engager pour un volume de livraison encore plus important. «La Pologne demandera la création de plus grandes unités militaires qui auront une importance militaire pour la défense de l'Ukraine», a déclaré le diplomate aux journaux du groupe de médias Funke (vendredi).

Zelensky poursuit son «marathon diplomatique»

Volodymyr Zelensky. Image: sda

Loin de la discussion sur les chars lourds, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a poursuivi son «marathon diplomatique». Avec un entretien avec le chef d'Etat kényan William Ruto, il a également élargi ce dernier sur le plan géographique, a déclaré Volodymyr Zelensky, jeudi soir, dans son allocution vidéo quotidienne.

«Notre politique étrangère doit atteindre un nouveau niveau avec les partenaires africains»

Selon lui, l'Afrique a déjà reconnu que la sécurité de plusieurs nations dépendait directement des exportations alimentaires ukrainiennes.

L'Ukraine est l'un des principaux producteurs de céréales au monde. La guerre et le blocage des ports ukrainiens ont fait planer la menace d'une pénurie d'approvisionnement dans certains pays.

Poutine aggrave la crise alimentaire mondiale

Face à la crise alimentaire en Ethiopie, la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock accuse le président russe Vladimir Poutine d'être responsable de l'aggravation de la pénurie alimentaire mondiale. «Le président russe utilise les céréales, utilise la nourriture comme une arme», a déclaré la politicienne des Verts dans la ville éthiopienne d'Adama, lors de la visite du plus grand entrepôt de céréales du pays, géré par le Programme alimentaire mondial des Nations unies (PAM):

«Cela aggrave la situation dramatique de l'approvisionnement alimentaire dans le monde, car les sécheresses ont également continué à augmenter dans le monde»

, la ministre des Affaires étrangères allemandes Annalena Baerbock. Image: sda

L'Éthiopie connaît une sécheresse dramatique. Le pays est fortement dépendant du blé et des engrais en provenance d'Ukraine et de Russie. Fin décembre, 25 000 tonnes de blé ont été livrées d'Ukraine via Djibouti et attendent désormais d'être distribuées à Adama.

Kiev envoie des renforts et du ravitaillement à Soledar et Bachmout

Les troupes ukrainiennes présentes dans les villes de Bakhmout et de Soledar, dans l'est de l'Ukraine, qui repoussent depuis plusieurs jours les violentes attaques russes, reçoivent des renforts et du ravitaillement. Le président ukrainien Zelensky a également annoncé jeudi, à l'issue d'une réunion de l'état-major à Kiev, que tout le soutien nécessaire serait apporté aux soldats sur place.

L'armée russe tente depuis quelques semaines de percer les lignes de défense ukrainiennes dans cette partie de l'Ukraine. La mission est de placer sous contrôle russe toute la région de Donetsk, que Moscou a déjà annexée en violation du droit international.

La lutte pour Soledar et Bachmout se poursuit donc au 324e jour de la guerre d'agression russe contre l'Ukraine. En Europe, les discussions sur la livraison de chars de combat se poursuivront vendredi.