Comment les Ukrainiens utilisent le «Z» de Poutine pour feinter les Russes

Les lettres «V» et «Z» sont les signes distinctifs des troupes d'invasion russes: les Ukrainiens semblent aujourd'hui en profiter habilement.

Lors de leur avancée surprenante sur le front sud près de Kherson, les troupes ukrainiennes ont apparemment eu recours à une ruse de guerre particulière: elles auraient marqué leurs véhicules avec des «V» et des «Z», les signes distinctifs des troupes d'invasion russes. Selon le blogueur de guerre russe Roman Saponkov, cette ruse a été efficace.

«Les hommes sur le terrain rapportent en masse que nos insignes tactiques ‹Z› et ‹V› ont été marquées sur l'armement de l'ennemi», rapporte Saponkov sur son compte Telegram, qui compte plus de 60 0000 abonnés. Ce qui aurait provoqué une grande confusion parmi les soldats russes, «surtout dans les premières heures de la bataille, lorsque le front s'est effondré».

Les Ukrainiens réussissent leur avancée près de Kherson

Les troupes ukrainiennes ont franchi ce week-end les lignes de défense russes dans le nord-est de la région de Kherson, progressant jusqu'à la localité de Doudtchany sur le fleuve Dniepr, à environ 125 kilomètres au nord-est de la capitale régionale de Kherson.

Les Ukrainiens ont également réussi à plusieurs reprises à progresser au cœur du territoire occupé par les Russes dans le nord-est du pays, dans la région de Kharkiv.

Du côté de l'Ukraine, il n'y a jusqu'à présent aucune confirmation que les troupes de Kiev portaient le «V» et le «Z» sur leurs véhicules lors de l'avancée vers Doudtchany. Il est également possible que les véhicules décrits aient été du matériel de guerre russe volé. Même si, habituellement, les Ukrainiens remplacent la peinture de guerre russe par un drapeau ukrainien ou une croix blanche, comme on peut le voir sur cette vidéo:

«Une manière plus qualitative de contrôler les troupes»

Le blogueur de guerre Saponkov se montre surtout impressionné par les capacités techniques présumées des Ukrainiens, qui auraient rendu possible leur prétendue ruse:

«Cela signifie que l'ennemi dispose d'un système de commandement de combat américain basé sur un réseau, dans lequel toutes les unités sur le champ de bataille sont interconnectées et marquées sur des ordinateurs, même au niveau de la compagnie»

Si chaque officier ukrainien peut voir où se trouvent ses propres troupes et celles de l'ennemi, il n'y aurait plus besoin de marquages sur les véhicules:

«C'est une mauvaise chose, car c'est une nouvelle manière plus qualitative de contrôler les troupes. Et notre retrait est une conséquence du fait que nous avons perdu dans cette équation» Roman Saponkov

Les premiers véhicules militaires russes marqués d'un «V» et d'un «Z» sont apparus peu avant l'invasion en février et ont rapidement suscité des spéculations sur le sens de ces lettres. Selon le Kremlin, des messages de guerre tels que «pour la victoire» ou simplement «victoire» se cachent derrière ces symboles, mais les experts militaires estiment qu'il s'agit plutôt de simples symboles destinés à distinguer leurs troupes de celles des Ukrainiens, qui utilisent également encore beaucoup de matériel de guerre issu des stocks soviétiques.

Suite à l'invasion, le «V» et le «Z» sont toutefois devenus des symboles de plus en plus utilisés par les Russes pour exprimer leur soutien à la guerre d'agression du Kremlin.

