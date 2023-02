Entré en service dans les années 1960, le Leopard 1 n'est plus utilisé par l'armée allemande depuis 2003. Image: sda

Berlin autorise la livraison de tanks Leopard 1, mais il y a un problème

Le gouvernement allemand a donné son feu vert, les constructeurs peuvent livrer des chars Leopard 1 à l'Ukraine. Mais deux obstacles subsistent.

Un article de

Berlin a autorisé la livraison à l'Ukraine de chars de combat Leopard 1 issus des stocks industriels. Les premiers modèles pourraient ainsi être livrés très prochainement. Le porte-parole du gouvernement Steffen Hebestreit l'a confirmé vendredi, sans donner plus de détails.

L'ancien modèle de char a longtemps été le grand succès à l'exportation de l'industrie allemande de l'armement, plus de 4700 exemplaires ont été produits et vendus dans neuf pays.

Il y a toutefois des obstacles: d'une part, les tanks doivent encore être préparés. Un porte-parole du fabricant Rheinmetall avait récemment déclaré que 88 chars Leopard 1 pourraient être livrés. S'y ajouteraient 29 modèles Leopard 2 qui étaient en fait prévus pour un échange circulaire et qui devraient être opérationnels d'ici mars. Mais ceux-ci ne sont apparemment pas encore inclus dans l'autorisation.

👉 Suivez notre direct sur la guerre en Ukraine 👈

Le problème des munitions

Un autre problème semble être celui des munitions pour le canon de 105 millimètres. Ainsi, le Brésil dispose d'importants stocks de munitions en raison de la livraison de quelque 250 chars Leopard à l'époque, mais le gouvernement du président Lula a refusé de les transférer — comme pour les munitions du char antiaérien Gepard. Même la visite du chancelier Scholz au Brésil il y a quelques jours n'a pas aidé.

Lula a souligné que le Brésil n'entendait pas combler les pénuries en puisant dans ses stocks de munitions. Il a déclaré:

«Le Brésil est un pays de paix et ne veut aucune participation, même indirecte, à cette guerre»

L'année dernière, le Buisiness Insider a rapporté que des fabricants avaient proposé des équipements pour des canons de 105 millimètres lors de salons de l'armement. Parmi eux, on trouve des entreprises comme l'américaine General Dynamics, la turque MKEK ou la grecque HDS. On ne sait toutefois pas si des demandes de livraison correspondantes ont été faites par l'Allemagne. Les stocks vides suggèrent qu'il n'y avait pas de commandes à ce moment-là.

Le Leopard 1 n'est pas le seul véhicule à être confronté au problème de l'approvisionnement: le char allemand Gepard, déjà livré, s'avère être un succès dans la lutte contre les attaques aériennes russes. Toutefois, selon les informations de la Süddeutsche Zeitung, l'Ukraine ne dispose plus que d'environ 30 000 projectiles et n'utilise donc plus guère le Gepard sur le terrain. Elle y aurait surtout recours pour lutter contre les drones.

Le Gepard allemand. Image: sda

Berlin tente d'impliquer le Qatar

Immédiatement après la fin de la finale de la Coupe du monde de football, des fonctionnaires allemands se sont rendus au ministère des Affaires étrangères du Qatar pour parler des 15 chars Gepard et de leurs munitions livrés autrefois à l'Etat du Golfe pour protéger les stades. Depuis, les autorités essaient de faire des affaires avec le Qatar, surtout pour obtenir plus de munitions.

Le nouveau ministre de la Défense Boris Pistorius soutient le rachat des 15 chars Gepard et de leurs munitions:

«Les Gepards ont fait leurs preuves pendant la guerre en Ukraine. Si nous pouvions en acquérir d'autres auprès de partenaires ici, cela aiderait en tout cas les Ukrainiens»

Jusqu'à présent, Kiev a reçu 37 exemplaires de ce char.

La Suisse est un autre grand producteur de munitions. C'est là qu'une filiale de Rheinmetall produit la plupart des obus. Mais en raison de son rôle de pays neutre, la Suisse refuse actuellement de livrer les munitions produites sur son territoire.

Une autre possibilité devrait être ouverte si le Conseil de sécurité de l'ONU ou une majorité des deux tiers de l'Assemblée générale de l'ONU constatait une contradiction avec l'interdiction du recours à la force en droit international. Mais les discussions se poursuivent en Suisse et c'est finalement le Conseil fédéral qui doit décider.

150 000 cartouches

«Les munitions sont et restent la question décisive — et ce pour longtemps», a déclaré le général Christian Freuding, chef du centre de situation Ukraine au ministère fédéral allemand de la Défense. A moyen terme, une nouvelle fabrication chez Rheinmetall, devrait résoudre le problème à partir de juillet.

L'armée allemande veut probablement commander deux fois 150 000 cartouches, l'entreprise produit deux variantes. L'une serait particulièrement adaptée à la lutte contre les cibles aériennes, en raison de son grand effet de fragmentation. Mais elle est aussi plus compliquée à fabriquer, peut-on lire dans l'article. Avec une autre variante, il faut toucher directement la cible — mais elle est plus rapide à produire.

Boris Pistorius est conscient des problèmes de ravitaillement:

«Les chars ne sont pas sur une étagère quelque part, prêts à être emportés. Ils ont un délai de livraison, et ce n'est pas trois semaines. Et les munitions ne poussent pas sur les arbres»

(t-online, wan)