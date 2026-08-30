La Première ministre islandaise Kristrún Frostadóttir lors d’un événement public à Reykjavik, le 26 août 2026. Keystone

L’Islande devrait renoncer à relancer son adhésion à l’UE

Le «non» s’est imposé avec 52,5% des voix contre 47,5% au «oui», alors que le dépouillement touchait à sa fin. Le gouvernement islandais devrait donc laisser la candidature à l’UE au point mort jusqu’en 2028.

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L'Islande ne reprendra pas, selon toute vraisemblance, les négociations d'adhésion à l'Union européenne: le «non» a pris une avance quasi impossible à combler dans les comptages dimanche, au lendemain du référendum sur cette question brûlante sur l'île.

Alors que le dépouillement touchait à sa fin, le «non» devançait le «oui» de 5 points, à 52,5 contre 47,5%, selon le pointage en direct de la télévision publique RUV. Seule reste à compter une partie des bulletins d'un district électoral penchant déjà vers le «non».

«La nation rejette les négociations d'adhésion à l'UE», conclut RUV sur son site internet. Sauf énorme surprise, c'est un coup dur pour l'UE qui aurait vu d'un bon oeil une candidature de l'Islande et semblait prête à des compromis pour qu'elle entre dans ses rangs.

Toute discussion sur une adhésion de la riche île de l'Atlantique Nord serait gelée au moins jusqu'en 2028. Les électeurs étaient invités à se prononcer sur la question suivante: «L'Islande doit-elle rouvrir les négociations d'adhésion avec l'Union européenne?».

Gel en 2013

En 2009, dans le sillage de la crise financière qui avait terrassé son économie, le pays de près de 400 000 habitants avait déposé sa candidature, mais les discussions avaient été gelées en 2013 avec l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement eurosceptique.

L'Islande est aujourd'hui étroitement associée à l'UE via son appartenance à l'Espace économique européen (EEE) et à l'espace Schengen, notamment – des liens qui resteraient inchangés.

Dans un contexte de tensions internationales croissantes, l'actuel gouvernement conduit par la sociale-démocrate Kristrun Frostadottir souhaitait sonder la population sur l'opportunité d'explorer une intégration plus poussée.

Formellement, le référendum a une valeur consultative, mais le gouvernement s'est engagé à en respecter l'issue, quelle qu'elle soit.

«Tout ira bien»

La campagne a surtout porté sur des enjeux économiques et intérieurs, même si la guerre en Ukraine et les visées de Donald Trump sur le Groenland voisin ont donné au scrutin une dimension géopolitique.

La consultation «a permis de relancer le débat sur l'Union européenne, sur la place de l'Islande dans le monde et, plus largement, sur son positionnement géopolitique», a déclaré Frostadottir samedi. Elle affirme:

«Tout ira bien aussi si le non l'emporte» Frostadottir

Frostadottir avait prévenu qu'en cas de rejet par les électeurs, elle ne relancerait pas l'idée d'une adhésion jusqu'à la fin de son mandat qui court jusqu'en 2028. Le gouvernement a aussi indiqué qu'il saisirait le Parlement de la question d'un éventuel retrait formel de la candidature islandaise à l'UE. (ats/afp)