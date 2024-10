Un cardinal valaisan va superviser la banque du Vatican

La commission de surveillance de l'IOR est le plus haut organe de l'institution financière pontificale. Elle nomme le conseil de surveillance, composé de cinq membres, ainsi que le directeur général et son adjoint.

Agé de 77 ans, l'ancien diplomate du Vatican a été nommé cardinal en 2023 et est aussi membre du tribunal suprême de la Signature apostolique. Il fait également partie du Dicastère de la cause des saints et du Dicastère pour les évêques.

En tant que membre de la commission de surveillance des cardinaux, Emil Paul Tscherrig fait désormais partie de la plus haute direction de l'Institut pour les oeuvres de religion (IOR), dite «banque du Vatican», comme l'indique le portail en ligne cath.ch. Ce conseil de surveillance, fort de six membres, est nommé directement par le souverain pontife.

J'ai couru un semi-marathon d'Halloween habillée en playmate

Il n'y a guère que les Etats-Unis pour organiser des courses populaires où les costumes de pizza côtoient le Joker, une courge géante, une playmate et quelques sorcières. J'ai testé ce samedi la plus barrée de Floride: le semi-marathon d'Halloween de Miami Beach. Une expérience épique.

«Ouuh... Did you have fun last night?» En me voyant pénétrer dans sa Tesla, le ton de Marcel, le chauffeur du Uber, est un poil narquois. Je ne lui en tiens pas rigueur. Récupérer une blondasse peroxydée déguisée en playmate sur le trottoir, au pied d'un building de Miami avant l’aube, est rarement synonyme de première fraîcheur et d'une longue nuit de sommeil. Il arrive toutefois que les apparences soient trompeuses.