Les reliques de Saint François d'Assise. Image: AFP

Saint François d'Assise exposé pour la première fois au grand public

À l’occasion du 800e anniversaire de sa mort, les reliques de Saint François sont exceptionnellement exposées à Assise, en Ombrie.

«Corpus Sancti Francisci»: sur la vitrine en plexiglas, une inscription en latin rappelle à qui appartient le squelette. Pour la première fois, les reliques de Saint François sont exposées au public à Assise, en Ombrie, à l'occasion du 800e anniversaire de la mort du saint.

A partir de ce dimanche et jusqu'au 22 mars, devant l'autel de l'église inférieure de la basilique Saint-François d'Assise, pèlerins et visiteurs pourront se recueillir devant les ossements de Saint François, décédé le 3 octobre 1226.

«Nous croyons que cette longue ostension (action de présenter des reliques à l'adoration des fidèles, NDLR) peut être une expérience significative pour les croyants comme pour les non‑croyants parce que François témoigne, avec ces os si abîmés, si consumés, qu’il s’est totalement donné.» Frère Giulio Cesareo

Frère Giulio Cesareo, directeur de la communication du couvent franciscain d'Assise.

Le corps du saint, fondateur de l'ordre des Franciscains qui a renoncé à ses richesses et consacré sa vie aux pauvres, fut transféré dans la basilique construite en son honneur en 1230. Mais ce n'est qu'en 1818, au terme de fouilles menées dans la plus grande discrétion, que sa tombe fut retrouvée.

Habituellement dérobée au regard, la vitrine transparente conservant les reliques de Saint François depuis 1978 a été exhumée samedi matin du coffre en métal où elle se trouvait, à l'intérieur de son tombeau en pierre, dans la crypte de la basilique.

Le squelette de petite taille, au crâne endommagé lors de son transfert dans la basilique au XIIIe siècle, repose sur un drap de soie blanc.

En dehors de précédentes exhumations à des fins de contrôle et d'examen scientifique, les os de Saint François n'ont été exposés qu'une fois en 1978, à un public extrêmement restreint et durant une journée seulement.

«Ce qui est très beau, et qui n’était pas prévu au départ, c’est le fait qu'une châsse en verre pare-balles et anti-effraction recouvrira le corps de François, totalement transparente, et cela nous permettra non seulement de voir, mais aussi de toucher cette châsse.» Frère Cesareo

Outre ce caisson en verre enchâssant celui en plexiglas, des caméras de surveillance fonctionneront 24 heures sur 24 pour assurer la sécurité du squelette, qui devrait voir défiler 15 000 visiteurs par jour en semaine, et jusqu'à 19 000 les samedis et dimanches.

400 000 visiteurs attendus

Les réservations s'élèvent déjà à «presque 400.000 (personnes) venant de toutes les parties du monde, avec bien sûr une nette prépondérance de l’Italie», a détaillé frère Marco Moroni, gardien du couvent franciscain.

«Mais nous avons (aussi) des Brésiliens, des Nord-Américains, des Africains»

Habituellement, en cette période plutôt creuse de l'année, la fréquentation de la basilique ne dépasse pas 1.000 visiteurs par jour en semaine, pour culminer à 4.000 le week-end.

«Depuis toujours, depuis le temps des catacombes, les chrétiens ont vénéré les os des martyrs, les reliques des martyrs, et ils ne l’ont vraiment jamais vécu comme quelque chose de macabre.» Frère Giulio Cesareo

Ainsi, ce que "les chrétiens vénèrent encore aujourd’hui, en 2026, dans les reliques d’un saint", c'est "la présence de l'Esprit Saint", relève-t-il.

C'est également à Assise, dans le Sanctuaire de la Spoliation, que sont conservées les reliques de Carlo Acutis, un adolescent italien décédé en 2006 qui a été canonisé en septembre par le pape Léon XIV.

Malgré leur exposition prolongée dans leur coffrage en plexiglas rempli d'azote, les reliques de Saint François ne devraient subir aucune altération, selon les experts.

«La vitrine est scellée, donc il n’y a aucun contact avec l’air extérieur ; en réalité, elle reste dans les mêmes conditions que lorsqu’elle était dans la tombe.» Frère Cesareo

Même la lumière, qui restera tamisée dans l'église, ne devrait pas menacer la conservation des ossements.

«La basilique ne sera pas illuminée comme un stade, (...) parce qu’il n’y a rien de particulier à faire, il s’agit de rencontrer François, ce n’est pas un plateau de cinéma.»

Le 4 octobre, pour la première fois depuis près de 50 ans, la Saint François d'Assise sera de nouveau un jour férié en Italie, en l'honneur du saint patron de l'Italie mais également du pape argentin du même nom.

Décédé en avril 2025 à 88 ans, le pape François a en effet été le premier à prendre le nom du saint. (dal/jra/ial/pcl/afp)