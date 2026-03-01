en partie ensoleillé
DE | FR
burger
International
Venezuela

Venezuela: le témoignage d’un ex-prisonnier

Venezuela: le témoignage d’un ex-prisonnier

Libéré après deux ans de détention, l’opposant Juan Freites affirme avoir «connu le monstre de l’intérieur» et appelle à la libération de tous les prisonniers politiques.
01.03.2026, 10:2701.03.2026, 10:27
Opposition figure Juan Freites, center, stands with relatives of people they consider political prisoners, after his release from El Helicoide, an intelligence headquarters and detention center, in Ca ...
Juan FreitesKeystone

«Liberté! Liberté!», ont scandé samedi quelque 150 personnes devant l'église San Sebastian de Maiquetia, près de Caracas, après une messe en l'honneur des détenus politiques de la région libérés, dont Juan Freites, chef régional du parti de la Nobel de la Paix Maria Corina Machado.

«Ces deux années (de prison) m'ont servi, à titre personnel, à réaffirmer mon engagement (...) J'ai connu le monstre de l'intérieur, c'est le moment de désarticuler ce monstre.»

L'opposant, qui fêtera ses 35 ans dimanche prochain, fait partie des quelque 500 prisonniers sortis de prison après l'intervention américaine et la capture du président Nicolas Maduro début janvier.

Arrêté le 23 janvier 2024, Juan Freites, figure montante de la politique, responsable pour l'Etat de Vargas du parti Vente de la cheffe de l'opposition Maria Corina Machado, a été libéré la semaine dernière.

«Il reste encore beaucoup de prisonniers politiques. Nous devons élever la voix pour ceux qui sont encore détenus. La lutte n'est pas terminée.»

Selon lui, «il ne manque qu'un petit pas pour (...) réaliser l'objectif, qui est la liberté du Venezuela. Et cette liberté commencera évidemment lorsqu'ils libéreront tous les prisonniers politiques, que nos frères en exil rentreront, et que nous pourrons avancer vers une phase définitive de transition».

L'argent vénézuélien gelé en Suisse représente une somme astronomique
«Ce qui s'est vu (dans l'église) est la preuve que le Venezuela a changé, que nous, les Vénézuéliens, voulons nous retrouver dans une étreinte pour laisser derrière nous ces 27 années terribles de notre histoire (arrivée du feu président Hugo Chavez au pouvoir).»

Six autres ex-détenus ont assisté à la messe. Parmi eux, Gabriel Gonzalez, 30 ans, membre de l'équipe de communication du parti Vente, et arrêté après un meeting du candidat de l'opposition Edmundo Gonzalez Urrutia avant la présidentielle 2024.

«Ces actes (réception) te font ressentir, que tout ce combat en a valu la peine. Nous, les jeunes, nous disons toujours que nous sommes cette génération qui ne connaît pas la liberté, parce que nous avons grandi sous ce régime... Mais qui malgré tout a donné jusqu'à la vie ou sa liberté.»

Le pouvoir a promis le 8 janvier des libérations massives et promulgué le 19 février une loi d'amnistie. Environ 500 détenus restent encore derrière les barreaux, selon l'ONG Foro Penal. (dal/ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Enquête à Lyon après un salut nazi visant un rabbin
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Comment Trump secoue à nouveau l'économie suisse
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
4
Le retrait des Etats-Unis de l’Otan a déjà commencé
de Remo Hess, Bruxelles
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Du Poutine, du Trump et de l'IA: les meilleures caricatures de la semaine
Thèmes
Cette Russo-Américaine risque 20 ans de prison pour un don de 50 francs
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les impressionnantes frappes iraniennes sur Dubaï en images
Des images de Dubaï en flammes, à la suite des frappes iraniennes, ont été partagées par des habitants de la ville et des expatriés ce samedi. La célèbre et très touristique île artificielle The Palm est notamment impactée.
Des journalistes de l'AFP ont d'abord entendu une forte explosion à Dubaï samedi, et l'un d'eux a vu une colonne de fumée s'élever au-dessus de la ville.
L’article