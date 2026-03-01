Donald Trump entouré d'Européens. L'historien Moritz Pöllath porte sur le président américain un jugement plus positif que beaucoup de commentateurs occidentaux, même en ce qui concerne le Groenland. Image: keystone

«Voici ce que nous devons redouter au regard de l'Histoire»

L'historien Moritz Pöllath met en garde contre une Troisième Guerre mondiale dès 2027. Non pas à cause de l'Ukraine, mais à cause de Taïwan. Et c'est précisément Donald Trump qui lui donne de l'espoir.

Alors que la guerre en Ukraine s’enlise, certains experts redoutent que le véritable point de bascule se joue ailleurs: à Taïwan. Dans son nouveau livre, l’historien allemand Moritz Pöllath esquisse une fenêtre à haut risque entre 2027 et 2030, où un enchaînement de crises pourrait entraîner un conflit direct entre grandes puissances. Il surprend aussi par son diagnostic: selon lui, Donald Trump renforcerait, malgré tout, la sécurité européenne.

La guerre en Ukraine est entrée dans sa cinquième année. Pourtant, dans votre livre, vous décrivez une invasion de Taïwan comme la menace la plus grave pour la paix mondiale. Comment le justifiez-vous?

Moritz Pöllath: C'est la plus grande menace pour la paix mondiale, parce que les grandes puissances entreraient en conflit direct à propos de Taïwan. Un grand affrontement entre la Chine et les Etats-Unis serait envisageable, à la différence de l'Ukraine, où le conflit entre grandes puissances reste encore gérable.

Dans le pire des cas, une Troisième Guerre mondiale pourrait-elle éclater dans la fenêtre temporelle que vous évoquez, entre 2027 et 2030?

De nombreux indices indiquent que la Chine disposera, dans cette fenêtre, d'un armement suffisant et d'une préparation militaire adéquate pour frapper Taïwan. Parmi ces facteurs figure également le vieillissement du dirigeant Xi Jinping. Pour ce type de personnages, la volonté de laisser une trace dans l'Histoire est souvent déterminante.

«Son horloge biologique tourne, et cela aussi constitue un argument qui accélère la marche vers la guerre»

A propos de Moritz Pöllath Historien et spécialiste de sécurité transatlantique. Maître de conférences à la Ludwig-Maximilians-Universität München (Munich) et officier de réserve de la Bundeswehr. Ses analyses couvrent le XXe siècle, la guerre froide et les fractures géopolitiques contemporaines (Ukraine, Chine, Taïwan, OTAN), avec une lecture revendiquée «stratégique» des rapports de force entre grandes puissances. Image:

Vous écrivez qu’il voudrait «ramener Taïwan dans le Reich», en référence à des précédents historiques...

Je fais ce parallèle volontairement. Xi Jinping utilise une rhétorique du «sang et du sol». Il affirme que les Taïwanais sont de la famille, qu’ils partagent le même sang.

«Ce sont ses propres mots. Il argumente donc comme on le faisait en 1938, ou comme Vladimir Poutine le fait aujourd’hui.»

On pourrait objecter qu’il n’existe pas à Taïwan de volonté majoritaire de proclamer une indépendance formelle. Cela ne compte-t-il pas?

Taïwan avance sur une ligne de crête. Il existe des forces favorables à l’indépendance, mais le risque est trop élevé. Ce qui préoccupe davantage Pékin, ce sont les livraisons d’armes américaines et le renforcement des capacités de défense taïwanaises. Les indicateurs militaires pèsent sans doute plus lourd que la question symbolique d’une déclaration d’indépendance. Taïwan agit prudemment en évitant d’ouvrir ce front politique.



Quels autres parallèles avec les années 1930 voyez-vous, au-delà de la rhétorique du «sang et du sol»?

Cette rhétorique révèle, avant tout, l’état d’esprit de Xi. Mais il a aussi déclaré explicitement qu’il se réservait le droit d’utiliser la force militaire contre Taïwan. L’histoire montre que les dictateurs annoncent souvent très clairement ce qu’ils comptent faire.

«L'Histoire nous enseigne que les dictateurs nous disent très précisément ce qu'ils pensent et ce qu'ils feront»

A cela s'ajoute, et c'est ce que je développe dans le livre, une préparation assez concrète, de nature technologique et militaire.



Lesquels?

Par exemple, la construction de grandes barges de débarquement adaptées à une invasion maritime, ou encore l’acquisition de capacités aéroportées qui faisaient défaut à l’armée chinoise.

«Ces éléments révèlent que les forces terrestres et navales chinoises se préparent à cette invasion»

Les forces terrestres et navales sont progressivement structurées en vue d’une telle opération. En parallèle, la Chine développe des missiles de longue portée destinés à empêcher la marine américaine d’opérer librement dans le Pacifique occidental et de venir en aide à Taïwan. L’ensemble forme une stratégie cohérente.

D'un autre côté, on pourrait dire que nous vivons aujourd'hui dans un monde radicalement différent, beaucoup plus interconnecté. Cela a-t-il une influence?

C'est là l'espoir. Mais ce récit global ne s'est déjà pas vérifié sur notre propre continent.

«La Russie a très bien profité des Européens»

Poutine est probablement l'oligarque le plus riche et l'un des hommes les plus puissants du monde, parce que nous, Européens, finançons sa guerre encore aujourd'hui. Et pourtant, animé par sa pensée nationaliste de sang et de sol et par le rêve de reconstruire une grande puissance, il a choisi cette guerre.

«On peut craindre la même chose dans le cas chinois»

L'économie chinoise ou Xi Jinping pourraient absorber le choc, même d'une guerre coûteuse ou d'une perte de prestige mondiale.



Le pourraient-ils vraiment? La Chine n'est plus aussi forte économiquement qu'il y a quelques années. Vous citez vous-même des exemples, tels que le chômage des jeunes.

C'est là tout le problème des prévisions. Mais Poutine non plus ne renonce pas à sa guerre pour des raisons économiques. Et Jinping revient sans cesse sur son rêve de grande puissance. Malheureusement, c'est ainsi qu'il s'exprime, sans quoi nous pourrions peut-être dormir plus tranquilles. Il a également dit que les Chinois devaient être prêts à «manger de l'amertume».

«Si l'on considère ce que Mao Zedong a imposé à son peuple, Xi Jinping pourrait encore causer énormément de dégâts pendant très longtemps. Voilà ce que nous devons redouter au regard de l'Histoire.»

Des marines taïwanais testent ici un drone d'attaque: l'île déploie d'importants efforts en matière de défense. Image: keystone

Il vient précisément de révoquer son général le plus haut gradé. Comment interpréter cela?

Il est extrêmement difficile de percer les intrigues au sein de l'armée chinoise et de la caste politique. On peut supposer qu'il existe une résistance interne à Xi Jinping. Mais malheureusement, je ne suis pas en mesure de le vérifier.

La Russie de Poutine passe pour un Etat mafieux. En Chine, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, si?

Les services de renseignement et d'espionnage allemands disposent encore de bonnes informations sur la Russie. Les Américains également. Et nous avons de nombreux transfuges du côté russe.

«Dans le cas de la Chine, c'est une tout autre histoire. C'est un monde fermé»

Il existe également des évaluations divergentes concernant l'Armée populaire de libération. Vous la décrivez comme très puissante. Mais le général Zhang Youxia, qui vient d'être destitué, aurait dit qu'elle ne serait pas prête pour une invasion de Taïwan avant 2035.

Il y a beaucoup de vrai là-dedans. La modernisation des forces armées chinoises d'ici à 2027, qui constitue probablement la date la plus précoce pour une attaque, n'est qu'un objectif partiel. Xi Jinping lui-même avait initialement fixé 2035 comme échéance. Ses forces armées ne sont pas encore toutes au niveau mondial, mais il ne faudrait pas les sous-estimer.

«Xi Jinping lui-même avait initialement fixé 2035 comme échéance. Ses forces armées ne sont pas encore toutes d'un niveau mondial, mais il ne faudrait pas les sous-estimer.»

Les manœuvres de la marine chinoise dans le Pacifique occidental sont impressionnantes, tant sur le plan technologique que sur celui de la capacité de coordination.

Pourtant, l’armée chinoise manque d’expérience de guerre, non?

C’est un facteur de retenue. Son dernier conflit remonte à près d’un demi-siècle. Une invasion de Taïwan serait d’une complexité extrême. Contrairement à la Russie, elle ne dispose pas d’expérience récente de guerre réelle.

Taïwan a également beaucoup investi ces dernières années pour renforcer sa capacité de défense. Comment cela se traduit?

Je suis impressionné par la place qu'elle occupe dans la société taïwanaise. Des exercices d'urgence sont régulièrement organisés, auxquels participent également les civils. Il s'agit notamment de premiers secours et de savoir à quel moment rejoindre les abris. Dans les premières années de la Guerre froide en Europe, ces préoccupations étaient tout aussi présentes dans les esprits. Pour les Taïwanais, c'est malheureusement le quotidien.

Concernant la fenêtre d'invasion jusqu'en 2030, vous mentionnez aussi la démographie comme facteur. C'est déjà un problème aujourd'hui. Pourrait-on dire que l'Armée populaire de libération est composée d'enfants uniques?

Je trouve cette formulation pertinente. La politique de l'enfant unique n'a été abandonnée qu'il y a quelques années. La démographie constituerait un facteur limitant la guerre si nous avions un dirigeant rationnel.

«Dans le cas de Jinping, cela pourrait lui être égal, car les soldats ne viendraient pas à manquer si vite»

La Chine reste un pays de 1,3 milliard d'habitants. Mais la démographie chinoise évolue, sous l'effet de la prospérité, de manière similaire à la nôtre en Europe: elle vieillit.

Et c'est de là que naît la pression sur cette fenêtre de trois ans?

Cela concerne la conjonction de la fenêtre de vie de Xi Jinping avec la modernisation des forces armées. La grande question est de savoir s'il osera se lancer dans cette guerre à l'approche de la fin de sa vie.

«Mais l'exemple de Vladimir Poutine nous montre que, lorsque le rêve de puissance est là, même ces vieux messieurs tendent à mettre le monde à feu et à sang»

De gauche à droite: Vladimir Poutine, Xi Jinping et Kim Jong-un l'année dernière à Pékin. Image: keystone

Poutine continue de mener sa guerre en Ukraine, mais sans l'axe des autocrates formé par la Chine, l'Iran et la Corée du Nord, il serait probablement en grande difficulté.

C'est un argument important que notre société occidentale devrait mieux comprendre. Les Ukrainiens, eux, le comprennent. Ils font face à des drones iraniens dans leur ciel, à des soldats nord-coréens dans les tranchées, à la technologie satellitaire chinoise et aux chars russes. C'est depuis longtemps une guerre des autocraties contre nous, en Occident.

«Parce que nos politiciens ne le disent pas assez clairement ou ne le perçoivent même pas, je considère qu'il est de mon devoir en tant qu'historien de dire: regardez donc ce qui se passe, des dirigeants semblables se sont alliés et luttent contre notre ordre mondial.»

Que dire du soutien de la Chine à Poutine?

On pourrait dire simplement que la Chine pourrait mettre fin à la guerre en Ukraine à tout moment, si elle voulait vraiment jouer le rôle d'acteur mondial que Xi Jinping aime lui attribuer. Il parle de paix et dispose de tous les leviers pour contraindre Poutine économiquement et militairement à s'arrêter, mais il ne le fait pas, car l'Ukraine et Taïwan sont liés.

«Si Poutine gagne en Ukraine, les perspectives pour Taïwan sont très sombres»

Si nous contenons ou repoussons l'expansion russe, les perspectives pour Taïwan sont au contraire très bonnes. Il y a là un lien direct.

Il existe un scénario encore plus sombre. Dans la fenêtre temporelle que vous décrivez, serait-il possible que non seulement la Chine attaque Taïwan, mais la Russie s'en prenne à un Etat membre de l'Otan.



«Nous sommes entrés dans une phase de conflits multiples»

Un collègue américain l'a comparée à la République allemande de Weimar, non pas pour son système politique, mais parce qu'une nouvelle crise surgit chaque année. De là découle la question de savoir quels hommes d'Etat dirigeront nos pays dans les années à venir. Il faudrait des qualités de leadership particulièrement élevées pour relever ces défis.

Ces qualités sont-elles présentes?

C'est une question difficile. Je ne vois encore aucun Winston Churchill, Franklin Roosevelt, à l'horizon. On pourrait dire que nous disposons d'une bonne classe intermédiaire, dans l'espoir que certains sauront se montrer à la hauteur des défis à venir.

«Giorgia Meloni fait un travail très intéressant et très bon sur le plan transatlantique. Friedrich Merz semble également parti pour devenir un bon chancelier en matière de politique étrangère. Espérons qu'ils passeront les épreuves qui les attendent.»

Ce sont avant tout les Etats-Unis qui seront sollicités en cas de guerre multipolaire. Est-ce encore possible avec Donald Trump? Peut-on compter sur lui? (réd: la réponse ci-dessus date d’avant les attaques du 28 février contre l’Irann)

J'ai une interprétation différente de la politique étrangère du président américain.

«Trump fait actuellement beaucoup pour renforcer la sécurité européenne»

Il a fait enlever Nicolas Maduro au Venezuela, privant ainsi les Russes et les Chinois du pétrole qui alimente leur machine de guerre. S'ils veulent mener une grande guerre, ils ont besoin de pétrole. Ils n'en ont plus. Il a également affaibli l'Iran en tant que membre de l'axe des autocraties, par des bombardements ou en neutralisant les alliés iraniens.

«En ce sens, il accomplit un très bon travail géopolitique pour l'Occident. On peut être reconnaissant pour ces décisions du président américain.»

Ce qu'il fera à l'avenir et comment son humeur changera d'une semaine à l'autre, nous le verrons bien.

L'enlèvement de Nicolas Maduro et de son épouse a été un coup dur pour la Chine et la Russie. Image: keystone

Vous le décrivez aussi positivement dans votre livre. Estimez-vous qu'il ne se trompe pas sur tout?

Je contesterais l'image que donnent les médias en Allemagne et en Europe. Je l'évalue sous l'angle de la politique étrangère et de sécurité, depuis une perspective européenne. Trump dit depuis 2019: n'achetez pas de pétrole et de gaz russes, vous financez ainsi une guerre. Et les politiciens allemands ont misé sur Gazprom, sur Nord Stream 2. Il a compris quels accords se font au détriment de l'Occident et il est prêt à agir énergiquement contre eux. Il faut le reconnaître.

D'un autre côté, il a un faible pour les hommes forts. Il se laisse mener par le bout du nez par Poutine. Et bien qu'il soit critique envers la Chine, il semble éprouver une certaine fascination pour Xi Jinping.



«Trump n'a aucune réticence à l'égard des hommes grands et puissants, ou des dictateurs qui parlent le langage du pouvoir»

Les droits de l'homme ou d'autres considérations analogues ne l'intéressent pas. Il voit quelqu'un qui est également puissant et avec lequel il veut conclure des accords. Ce comportement peut être préoccupant, mais à moyen et long terme, il a pris des mesures très positives pour l'Occident.

Que pensez-vous de la théorie selon laquelle la Russie, la Chine et les Etats-Unis voudraient se partager le monde entre eux?



«Nous savons que la Russie et la Chine souhaitent enterrer l'ordre mondial dans lequel nous vivons et qui, en réalité, n'existe plus complètement»

Quand ils parlent de multipolarité, ils entendent la domination de la Russie et la domination de la Chine. Les Etats-Unis étendent également leur sphère d'influence, ou plutôt, je dirais qu'ils la consolident. Car le Groenland ou le canal de Panama ont toujours appartenu, à leurs yeux, à leur zone d'influence.

«Ils agissent à présent de manière plus énergique et plus déterminée, à la surprise des alliés, parce que les Américains ne l'avaient plus fait ainsi depuis 30 ou 40 ans.»

Les appétits de Trump pour le Groenland pourraient-ils réveiller les Européens?

Cela les a réveillés. Il y a la mission «Sentinelle arctique», à laquelle nous, les Allemands, participons. C'est un signal envoyé aux Américains: nous pouvons sécuriser un territoire et assumer d'importantes missions de sécurité.

«Et je voudrais soulever un point que personne ne considère: un Groenland placé sous une tutelle ou une influence américaine renforcée lie davantage les Américains à l'Europe.»

Le périmètre d'influence américain jouxterait alors le Royaume-Uni et la Norvège. Or, le Groenland ne peut pas être défendu sans la Norvège.

«On devrait peut-être voir le Groenland comme un pont, et non comme un fossé»

Si un homme d'Etat le comprenait, les années à venir pourraient se dérouler tout autrement.

Un navire de guerre néerlandais participe à la mission «Sentinelle arctique». Image: keystone

Dans votre livre, vous entrevoyez une certaine chance que le pire scénario ne se réalise pas. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet?

Se poser en prophète de catastrophe est facile et se vend bien. Mais quand on voit ce que font les Américains, il existe des indices positifs. Les Chinois et les Russes ont très bien compris avec quelle puissance de frappe Trump a agi contre Maduro. Ce sont des technologies modernes, que nous ne connaissons pas encore toutes...

«Ce que fait actuellement le président américain montre aux dictateurs qu'ils ont un adversaire en face d'eux»

Pendant des années, cet adversaire avait disparu. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Et nous, les Européens, prenons de plus en plus nos responsabilités. Nous augmentons nos contributions, pas seulement l'Allemagne, mais surtout la Pologne, qui prend la menace au sérieux depuis de nombreuses années. Cela modifie le calcul des risques de Poutine et de Jinping.

«Attaquer un pays européen maintenant est nettement plus difficile qu'il y a cinq ou six ans, avant l'attaque contre l'Ukraine. Ce n'est plus un jeu facile.»

Plusieurs signes indiquent que Trump va attaquer l'Iran, avec les nombreux navires de guerre et avions qu'il envoie dans la région. Cela pourrait-il aussi avoir un effet dissuasif (réd: la réponse ci-dessus date d’avant les attaques du 28 février contre l’Iran) ?

Ce serait le plus grand effet dissuasif après le Venezuela, l'intérêt pour le Groenland et la pression exercée sur la Russie. Car les Etats-Unis s'en prennent également à la flotte fantôme russe. Pendant ce temps, les Européens débattent de sanctions et ne font rien. Les pétroliers russes continuent de transiter dans la mer du Nord. Les Américains les arraisonnent et coupent ainsi le flux d'argent. Ce sont deux approches bien différentes.

«L'Iran serait le signal le plus fort adressé à Poutine et à Xi Jinping, signifiant que les Américains sont toujours à prendre au sérieux»

Ce serait assez ironique que Trump empêche la troisième guerre mondiale, non?

Mais ce serait une bonne chose pour tout le monde, et il devrait alors recevoir son prix Nobel de la paix, dont il rêve apparemment depuis toujours, avec son immense ego.