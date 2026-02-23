Des billets de banque du Venezuela (image d'illustration). Image: AFP

L'argent vénézuélien gelé en Suisse représente une somme astronomique

La Suisse a gelé 687 millions de francs d'avoirs vénézuéliens, déclarés auprès du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) dans le cadre de l'ordonnance sur le Venezuela entrée en vigueur début janvier.

Des avoirs vénézuéliens d'une valeur de 687 millions de francs ont été déclarés en Suisse au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), conformément à l'ordonnance du 5 janvier 2026 sur le Venezuela. Tous les fonds ont été gelés, selon un porte-parole du DFAE.

Les deux tiers de cette somme avaient déjà été gelés dans le cadre de procédures pénales en Suisse, a indiqué lundi le porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), confirmant une information révélée par le média Tippinpoint. Sur la base de l'ordonnance sur le Venezuela, 239 millions de francs supplémentaires ont été bloqués.

Les avoirs vénézuéliens d'un montant de 687 millions de francs proviennent de l'entourage du président Nicolás Maduro, capturé par les Etats-Unis.

Blocage préventif

Le Conseil fédéral souhaite ainsi s'assurer qu'aucun fond provenant de Maduro et de son entourage ne puisse être détourné. Les avoirs signalés au MROS concernent 21 des 37 personnes mentionnées dans l'ordonnance sur le Venezuela. Début janvier, le Conseil fédéral a annoncé qu'aucun membre du gouvernement actuel n'était concerné par le blocage préventif.

Ce blocage préventif des fonds est autorité par la loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d'origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger (LVP).

Si les fonds s'avèrent avoir été acquis de manière illicite, la Suisse envisage de les restituer à la population vénézuélienne, avait annoncé le DFAE au début de l'année.

Le chef de l'Etat vénézuélien Nicolás Maduro a été capturé début janvier lors d'une opération militaire américaine dans la capitale Caracas et emmené aux Etats-Unis. Il est jugé à New York pour terrorisme lié au trafic de drogue. Delcy Rodríguez, alors vice-présidente, lui a succédé à la tête de l'Etat. (sda/ats)