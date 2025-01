Donald Trump réclame des excuses après le sermon d'une évêque

«Elle a introduit son église dans le monde de la politique de manière très ingrate. Elle était méchante par son ton et ce n'était ni convaincant ni intelligent... Elle et son église doivent des excuses au public !»

Le «chat le plus meurtrier du monde» est en danger

Petit, timide, mais réputé féroce, le chat à pieds noirs compte parmi les chasseurs les plus efficaces du monde animal. Pourtant, malgré son taux de réussite remarquable, le petit chat sauvage est considéré comme menacé.

Au premier coup d'œil, il ressemble à un chat domestique normal. Mais ne vous y fiez pas. Malgré sa petite taille – 50 centimètres – le chat à pieds noirs est l'un des prédateurs les plus dangereux du monde. Et pour cause, son taux de réussite lorsqu'il chasse est de 60%. De quoi faire pâlir d'envie n'importe quel grand prédateur. Et pourtant, sa survie est menacée.