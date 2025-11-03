La Torre dei Conti s’effondre à nouveau, les secours interrompus. Image: AFP

Drame à Rome: une tour médiévale s'effondre

La célèbre Torre dei Conti, en rénovation, s’est effondrée une nouvelle fois, piégeant des ouvriers sous les décombres.

Une tour médiévale de Rome en cours de rénovation s'est partiellement effondrée lundi, en piégeant un ouvrier dans les décombres, ont indiqué les autorités. Une portion de la façade de la Torre dei Conti s'est effondrée en fin de matinée, en projetant des gravats dans la rue et une colonne de poussière dans les airs.

La tour se trouve dans un quartier touristique de la capitale, près du Forum Romain impérial et du Colisée. Trois ouvriers ont pu être évacués, dont un dans un état critique, a indiqué à l'AFP un porte-parole des pompiers. Mais un ouvrier est resté coincé sous les décombres, a dit à l'AFP un responsable de la mairie.

Un reporter de l'agence a constaté un autre effondrement partiel de la tour deux heures plus tard. Les pompiers ont utilisé des échelles pour atteindre les fenêtres de la tour, et ont utilisé un drone pour inspecter l'intérieur.

«Opération très longue»

Le préfet a poursuivi:

«Ce sera une opération très longue car nous devons essayer de sauver la personne, mais aussi essayer de réduire les risques énormes auxquels sont confrontées les personnes qui tentent de mener à bien le sauvetage.»

Un ouvrier présent dans le bâtiment au moment où il s'est effondré, Ottaviano, 67 ans, a expliqué à l'AFP qu'il s'était échappé par un balcon. «Ce n'était pas sûr. Je veux juste rentrer chez moi», a-t-il confié, ses vêtements encore couverts de poussière. La Torre dei Conti, qui date du début du XIIIe siècle, est restaurée grâce à des fonds de l'Union européenne.

Travaux presque achevés

Les effondrements de lundi ont touché un contrefort et une partie de la base de la tour, puis une partie de la cage d'escalier, a indiqué la direction des biens culturels de Rome dans un communiqué. La phase de travaux lancée en juin 2025, qui comprenait notamment le désamiantage, était pratiquement achevée.

Des analyses effectuées avant le début des travaux avaient «confirmé les conditions de sécurité nécessaires pour procéder aux interventions sur les plafonds», selon la direction des biens culturels. La Torre dei Conti, qui date du début du XIIIe siècle, était fermée depuis 2007 et bénéficie pour sa restauration d'une enveloppe importante du plan de relance européen.

En début d'après-midi, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a commenté l'évènement sur Telegram en le liant à la politique italienne de soutien à l'Ukraine.

Maria Zakharova a lancé:

«Tant que le gouvernement italien continuera à gaspiller inutilement l'argent de ses contribuables (redé: en faveur de l'Ukraine), toute l'Italie s'effondrera: de l'économie aux tours.»

Le gouvernement italien a convoqué l'ambassadeur russe à Rome.

«Ces déclarations sont honteuses, inacceptables dans un pays civilisé», a commenté le ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani, lundi soir devant des journalistes. «Nous soutenons l'Ukraine mais cela ne nous a pas empêchés de témoigner notre solidarité lorsque le peuple russe rencontrait des problèmes. Nous exigeons le même respect de la part de personnes qui, manifestement, ne savent pas ce que signifie le respect». (afp/jah/svp)