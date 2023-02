Image: sda

Le second verdict est tombé pour l'ancien producteur Harvey Weinstein

Il purge déjà une peine de 23 ans de prison pour viol et agressions sexuelles. Il a à nouveau été condamné ce jeudi à Los Angeles.

L'ex-producteur star d'Hollywood Harvey Weinstein a été condamné ce jeudi à 16 ans de prison à Los Angeles pour viol et agressions sexuelles en 2013 d'une mannequin européenne dans un hôtel de Beverly Hills. Il a fait appel.

Seconde condamnation pour viol

Pour le Parisien: «Il finira sans doute sa vie en prison». En effet, il s'agit du second procès pour viol du producteur américain. Âgé de 70 ans, il purge déjà une peine de 23 ans de prison après sa condamnation à New York en 2020 pour des faits similaires (il avait également fait appel).

Le média français rappelle que l'affaire concernait quatre femmes, dont Jennifer Siebel-Newsom, l’épouse du gouverneur de Californie Gavin Newsom. Elles ont raconté comment (détails à l'appui) Harvey Weinstein les avait obligées à avoir des relations sexuelles forcées avec lui, dans des hôtels de Beverly Hills et de Los Angeles entre 2004 et 2013. Ses avocats ont toutefois nié toute contrainte et assuré qu'il s'agissait de relations consenties. Ils ont également mis en avant le manque de preuve.