Yannick Agnel possède l'un des plus beaux palmarès de la natation française: il a été double champion olympique à Londres en 2012, avant d'être sacré champion du monde 2013.

Viol sur mineure: un champion français devant la justice

L'ancien champion du monde de natation français, Yannick Agnel, est de retour dans les rouages de la justice pour des accusations de viol et d'agression datant de 2016 sur une mineure de moins de 15 ans au moment des faits.

L'ancien champion olympique français Yannick Agnel est renvoyé pour viol devant la cour criminelle du Haut-Rhin. Le nageur est soupçonné d'avoir eu une relation sexuelle en 2016 avec la fille de son entraîneur, alors qu'il était hébergé chez eux, qu'il était âgé de 24 ans et qu'elle n'en avait que 13.

Accusé de viol et d'agression sur mineure

Agnel a toujours plaidé une relation consentie et amoureuse. L'ex-champion, désormais âgé de 33 ans, «a été mis en accusation devant la cour criminelle départementale du Haut-Rhin» pour des chefs de viol sur une mineure de moins de 15 ans, a indiqué dans un communiqué le procureur Nicolas Heitz. Il est également poursuivi pour agression sexuelle sur la même victime supposée.

Il a en revanche bénéficié d'un non-lieu d'agressions sexuelles commises sur un mineur de plus de 15 ans concernant une autre personne, a précisé le procureur.

Yannick Agnel demeure présumé innocent et peut interjeter un appel de ce renvoi, a ajouté Heitz. Il est dans l'intervalle maintenu sous contrôle judiciaire.

Les faits se seraient produits en plusieurs lieux

L'ordonnance de renvoi précise que les faits se sont produits entre le 31 décembre 2015 et le 31 août 2016 dans différents lieux: Mulhouse et la proche commune de Riedisheim, en Thaïlande et en Espagne (à Ténérife et en Sierra Nevada).

En juillet dernier, l’ancien nageur, qui avait pris sa retraite en 2016 et était sous contrôle judiciaire, s’est présenté au tribunal de Mulhouse pour une confrontation qu’il avait lui-même demandée avec son accusatrice, aujourd'hui âgée de 23 ans.

Yannick Agnel possède l'un des plus beaux palmarès de la natation française: il a été double champion olympique à Londres en 2012 sur le 200 mètres nage libre et le relais 4x100 mètres, avant d'être sacré champion du monde dans ces deux disciplines en 2013. (ysc/ats/afp)