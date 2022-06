Voici pourquoi Johnny Depp n'a pas entièrement gagné le procès

Pour lui, c'est un nouveau chapitre qui peut enfin commencer. Après avoir souffert pendant six ans, le jury lui a rendu sa vie écrit-il dans un poste sur Instagram. «Le meilleur reste à venir», a-t-il déclaré. Quant à Amber Heard, elle prévoit de faire appel du verdict, selon un représentant de l'actrice au HuffPost . (sda/dpa/arz)

Dans l'échange amer entre les ex-époux, Depp a bénéficié d'un énorme avantage de la part de ses fans. Chaque jour, ils l'ont accueilli et soutenu devant le tribunal. Sous des hashtags comme #JusticeforJohnny, les fans avaient également pris parti pour l'acteur sur la toile. Quant à Amber Heard, nettement moins soutenue, elle a été victime d'une hostilité violente sur les réseaux.

«Il l'a frappée et lui a dit qu'il allait la tuer»: Johnny Depp est un «monstre»

Les avocats de Depp ont présenté Heard comme une menteuse notoire dont les déclarations ne seraient pas fiables. L'avocat de Heard, Benjamin Rottenborn, a quant à lui dépeint Depp comme un homme agressif qui serait devenu un «monstre» sous l'influence de l'alcool et des drogues. Un jugement contre Heard serait un message dévastateur pour les victimes d'abus dans le monde entier, a averti Rottenborn.

Aucun des deux ne se débarrassera complètement des scènes de ménage décrites. Un bout de doigt coupé, des messages écrits avec du sang, des matières fécales sur les draps, ce ne sont que quelques-uns des détails désormais immortalisés dans les procès-verbaux du tribunal. Pendant des semaines, les avocats des deux parties ont présenté des accusations d'abus sexuels, de violences physiques, de mensonges et d'excès de drogue, étayées par des dizaines de témoignages et des vidéos à l'appui.

Pour diffamation, elle doit aujourd'hui payer plus de dix millions de dollars de dommages et intérêts à Johnny Depp. Maigre consolation: le jury a aussi estimé Johnny Depp coupable de diffamation à l'encontre de son ex-femme. Il devra de son côté verser deux millions de dollars à Amber Heard pour avoir porté atteinte à sa réputation. Un détail qui est presque passé inaperçu au vu des titres de la presse internationale.

En plus d'avoir partagé les détails sordides de sa vie personnelle devant le monde entier, l'acteur devra s'acquitter de la somme de deux millions de dollars de dommages et intérêts envers Amber Heard.

